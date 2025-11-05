Perú

Llamadas masivas de madrugada a médicos generan alerta nacional: CMP interpone denuncia y abre investigación informática

La entidad informó que recibió reportes desde varios Consejos Regionales, recomendó no brindar datos ante llamadas sospechosas y solicitó a las autoridades reforzar la protección

El Colegio Médico del Perú
El Colegio Médico del Perú detectó llamadas realizadas durante la madrugada a médicos de distintas regiones y activó una investigación en ciberseguridad

El Colegio Médico del Perú (CMP) informó este miércoles que identificó comunicaciones telefónicas durante la madrugada dirigidas a numerosos profesionales de distintas regiones, hecho que motivó una investigación interna en ciberseguridad.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, antes Twitter, la institución remarcó que no realiza llamadas ni convocatorias telefónicas fuera del horario regular, y desconoció cualquier contacto a nombre de la orden profesional.

La alerta fue difundida ante reportes “desde distintos Consejos Regionales”, que denunciaron la recepción de comunicaciones telefónicas nocturnas.

La oficina de prensa del CMP precisó que los datos personales e institucionales de los colegiados están protegidos bajo la Certificación ISO 27001 desde mayo de este año, un estándar internacional que garantiza las buenas prácticas en la gestión de la seguridad de la información.

La institución negó haber realizado
La institución negó haber realizado llamadas o convocatorias fuera del horario regular y recomendó no compartir información ante contactos sospechosos

“Ante esta situación, el CMP aclara que no está realizando ningún tipo de llamadas ni convocatorias telefónicas durante dichos horarios”, se lee en el documento.

El gremio anunció que presentó una denuncia formal “contra quienes resulten responsables” y abrió una investigación informática para identificar el origen de las llamadas e impedir que se vulneren la integridad y privacidad de los profesionales afectados.

También hizo un llamado a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad y el control frente a actos que atenten contra la tranquilidad y privacidad de la ciudadanía, y recomendó a sus afiliados no entregar datos personales ni institucionales bajo ningún concepto si reciben comunicaciones sospechosas.

“Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de los canales autorizados y en horario diurno”, apuntó el comunicado, que lleva la firma del decano nacional, Pedro Riega, y del secretario general, Pavel Contreras.

Las denuncias por extorsión en
Las denuncias por extorsión en el país aumentaron a 23.213 hasta octubre de 2025, con Lima Metropolitana liderando los registros, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

Aumentan extorsiones

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, las denuncias por extorsión en el país aumentaron a cifras históricas hasta octubre de 2025, con 23.213 casos reportados, frente a los 18.215 de todo 2024. Lima Metropolitana lidera con 9.750 denuncias, seguida de La Libertad, que suma 3.789 registros en medio de continuos estados de emergencia. El promedio nacional es de una denuncia cada 19 minutos.

Ante este panorama, el Ministerio del Interior creó una nueva división policial para combatir la extorsión, dirigida por el coronel Víctor Revoredo. El titular de dicho portafolio, Vicente Tiburcio, informó que los homicidios aumentaron 3% y la extorsión creció 18% a nivel nacional, con un alza más marcada en Lima y Callao.

La nueva unidad reunirá agentes especializados para enfrentar la criminalidad, especialmente en sectores como el transporte.

