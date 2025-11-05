Perú

Alcalde de La Victoria aseguró a José Jerí que funcionarios y los empresarios del distrito están amenazados por delincuentes

José Jerí vistió el distrito en la conmemoración del primer aniversario de la recuperación del Damero B de Gamarra

José Jerí participó de conmemoración
José Jerí participó de conmemoración en La Victoria. Foto: Tv PErú /Andina

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, aseguró que tanto él, como los funcionarios de la municipalidad, como los empresarios del emporio comercial de Gamarra se encuentran amenazados por delincuentes. Durante la visita del presidente José Jerí, también remarcó que al asumir la gestión encontró la municipalidad con “801 millones en deudas”.

El burgomaestre aseguró que la situación financiera estaba acompañada por graves problemas de seguridad y presencia del crimen organizado. “Encontramos un distrito colapsado, pero además, tuvimos que luchar para organizarnos económicamente, y lo más importante, también teníamos una guerra paralela contra el crimen organizado y la ocupación de espacios públicos”, declaró.

Rubén Cano Altez, alcalde de
Rubén Cano Altez, alcalde de La Victoria. (Foto: Andina)

El alcalde expuso que la violencia afecta no solo a las autoridades, sino a todos los sectores activos de la economía local: “Justamente hace un año, acá a un costo muy alto, acá hubo heridos, tuvimos dos personas que fallecieron, que eran colaboradores nuestros, con amenazas, yo estoy amenazado, mis funcionarios están amenazados, los empresarios están amenazados”.

Cano recibió al presidente José Jerí en la conmemoración del primer aniversario de la recuperación del Damero B de Gamarra, conocido como “la cuna del emprendimiento peruano”.

Durante la ceremonia, se presentó un video en el que vecinos y comerciantes narraron cómo el Damero B de Gamarra superó una etapa de inseguridad constante y comercio ilegal, mencionando que ahora consideran el espacio como un entorno más seguro y ordenado, resultado de la intervención de la Municipalidad de La Victoria.

El burgomaestre reiteró la solicitud de apoyo al Gobierno Central para fortalecer la vigilancia y capacidad de respuesta frente a amenazas de la delincuencia organizada. Subrayó el rol de los comerciantes, “quienes no arrugan ante la intentona de los delincuentes que pugnan por tentar el control en la zona”, atribución recogida en el medio de referencia.

Jerí anuncia medidas

Por su parte, el presidente José Jerí remarcó la importancia de intervenir coordinadamente para asegurar la protección ciudadana y reconoció que Gamarra funciona como uno de los pulmones económicos del país.

El mandatario anunció que desde el Poder Ejecutivo se implementarán medidas adicionales dentro del marco del estado de emergencia, con el objetivo de enfrentar la criminalidad en el distrito y consolidar a La Victoria como un referente de seguridad y emprendimiento nacional.

“Creo que nadie de los presentes quiere ello, tampoco yo, por eso es que estoy al mando en estos momentos de la lucha para hacerle frente a la delincuencia“, aseveró.

En ese marco, pidió a la población tener la seguridad de que esta guerra la ganarán los peruanos, así como lo hicieron en el pasado.

“Tengan por seguro que no están solos, ahora el Gobierno está presente y articula también con todos y cada uno de ustedes. Esta guerra no la vamos a perder, la vamos a ganar. Antes lo hemos hecho y lo volveremos a hacer”, afirmó.

“La delincuencia está amenazada. Tal cual ellos amenazaron nuestra tranquilidad, nosotros también los amenazamos a ellos. Sé que nos están viendo y escuchando por intermedio de las cámaras, cada movimiento que hagan los vamos a seguir; cada acción que hagan, vamos a golpear”, refirió.

