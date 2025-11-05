Perú

Frustran intento de motín en penal de Ancón: internos quemaron telas y gritaron “queremos visita”

La intervención de los agentes y la activación de protocolos permitieron contener la protesta y evitar que la situación se agravara en el penal

Un intento de motín en el penal Ancón 1 fue contenido por agentes penitenciarios la noche del martes 4 de noviembre de 2025, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El incidente, registrado a las 21:20 horas, involucró a internos que quemaron telas y papel mientras exigían a gritos la reanudación de las visitas, en un contexto de estrictas medidas de seguridad penitenciaria y operativos diarios en los centros de reclusión del país.

De acuerdo con el comunicado oficial del INPE, el episodio se desencadenó tras un corte de energía en el establecimiento penitenciario. Una vez restablecido el suministro eléctrico, los internos del pabellón 4 comenzaron a golpear puertas y ventanas, coreando la consigna “queremos visita”. Esta arenga se extendió rápidamente a los demás pabellones, generando una situación de tensión que se prolongó entre 40 y 50 minutos. Durante ese lapso, los reclusos arrojaron por las ventanas fragmentos de tela y papel encendidos, lo que provocó pequeños focos de incendio.

Respuesta de agentes penitenciarios y traslado de reclusos

La respuesta de los agentes penitenciarios fue inmediata. El INPE detalló que se activaron los protocolos de seguridad y el personal ingresó al pabellón para extinguir los fuegos localizados en el patio del pasadizo del primer piso. La situación se agravó cuando, debido a los golpes reiterados, la puerta de la celda 110 se desprendió de sus bisagras y quedó colgada, lo que facilitó la intervención directa de los agentes.

Tras controlar los focos de incendio y restablecer el orden, los agentes redujeron a cinco internos identificados como los principales instigadores del intento de motín. Los reclusos Arias Chiroque Jorge Luis, Quispe Ccahuana Carlos, Cubas Cordero Mauro, Sequero Rospigliosi Marcos y Cerda Cisneros Jorge, todos alojados en la celda 110, fueron trasladados al área de meditación como medida disciplinaria por infringir las normas del penal, según precisó el INPE.

El contexto de este incidente está marcado por la declaratoria de estado de emergencia en el sistema penitenciario, dispuesta por el presidente de la República José Jerí. En cumplimiento de esta medida, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, ha ordenado la realización de más de dos mil operativos en los penales del país. Estas acciones, orientadas a reforzar la seguridad y el control institucional, han generado rechazo e indisciplina en algunos sectores de la población penitenciaria, de acuerdo con la información proporcionada por el INPE.

Operativos en otros penales - Presidencia Peru/Handout via REUTERS.

En su mensaje final, el INPE subrayó que mantendrá la ejecución de operativos y el despliegue de esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios. La institución recalcó que los intentos de amotinamiento no alterarán la continuidad de las medidas adoptadas para preservar el control en los centros de reclusión.

INPE refuerza operativos y control de visitas en penales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha ejecutado más de 350 requisas en 68 penales del país desde el 21 de octubre, en el marco del estado de emergencia. Durante estos operativos se incautaron 79 celulares, 173 accesorios de celulares, más de 500 litros de alcohol fermentado, más de 428 armas punzocortantes y 2699 gramos de droga. El INPE también ha intensificado las revisiones a las visitas e intervenido a más de 800 personas, incautando otros 227 celulares y 2433 gramos de droga. La institución informó que continuará con estas acciones para mantener el control en los centros penitenciarios y fortalecer el principio de autoridad.

