Perú

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

El mandatario lideró el desplazamiento de internos condenados por sicariato y extorsión, quienes ahora cumplen un régimen cerrado y restricciones extremas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Presidente Jerí participa de traslado
Presidente Jerí participa de traslado de internos de alta peligrosidad en Penal Ancón I.

En plena vigencia del estado de emergenciaJosé Jerí, presidente de la República, encabezó la madrugada del sábado el traslado de 45 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I.

La medida refuerza la política penitenciaria de contención para los reclusos vinculados con delitos de sicariatoextorsión, homicidio calificado, secuestro y robo agravado.

Según datos oficiales, la iniciativa contó con la supervisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.

El procedimiento, liderado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto a 50 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), terminó sin incidentes, según subrayaron fuentes institucionales.

La medida se implementa en un contexto de alta tensión en Lima Metropolitana y Callao, donde durante 30 días rige un amplio dispositivo de control para contener delitos violentos y asegurar la autoridad estatal sobre el sistema penitenciario.

En el nuevo espacio, habilitado para alojar hasta 168 personas bajo un régimen cerrado especial, los reos trasladados provienen de recintos como Castro Castro y otras zonas internas de Ancón I.

Entre los nombres destacados figuran Jhon Jairo Arancibia, vinculado a la banda criminal Los Injertos del Norte, y Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, señalado cabecilla de una red delictiva dedicada a extorsiones y ataques armados.

Trasladan a internos de alta
Trasladan a internos de alta peligrosidad en Penal Ancón I en el marco del estado de emergencia.

Condiciones del nuevo régimen para internos de máxima peligrosidad

El ministro Martínez detalló que los reclusos desplazados cumplirán un protocolo estricto de aislamiento. El régimen ordena su encierro por 22 horas diarias en celdas sin enchufes ni acceso a conexiones eléctricas, limitando cualquier intento de comunicación que pueda facilitar acciones ilícitas desde el interior.

Las salidas al patio se permiten solo dos horas al día, restringiendo además el tránsito por pasadizos y escaleras para reducir al mínimo el contacto entre internos. Las visitas familiares se restringen a una vez cada 15 días, elevando el control sobre posibles nexos externos.

En palabras del ministro recogidas por Agencia Andina, “a los internos de alta peligrosidad se les aplicará el régimen más endurecido”.

Este enfoque, conocido también como “apagón eléctrico”, busca limitar la operatividad de organizaciones criminales que funcionan como extensiones carcelarias de bandas delictivas. Durante recientes operativos en penales limeños, se incautaron chips, teléfonos celulares y armas blancas, lo que evidenció la persistencia de redes delictivas internas.

Trasladan a internos de alta
Trasladan a internos de alta peligrosidad en Penal Ancón I en el marco del estado de emergencia.

El presidente del INPE, Iván Paredes, explicó que los sentenciados en esta acción enfrentan penas de entre 18 y más de 30 años.

Dentro del módulo de extrema seguridad, el monitoreo incluye la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo para garantizar protocolos de derechos humanos y trazabilidad en todas las fases del proceso.

Este modelo, informaron desde el Ministerio de Justicia, se extenderá a otros recintos penitenciarios del país en próximas fases, sumando a la red nacional de penales bajo medidas especiales de vigilancia.

La directiva presidencial señala que la estrategia pretende impedir la continuidad de redes de extorsión y acciones criminales que, según reportes policiales y fiscales, se gestionan desde los penales.

Temas Relacionados

José JeríPenal Ancón IEstado de emergenciaperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

En la antesala del choque de las ‘íntimas’ con el cuadro brasileño, Regatas Lima medirá fuerzas con River Plate en el Coliseo Eduardo Dibós. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán su camino rumbo al título nacional frente al equipo de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

¿Cuál es el tipo de cambio entre soles peruanos y bolivianos tras las elecciones Bolivia?

El triunfo de Rodrigo Paz y su propuesta de apertura económica generan expectativas de estabilidad en Bolivia, lo que podría influir en la relación cambiaria entre el sol peruano y el boliviano en las próximas semanas

¿Cuál es el tipo de

Semana Cultural del Japón 2025: conciertos, manga y ceremonia del té en una semana para disfrutar gratis

Del 3 al 9 de noviembre, Lima vivirá una semana de música, arte y tradición con la 53.ª Semana Cultural del Japón en el Centro Cultural Peruano Japonés

Semana Cultural del Japón 2025:

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Entramos a la recta final del campeonato peruano. Universitario es el gran favorito para levantar el título nacional ante ADT en Tarma. Conoce cómo va la pelea en otras zonas de la tabla

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte y los más

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

Ministro de Justicia niega que José Jerí siga un ‘modelo Bukele’: “todo tiene una razón de ser”

Personas que usen pirotécnicos para “hacer daño” a un policía o civil, durante protestas, podrían recibir hasta a 10 años de cárcel

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro conquistó Lima: show

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

Hermano de Alejandra Baigorria dedica emotivo mensaje a su madre, Verónica Alcalá, en medio de las declaraciones de Thamara Medina

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Luis Ramos ratifica su buen momento: marcó el tanto del triunfo y América de Cali evalúa su renovación

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025