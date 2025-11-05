Perú

Excanciller de Perú señaló que México sigue cometiendo injerencia desde AMLO: “Él defendió el golpe de Estado de Pedro Castillo”

Francisco Tudela advierte que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “no le va a interesar los problemas de derecho interno del Perú”, si el caso del asilo a Betssy Chávez es llevado a instancias internacionales

Francisco Tudela se refirió a
Francisco Tudela se refirió a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. Foto: Andina / Andina

El exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Francisco Tudela, afirmó que la ruptura de las relaciones diplomáticas con México obedece no solo al asilo otorgado por México a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, sino también a la “continua injerencia” del gobierno del país norteamericano desde el 2021, cuando Perú Libre ganó los comicios de ese año.

En ese sentido, calificó al exmandatario Andrés Manuel López Obrador “era un actor político en el Perú”, por sus declaraciones. “Luego, cuando las cosas empezaron a complicarse para Pedro Castillo, por su propia inexperiencia o su propia falta de destino, (AMLO) incluso mandó un avión de la fuerza aérea mexicana con un ministro y asesores para tratar de ayudarlo. Y cuando se acercaba el pedido de vacancia contra Pedro Castillo, no tuvo mejor idea que organizar un golpe de Estado, el cual falló“, explicó.

Claudia Sheinbaum le restó importancia
Claudia Sheinbaum le restó importancia a la decisión del Congreso de Perú de declararla persona non grata. Foto: Andina / Andina

AMLO, comenta, defendió el golpe de Estado y al mismo expresidente. “Los actos de un gobierno usurpador son nulos. Quien usurpa el poder es un sedicioso, comete un delito de rebelión y, por lo tanto, quedaba claro que había transgredido la ley”, precisó.

“Cuando hubo el golpe del 5 de abril de 1992, los que participaron de ese golpe fueron juzgados por ese golpe también y en ese momento nadie dijo nada, o sea que es una cuestión de simpatías políticas de un lado o del otro. Cuando es de un lado, está bien que todos sean juzgados y cuando son del otro lado está mal que sean juzgados o detenidos”, aclaró.

Problemas en instancias internacionales

Tudela asegura que si alguna de ambas naciones recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asilo a Betssy Chávez, el tribunal aplicará la Convención Americana de Asilo Diplomático y que “no le va a interesar a la Corte los problemas de derecho interno del Perú”.

“Va a resolver una controversia de derecho internacional, y la Convención Americana de Asilo Diplomático tiene una contradicción interna. Por un lado, está la figura de la ilegalidad, pero por el otro lado, quien califica el asilo es el asilante. O sea, el asilante, si quiere, ignora esta condición de ilegalidad y dice: ‘sí estaba perseguido’”, acotó.

Quién es Betssy Chávez, la
Quién es Betssy Chávez, la exprimera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México mejorar el primer párrafo con este titular| Composición Infobae (Andina/shutterstock)

“Hay un elemento subjetivo. Y entonces, ese es el problema. El problema es que podríamos arriesgarnos a ser arrastrados a un litigio internacional que no sé si valga la pena en este caso, es cuestión de que Cancillería y los juristas de Cancillería evalúen este caso. Pero además, hay que tener la conciencia de que no son los asuntos de orden interno peruano los que la Corte va a tomar en cuenta, sino la aplicación del tratado. Y su fallo va a ser en función de la aplicación del tratado”, añadió.

Prisión preventiva

Tudela también afirmó que la prisión preventiva contra Betssy Chávez tendría que haber sido renovada y que por algún motivo “absolutamente inexplicable”, la Fiscalía no solicita esta medida y la expremier queda en libertad, con régimen de comparecencia

“No asiste a las citaciones del juzgado bajo el régimen de comparecencia. Está en libertad, nadie la está persiguiendo. La Policía no la está buscando, pero está desacatando al juzgado. Y finalmente se asila en la embajada de México”, menciona. “Es una persona que estaba siendo regularmente procesada en el fuero común”, resaltó.

