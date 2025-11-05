Calles anegadas y viviendas afectadas tras cuatro horas de lluvia en Chiclayo: conoce el pronóstico para los siguientes días

Chiclayo amaneció bajo el agua tras intensas lluvias que dañaron viviendas y colegios: conoce cómo estará el clima esta semana. (Facebook)

Las primeras luces del martes dejaron escenas inusuales en Chiclayo. Varias calles de la zona urbana quedaron convertidas en pequeños riachuelos, con corrientes que avanzaban entre veredas y viviendas. No se trató de un episodio aislado, sino de un evento que sorprendió a numerosos vecinos después de más de cuatro horas de lluvia continua durante la madrugada, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

El tránsito inició con dificultades en varios puntos céntricos. Motocicletas, autos y peatones debieron modificar rutas por acumulaciones de agua. La ciudad sintió el impacto de un fenómeno que, según los especialistas, responde a un tipo de precipitación pasajera que aparece sin aviso prolongado. La respuesta institucional comenzó desde las primeras horas, mientras los equipos técnicos buscaban información para dimensionar la situación.

En entrevista, la jefa del COER, Ing. Cristina Huamanchumo, ofreció una descripción inicial del episodio. “Se trata de lluvias de trasvase, es decir, pasajeras, con una condición de regular intensidad”, explicó a RPP. De acuerdo con su evaluación, las precipitaciones superaron lo previsto en el último boletín del Senamhi y dejaron charcos extensos en la zona céntrica. “La zona céntrica de Chiclayo se ha visto afectada con grandes charcos de agua, debido a que la lluvia fue persistente. Hemos realizado un primer monitoreo y se sintió con mayor intensidad en los distritos de Pitipo, Jayanca, Motupe, Olmos”, precisó.

Huamanchumo indicó que las plataformas distritales de Defensa Civil inician recorridos para identificar daños en estructuras vulnerables. Solicitó a los alcaldes un pedido formal de motobombas con el fin de evacuar el agua estancada. “Nosotros tenemos disponibilidad de motobombas en los almacenes del Coer y se pueden trasladar para atender la emergencia. Además, estamos recibiendo las fichas para destinar la ayuda necesaria a las familias afectadas y damnificadas”, remarcó.

Viviendas debilitadas en el casco urbano

Precipitaciones inusuales transformaron las calles de Chiclayo en riachuelos. (Composición: Infobae)

El jefe de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de la municipalidad de Chiclayo, Jesús Yesquen, expuso un balance sobre el impacto en el centro histórico. Su equipo identificó un número elevado de inmuebles vulnerables. “En el cercado de Chiclayo se identificaron 136 viviendas, casonas, algunas declaradas como patrimonio, que quedaron en riesgo de caerse tras las lluvias. Estamos conversando con los dueños para poder evacuar por un tema de seguridad”, señaló.

Varias de estas estructuras superan cinco décadas de antigüedad y cuentan con cintas rojas y avisos que advierten a los transeúntes. Yesquen mencionó un punto adicional que genera preocupación: un pasaje antiguo en la cuadra 12 de la calle Vicente de la Vega. Allí se encuentran ocho viviendas abandonadas, con cien años de construcción, cuyo estado exige vigilancia por su posibilidad de colapso.

Impacto en las escuelas y decisiones académicas

El sector educativo también reflejó la magnitud del evento. Según el último reporte de la UGEL Chiclayo, el 63.9 % de las instituciones educativas desarrolló clases presenciales con normalidad, lo que representa 269 locales escolares. El 20.9 % optó por sesiones virtuales, es decir 88 escuelas, mientras que un 15.2 % suspendió sus actividades.

La Gerencia Regional de Educación difundió un comunicado dirigido a directores para que evalúen la situación de sus planteles y decidan entre clases presenciales, trabajo remoto o postergación. La recomendación llegó luego de confirmarse precipitaciones intensas en diferentes puntos de Lambayeque durante la madrugada.

El colegio Mater Admirabilis, ubicado en José Leonardo Ortiz, registró una afectación considerable. Cerca de 1500 alumnos no pudieron utilizar sus aulas prefabricadas por acumulación de agua. La institución cuenta con 30 módulos provisionales que reciben a estudiantes de secundaria desde hace dos años. “No estamos preparados, aquí falta la preocupación de las autoridades. Que se ocupen de nosotros y trabajen en la prevención. Además, que terminen de una vez la construcción de nuestro colegio; ya son cinco años que seguimos en estas condiciones”, expresó la docente Ana Zapata Sernaqué.

Alerta nacional y pronóstico

El Senamhi emitió una alerta naranja para Lima y otras 14 regiones del país por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”. El organismo informó que los eventos incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvia, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 40 km/h. La alerta estará vigente del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre en Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

Para Chiclayo, el pronóstico indica 25°C de máxima y 17°C de mínima el miércoles, con cielo nublado en la mañana y nubes dispersas en la tarde, además de una posible lluvia ligera por la noche. El jueves repetirá valores similares, con tránsito entre nubes dispersas y un cierre nocturno con tendencia a llovizna.