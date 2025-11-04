Perú

‘Spiderman’ terna de la PNP capturó así al ‘Duende Verde’ de la droga en Surco

Tres miembros de una banda que operaba en una quinta resultaron detenidos tras un operativo encubierto, donde un agente disfrazado permitió el decomiso de más de dos mil quetes ocultos en envases de Halloween

La policía sorprendió a tres integrantes de una banda criminal en el distrito de Surco tras un operativo inusual en el que un agente encubierto, caracterizado como Spiderman, logró ingresar a una vivienda donde operaba el grupo conocido como los Diabólicos de Malambito. En el centro de la organización quedó detenido Marco Antonio Espinoza Torres, alias “el Duende Verde de la Pasta”, junto a dos presuntos colaboradores, lo que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de drogas en la zona.

Operativo encubierto en una quinta de Surco

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana, cuando el equipo conocido como Escuadrón Verde, concretamente el grupo especializado denominado Terna PNP, ejecutó una estrategia de infiltración. Uno de los agentes ocupó un disfraz de Spider-Man para evadir sospechas y acceder a la quinta donde operaban los investigados. El jefe policial, coronel Pedro Rojas, explicó que utilizaron la “estrategia de mimetización” para confirmar la venta de estupefacientes al menudeo en el inmueble. Agregó: “Luego de verificar la actividad ilícita, ingresamos y decomisamos una gran cantidad de envoltorios tipo quete, hechos con PVC, destinados a la venta de drogas”.

Durante el registro, los agentes hallaron más de dos mil quetes ocultos en calabazas de plástico con motivos de Halloween, lo que evidencia un intento por camuflar la mercancía ante la proximidad de estas celebraciones. En el lugar, además de la droga lista para su distribución, se detectó que el espacio también era utilizado para el consumo.

Identidades y participación de los detenidos

Los intervenidos fueron identificados como Jorge Roberto Malache Villagómez (57 años), Jorge Luis Rojas Barrera (52 años) y Marco Antonio Espinoza Torres (54 años), este último señalado como cabecilla y quien respondía al apodo de “Duende Verde de la Pasta”. Al momento de la captura, negó dedicarse a actividades ilícitas y afirmó, de forma evasiva, que trabajaba como reciclador. “Porquería es lo que tengo”, respondió cuando los efectivos le preguntaron qué había extraído del domicilio.

En una de sus declaraciones, Espinoza Torres desafió a las autoridades y en tono retador expresó: “Ya sabes, yo soy el que gobernará el infierno”, mientras se mantenía esposado y en custodia policial.

Estrategias y funciones del Escuadrón Verde

El Escuadrón Verde es una unidad de inteligencia operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP), con amplia experiencia en el combate al microcomercio de drogas, robos y delitos conexos en zonas urbanas. Su grupo especializado, conocido como Grupo Terna, ejecuta operaciones encubiertas y se caracteriza por la utilización de disfraces y estrategias de infiltración en espacios de difícil acceso. De acuerdo con fuentes policiales, estas maniobras buscan burlar la vigilancia de las redes delictivas, lo que resultó clave en la detención de este grupo en Surco.

El coronel Pedro Rojas resaltó que la investigación se basó también en un trabajo de seguimiento paciente y discreto, con el objetivo de identificar plenamente la estructura y la logística utilizada por los delincuentes.

Proceso judicial e investigación en curso

Tras el operativo, los tres miembros de los Diabólicos de Malambito fueron trasladados a la comisaría del sector. Se les investiga por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y se mantiene bajo análisis la cantidad de sustancias incautadas, así como la posible extensión de la red a otras zonas del distrito.

Se prevé que las autoridades judiciales valoren en las próximas horas los cargos penales y las pruebas recogidas, entre ellas los más de 2.000 envoltorios de PVC, cuya cantidad se considera un factor clave para determinar la magnitud del caso. La Policía Nacional del Perú mantiene la vigilancia en la zona para prevenir reactivaciones de bandas delictivas y continuar con operativos similares en otros puntos de Lima.

