Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso y anuncia acciones legales: “No permitiré que manchen mi nombre”

Leslie Moscoso rompe el silencio sobre Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios, tenía miedo todo el tiempo”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El cantante de cumbia Pedro Loli anunció acciones legales para defender su nombre e integridad, tras las declaraciones de Leslie Moscoso en el programa de televisión El Valor de la Verdad. Un día después de que la bailarina expusiera presuntos episodios de violencia cuando ambos mantenían una relación sentimental, el artista decidió romper el silencio con un comunicado difundido en sus redes sociales.

La relación de Pedro Loli y Leslie Moscoso atrajo la atención del público durante años. La pareja, considerada una de las más populares del entretenimiento peruano, terminó en medio de rumores y especulaciones. La reciente entrevista de la bailarina, donde abordó temas delicados sobre su convivencia, intensificó el debate en redes sociales y motivó reacciones divididas entre los seguidores de ambos.

Como respuesta, Pedro Loli eligió restringir los comentarios en sus plataformas digitales, buscando evitar la ola de críticas que comenzó a crecer tras las afirmaciones de Moscoso. A pesar de la presión mediática, el cantante optó por no pronunciarse públicamente hasta la tarde del lunes, cuando emitió su postura de manera oficial.

Pedro Loli tomará acciones legales contra Leslie Moscoso: “No permitiré que manchen mi nombre con mentiras”

En su comunicado, Pedro Loli fue enfático: “En relación con las declaraciones de la Sra. Leslie Moscoso en el programa ‘El Valor de la Verdad’ del 2 de noviembre de 2025, transmitido por Panamericana Televisión, informo a la opinión pública que las acusaciones en mi contra no corresponden a la verdad”.

El artista también expresó su descontento frente al uso de medios públicos para abordar estos temas: “Lamento que se utilicen espacios públicos para difundir información falsa que busca dañar mi imagen personal y familiar. Por respeto a quienes me siguen y a mi entorno, reitero que no permitiré que se manche mi nombre con mentiras”.

El artista confirmó que su equipo legal ya inició procedimientos para salvaguardar su honor ante las instancias competentes. “Mi equipo legal ya ha iniciado las acciones necesarias para proteger mi honor e integridad y esclarecer los hechos ante las instancias correspondientes”.

Pedro Loli cerró agradeciendo el respaldo recibido: “Agradezco sinceramente a todos quienes me han mostrado su apoyo y confianza”. El desarrollo del caso seguirá bajo la atención pública.

Leslie Moscoso reveló violencia en manos de Pedro Loli

Leslie Moscoso relató en una entrevista que su relación con Pedro Loli estuvo marcada por el control, los celos y episodios de violencia física y psicológica. La actriz describió que la relación, de casi cinco años, comenzó de una manera aparentemente normal, pero con el tiempo se tornó tóxica.

“Pedro y yo tuvimos una relación de casi cinco años. Él solía quedarse en mi casa cuando regresaba de sus presentaciones en provincia. Pero con el tiempo todo se volvió tóxico, yo vivía enferma de los nervios”, aseguró.

Moscoso detalló que Loli controlaba muchas facetas de su vida, incluyendo la forma de vestirse y comportarse. “Me decía que una señorita no debía reírse así o ponerse cierta ropa. Quería controlar cada aspecto de mi vida, y lo más triste es que en ese momento yo lo permitía”, explicó en el programa.

“Me culpaba de todo”: Leslie Moscoso recuerda la etapa más dura de su vida junto a Pedro Loli. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Según su testimonio, el entorno también resultó hostil para su familia; su madre, presente en la conversación, afirmó haber percibido el deterioro del vínculo y sospechas de infidelidad, pero prefirió mantenerse al margen: “Yo sabía que él le era infiel, pero no podía decírselo… Si se lo decía, quedaba como la mala”.

El relato más crudo de Moscoso surgió cuando confirmó que había sido víctima de violencia física. Detalló un incidente en el que Loli la agredió al regresar de una reunión: “Me reclamó con furia… me aventó a la cama y me tapó con el edredón. Luego empezó a golpearme”.

Explicó que no denunció estos hechos por temor y manipulación. “Me pedía perdón y me hacía sentir culpable. Me decía que si se comportaba así era porque yo no hacía las cosas bien. Yo me lo creía. Pensaba que si cambiaba, todo mejoraría”.