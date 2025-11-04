Perú

Magaly Medina por declaraciones de Leslie Moscoso sobre Pedro Loli: “Típico de un maltratador psicológico”

“Me cubrió con el edredón para no dejar huellas”, confesó Leslie Moscoso entre lágrimas. Magaly Medina reaccionó duramente al relato y afirmó que ese comportamiento ‘solo lo tiene alguien perverso y manipulador’

Leslie Moscoso revela agresión de Pedro Loli y Magaly reacciona con dureza: “Ese nivel de violencia es perverso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El silencio de Leslie Moscoso se rompió frente a las cámaras. En el set de ‘El Valor de la Verdad’, el último 2 de noviembre, la actriz cómica revivió uno de los episodios más dolorosos de su vida: los momentos de agresión física y emocional que habría sufrido por parte de su entonces pareja, el cantante Pedro Loli. Su voz temblaba, pero sus palabras resonaron con fuerza.

¿Por qué te has ido? Si yo te dije que no ibas a ir”, recordó Leslie que le gritó Pedro Loli una noche en que discutieron. “Nos encerramos en mi habitación y él me aventó a la cama, me tapó con el edredón, con las sábanas y todo lo que había encima”, relató con la mirada fija en el suelo, mientras el silencio invadía el estudio.

El conductor Beto Ortiz, visiblemente impactado, le preguntó: “¿Para qué hizo eso?”. Leslie respondió casi sin aire: “Y comenzó a golpearme”. Ortiz continuó con cautela: “¿Por qué crees que te tapó con el edredón?”. Ella no dudó: “Para no dejar huellas”. “¿Para dar una golpiza y que no queden moretones?”, insistió el periodista.

“Sí, y me dio una golpiza, me pateó, me metió puñetes, patadas y todo. Yo ni sabía de qué golpe era, solo trataba de esquivar, era como una piñata, me agarró. Fue horrible”, confesó.

Magaly Medina no dudó en comentarlo

El público quedó mudo. Beto, con tono más pausado, quiso saber si ella había denunciado lo ocurrido. “No denuncié porque había un tema con él”, dijo Leslie, sin entrar en más detalles. Ortiz le preguntó cuál era ese tema, y la actriz reveló una dinámica de manipulación emocional: “Después de que me había golpeado, él se ponía a llorar, me pedía perdón y me hacía sentir culpable. Me decía que lo hacía porque yo no hacía las cosas bien”.

El relato estremeció a los televidentes y se volvió tendencia en redes sociales. Horas después, en su programa “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina abordó el tema. La periodista lamentó lo que escuchó y no ocultó su indignación. “Bueno, típico, ¿no? De un golpeador, de un maltratador psicológico. Siempre echarle la culpa a la otra persona y decirle que por su comportamiento ellos actúan de esa manera tan violenta”, comentó.

La conductora profundizó en lo que describió como una agresión premeditada. “Hay que ser bastante perverso para golpear a una mujer y cubrirla con colchas o edredones para no dejar huellas. Eso no es un arrebato, es algo calculado, frío, pensado”, dijo Medina con tono serio.

Asimismo, reflexionó sobre los vínculos emocionales que mantienen a muchas mujeres dentro de relaciones abusivas. “Hay que tener un apego muy fuerte o una dependencia emocional para tolerar ese tipo de comportamientos. Si un hombre te golpea así, estratégicamente, y tú sigues ahí, es porque el amor propio está totalmente anulado”, expresó la periodista.

Mientras tanto, tras la emisión del programa, Pedro Loli respondió públicamente mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. En el mensaje, el cantante negó las acusaciones y aseguró que se trataba de “información falsa que busca dañar mi imagen personal y familiar”. Además, añadió que su equipo legal ya está tomando las acciones correspondientes “para esclarecer los hechos y proteger su honor”.

La opinión de Magaly Medina no se limitó a condenar la violencia. También puso el foco en la forma en que muchas víctimas justifican o minimizan lo vivido. “Ella contó que no denunció, y eso también es parte del ciclo del maltrato. Cuando el agresor llora y te convence de que tú eres la culpable, ahí estás atrapada. Es un mecanismo de control”, señaló.

