Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

Leslie Moscoso rompe el silencio sobre Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios, tenía miedo todo el tiempo”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La actriz cómica Leslie Moscoso abrió su corazón ante Beto Ortiz en El Valor de la Verdad para compartir un capítulo doloroso de su vida. Con serenidad, pero también con la emoción contenida de quien ha sobrevivido a una etapa difícil, relató los años en que mantuvo una relación sentimental con el cantante Pedro Loli, marcada —según sus palabras— por celos, control y episodios de violencia.

“Pedro y yo tuvimos una relación de casi cinco años. Él solía quedarse en mi casa cuando regresaba de sus presentaciones en provincia. Pero con el tiempo todo se volvió tóxico, yo vivía enferma de los nervios”, contó Leslie, quien reconoció que el vínculo la afectó profundamente en el plano emocional.

La artista explicó que Loli tenía comportamientos controladores, opinando incluso sobre su forma de vestir o de comportarse. “Me decía que una señorita no debía reírse así o ponerse cierta ropa. Quería controlar cada aspecto de mi vida, y lo más triste es que en ese momento yo lo permitía”, confesó.

“Me culpaba de todo”: Leslie Moscoso recuerda la etapa más dura de su vida junto a Pedro Loli. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Su madre, presente durante la conversación, confirmó que fue testigo del deterioro de la relación. “Yo sabía que él le era infiel, pero no podía decírselo. No me iba a creer. Si se lo decía, quedaba como la mala, la que no quería que su hija fuera feliz”, comentó con tristeza.

La entrevista tomó un tono más crudo cuando Beto Ortiz le preguntó directamente si había sufrido agresiones físicas. La respuesta de Leslie fue breve, pero contundente: “Sí, es verdad.”

La actriz recordó con detalle el episodio más doloroso de esa relación. “Fue en el cumpleaños de una amiga. Él me había prohibido ir porque estaría en provincia, pero igual decidí salir. Cuando regresé, lo encontré esperándome en la puerta del edificio. Me reclamó con furia, subimos al departamento y fue ahí cuando me aventó a la cama y me tapó con el edredón. Luego empezó a golpearme”, narró.

“Me culpaba de todo”: Leslie Moscoso recuerda la etapa más dura de su vida junto a Pedro Loli. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Con voz temblorosa, explicó que su agresor la cubrió para que no quedaran marcas y para que no se escucharan los gritos, pues su madre se encontraba afuera. “Me pateó, me dio puñetes, y yo solo trataba de esquivar los golpes. Fue horrible”, recordó.

Pese a la gravedad del hecho, Leslie Moscoso no lo denunció. “Tenía miedo, y además él lloraba después. Me pedía perdón y me hacía sentir culpable. Me decía que si se comportaba así era porque yo no hacía las cosas bien. Yo me lo creía. Pensaba que si cambiaba, todo mejoraría”, reconoció.

Beto Ortiz calificó lo ocurrido como una forma de tortura. Leslie asintió y continuó: “Después de eso, él me pedía que no lo dejara, que sin mí se iba a matar. Usaba el chantaje emocional. Me decía: ‘Mira lo que me haces, por tu culpa me voy a hacer daño’. Llegó a golpearse contra la pared hasta sangrar, todo para manipularme”.

“Me culpaba de todo”: Leslie Moscoso recuerda la etapa más dura de su vida junto a Pedro Loli. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Durante años, la actriz quedó atrapada en un ciclo de perdones, miedo y dependencia emocional. “Yo no estaba bien psicológicamente, tenía un vacío muy grande y creí que él podía llenarlo. Pero lo único que hacía era dañarme. No encontraba la manera de salir de ahí”, admitió.

La salida llegó cuando un ampay televisivo mostró al cantante con otras mujeres. “Fue ahí que abrí los ojos. No fue por orgullo, sino porque ya no podía seguir justificando lo injustificable. Lo bloqueé, apagué el teléfono y me alejé definitivamente. Sentí que me había quitado un peso de encima”, expresó con alivio.

“Me culpaba de todo”: Leslie Moscoso recuerda la etapa más dura de su vida junto a Pedro Loli. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión