Perú

Magaly Medina sorprendida por testimonio de Leslie Moscoso sobre Luis Sánchez: “No entiendo cómo volvió a acercarse a él”

La actriz cómica reveló que vivió momentos de miedo y acoso con el exintegrante de ‘Skándalo’. Sin embargo, la conductora de Magaly TV La Firme se mostró sorprendida, pues recordó que hace poco ambos se dejaron ver juntos en redes sociales

Guardar
Leslie Moscoso revela agresión de Pedro Loli y Magaly reacciona con dureza: “Ese nivel de violencia es perverso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El programa “El Valor de la Verdad” volvió a remover recuerdos dolorosos para Leslie Moscoso, quien relató frente a Beto Ortiz la agresión física y el acoso que habría vivido por parte de su expareja, Luis Sánchez, exintegrante del grupo juvenil “Skándalo”.

Fue una agresión física muy visible, que si yo hubiese querido en ese momento, sí podría haberlo metido a la cárcel por violencia”, confesó la actriz, conmoviendo al público. Ante la pregunta de Beto, ella confirmó que fue un episodio “muy salvaje, casi animal”, dejando en claro que no se trató de una discusión cualquiera, sino de una experiencia marcada por el miedo y la humillación.

Con la voz entrecortada, Leslie Moscoso explicó que aquel suceso fue el punto final de su relación. “Esa noche fue fatal y terrible. Lo desconocí totalmente porque no me lo esperaba de él. Ese fue el motivo por el cual decidí terminar con él y no lo volví a ver. Han tenido que pasar diez años para volver a hablar con él”, dijo, mirando al vacío.

“Se escondía en mi cochera
“Se escondía en mi cochera y golpeaba mi puerta”: Leslie Moscoso revive su tormento con Luis Sánchez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina sorprendida de declaraciones de Leslie Moscoso

Sus palabras provocaron un profundo silencio en el set, mientras Beto Ortiz la escuchaba atentamente. El relato de Leslie reflejó la soledad emocional que vivió tras romper con el cantante, marcada por el miedo, el desconcierto y la dificultad para sanar heridas que no solo fueron físicas, sino también psicológicas.

Horas más tarde, Magaly Medina analizó las declaraciones en su programa “Magaly TV, La Firme”, donde expresó su sorpresa ante la confesión de Leslie. “Ella dice: ‘Han tenido que pasar diez años para volver a hablar con él’. Sin embargo, hace no mucho los vimos juntos, grabando TikToks, coqueteando y jugando con la posibilidad de volver”, recordó la periodista.

La conductora expresó su desconcierto frente a esa contradicción. “Si tú has sufrido una agresión brutal, golpes que te dejaron marcada no solo físicamente, sino emocionalmente, ¿cómo después de años vuelves a sonreír con esa persona? De verdad, no lo entiendo”, comentó con evidente frustración.

“Se escondía en mi cochera
“Se escondía en mi cochera y golpeaba mi puerta”: Leslie Moscoso revive su tormento con Luis Sánchez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina también planteó una reflexión sobre los patrones de violencia y las relaciones tóxicas que algunas personas repiten sin darse cuenta. “A veces uno normaliza lo que vivió, se convence de que fue un error del pasado y se abre la puerta al mismo daño otra vez. Pero si alguien te golpeó, te humilló o te hizo sentir menos, no hay justificación para volver a abrirle la puerta”, afirmó.

La periodista también sostuvo que el testimonio de Leslie pone en evidencia cómo muchas mujeres confunden el cariño con la costumbre o el apego emocional. “Yo creo que Leslie repite patrones, porque en sus dos relaciones más importantes, con Pedro Loli y con Luis Sánchez, hubo agresiones y control. Y cuando eso se vuelve parte de tu historia, cuesta reconocerlo como violencia”, reflexionó.

“Se escondía en mi cochera
“Se escondía en mi cochera y golpeaba mi puerta”: Leslie Moscoso revive su tormento con Luis Sánchez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaLeslie MoscosoLuis Sánchezperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México

México rechaza ruptura diplomática con Perú y defiende asilo a Betssy Chávez: “Actuamos conforme al derecho internacional”

La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al Perú y aseguró que el asilo diplomático concedido a Betssy Chávez se hizo conforme a la Convención de Caracas de 1954 y no representa “un acto inamistoso”

México rechaza ruptura diplomática con

Qué se celebra el 4 de noviembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y resistencia

La conmemoración de este día revela hitos fundacionales, gestas de emancipación y figuras que forjaron el carácter plural del país, invitando a reflexionar sobre el legado y los desafíos de la nación

Qué se celebra el 4

Consulta cuáles es el estatus de tu vuelo en el Aeropuerto Internacional de Lima de hoy noviembre 4 de noviembre

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto peruano, esta información es de tu interés

Consulta cuáles es el estatus

Magaly Medina por declaraciones de Leslie Moscoso sobre Pedro Loli: “Típico de un maltratador psicológico”

“Me cubrió con el edredón para no dejar huellas”, confesó Leslie Moscoso entre lágrimas. Magaly Medina reaccionó duramente al relato y afirmó que ese comportamiento ‘solo lo tiene alguien perverso y manipulador’

Magaly Medina por declaraciones de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El plan que Betssy Chávez

El plan que Betssy Chávez quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022 y concretó casi tres años después: pedir asilo a México para evadir la justicia

José Jerí prepara medidas extra al estado de emergencia y advierte a criminales: “Sabemos dónde están, viene el contraataque”

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Betssy Chávez: de asegurar que querían matarla en prisión, a ser asilada en México

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina por declaraciones de

Magaly Medina por declaraciones de Leslie Moscoso sobre Pedro Loli: “Típico de un maltratador psicológico”

Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario y no de oro, según vendedora

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

Leslie Moscoso confiesa que tuvo un romance con Deyvis Orozco: “Fue algo muy bonito, fui una bomboncita”

Este es el top 10 de series en Netflix Perú que se están robando la atención del público

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV