Magaly Medina sorprendida por testimonio de Leslie Moscoso sobre Luis Sánchez: “No entiendo cómo volvió a acercarse a él”

Leslie Moscoso revela agresión de Pedro Loli y Magaly reacciona con dureza: “Ese nivel de violencia es perverso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El programa “El Valor de la Verdad” volvió a remover recuerdos dolorosos para Leslie Moscoso, quien relató frente a Beto Ortiz la agresión física y el acoso que habría vivido por parte de su expareja, Luis Sánchez, exintegrante del grupo juvenil “Skándalo”.

“Fue una agresión física muy visible, que si yo hubiese querido en ese momento, sí podría haberlo metido a la cárcel por violencia”, confesó la actriz, conmoviendo al público. Ante la pregunta de Beto, ella confirmó que fue un episodio “muy salvaje, casi animal”, dejando en claro que no se trató de una discusión cualquiera, sino de una experiencia marcada por el miedo y la humillación.

Con la voz entrecortada, Leslie Moscoso explicó que aquel suceso fue el punto final de su relación. “Esa noche fue fatal y terrible. Lo desconocí totalmente porque no me lo esperaba de él. Ese fue el motivo por el cual decidí terminar con él y no lo volví a ver. Han tenido que pasar diez años para volver a hablar con él”, dijo, mirando al vacío.

“Se escondía en mi cochera y golpeaba mi puerta”: Leslie Moscoso revive su tormento con Luis Sánchez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina sorprendida de declaraciones de Leslie Moscoso

Sus palabras provocaron un profundo silencio en el set, mientras Beto Ortiz la escuchaba atentamente. El relato de Leslie reflejó la soledad emocional que vivió tras romper con el cantante, marcada por el miedo, el desconcierto y la dificultad para sanar heridas que no solo fueron físicas, sino también psicológicas.

Horas más tarde, Magaly Medina analizó las declaraciones en su programa “Magaly TV, La Firme”, donde expresó su sorpresa ante la confesión de Leslie. “Ella dice: ‘Han tenido que pasar diez años para volver a hablar con él’. Sin embargo, hace no mucho los vimos juntos, grabando TikToks, coqueteando y jugando con la posibilidad de volver”, recordó la periodista.

La conductora expresó su desconcierto frente a esa contradicción. “Si tú has sufrido una agresión brutal, golpes que te dejaron marcada no solo físicamente, sino emocionalmente, ¿cómo después de años vuelves a sonreír con esa persona? De verdad, no lo entiendo”, comentó con evidente frustración.

“Se escondía en mi cochera y golpeaba mi puerta”: Leslie Moscoso revive su tormento con Luis Sánchez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina también planteó una reflexión sobre los patrones de violencia y las relaciones tóxicas que algunas personas repiten sin darse cuenta. “A veces uno normaliza lo que vivió, se convence de que fue un error del pasado y se abre la puerta al mismo daño otra vez. Pero si alguien te golpeó, te humilló o te hizo sentir menos, no hay justificación para volver a abrirle la puerta”, afirmó.

La periodista también sostuvo que el testimonio de Leslie pone en evidencia cómo muchas mujeres confunden el cariño con la costumbre o el apego emocional. “Yo creo que Leslie repite patrones, porque en sus dos relaciones más importantes, con Pedro Loli y con Luis Sánchez, hubo agresiones y control. Y cuando eso se vuelve parte de tu historia, cuesta reconocerlo como violencia”, reflexionó.

“Se escondía en mi cochera y golpeaba mi puerta”: Leslie Moscoso revive su tormento con Luis Sánchez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme