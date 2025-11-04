Perú

Café ONU: crisis alimentaria en Perú afecta a millones de niños y familias

Más del 40% de los menores en el país sufren desnutrición, mientras la inseguridad alimentaria impacta a más de la mitad de la población, según datos expuestos en el último episodio del podcast

Guardar
Episodio cuatro y final del Café ONU

El impacto de los sistemas alimentarios en el desarrollo y la inclusión social ha pasado a ser un eje central en las políticas públicas y en la cooperación internacional en Perú. La experiencia de Carmen Marca, ingeniera en industrias alimentarias y gerenta de la Cooperativa Agraria Intirun Pachata Micuchisun (Inpami), demuestra cómo la producción agroecológica puede transformar comunidades por completo. Junto a 142 agricultoras y sus familias en las regiones de Junín y Huancavelica, Marca lidera un esfuerzo colectivo que abastece a programas públicos de alimentación y empresas exportadoras, al tiempo que fortalece la autonomía local y la organización comunitaria. “Nuestros clientes llegan a las comunidades y verifican la calidad de la producción in situ”, afirmó Carmen Marca, quien resalta que la articulación con el Estado peruano y las Naciones Unidas ha posibilitado la participación de la cooperativa en ruedas de negocio y la expansión de oportunidades. Marca señaló: “Esto ayudará a mejorar las economías de agricultores que viven en pobreza”.

La historia de Inpami surge como uno de los logros tangibles de la iniciativa Mano de la Mano, que durante 2023 integró cooperativas rurales en espacios de negociación y comercialización. Este impacto va más allá de lo estrictamente económico, porque supone la recuperación del derecho a una alimentación digna y consolida la resiliencia comunitaria. Este enfoque integral orienta el cuarto episodio del podcast Café ONU, una producción del Centro de Información de las Naciones Unidas en Perú en colaboración con Macondo Comunicaciones y Editora Perú, que invita a repensar los sistemas alimentarios como motores de bienestar y desarrollo.

ARCHIVO - La bandera de
ARCHIVO - La bandera de Naciones Unidas ondea en un día tormentoso en la sede de Naciones Unidas durante la Asamblea General, el 22 de septiembre de 2022. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

Retos y acciones para garantizar la seguridad alimentaria

El episodio plantea interrogantes esenciales respecto a la transformación del sistema alimentario nacional: ¿cómo asegurar el derecho a una alimentación saludable y sostenible para toda la población? ¿Qué acciones pueden implementarse desde los hogares, comunidades o escuelas para avanzar hacia el objetivo de Hambre Cero? En Perú, más de la mitad de la población vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras la dificultad para acceder a alimentos suficientes y nutritivos afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes. Más del 40% de los niños en el país sufren las consecuencias de una mala nutrición, lo que limita su desarrollo físico y su potencial para contribuir a la sociedad.

El podcast recuerda que los sistemas alimentarios abarcan todas las actividades desde el campo hasta la mesa: producción, almacenamiento, transporte, distribución y consumo. Estos sistemas enfrentan retos como el cambio climático, la desigualdad social, la pérdida de biodiversidad y las crisis económicas. Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promovido desde 2021 una serie de cumbres internacionales para transformar la producción, distribución y consumo de alimentos. La participación de Perú en estas cumbres ha fortalecido la integración del enfoque de sistemas alimentarios en políticas públicas, mercados locales, escuelas y comunidades rurales.

Una medida a corto plazo
Una medida a corto plazo sería la entrega de tarjetas o cupones alimentarios para ollas comunes y comedores populares.

Durante el último año, las acciones coordinadas de la ONU y sus aliados en el Estado, la sociedad civil y el sector privado han dado frutos concretos: toneladas de alimentos fueron recuperadas y distribuidas para disminuir la inseguridad alimentaria de más de 1 millón de personas. Además, más de 85.000 personas en condición de vulnerabilidad nutricional recibieron asistencia en contextos de emergencia, mediante iniciativas como ollas comunes y respuestas ante incendios.

Diversas agencias de la ONU desempeñan un papel clave en este proceso. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promueve la agricultura sostenible y la educación alimentaria y nutricional. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) invierte en la población rural para reducir la pobreza, aumentar la productividad agropecuaria y fortalecer la resiliencia. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) impulsa políticas públicas para reducir la malnutrición y proporciona asistencia técnica en situaciones de vulnerabilidad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) apoya la implementación de planes multisectoriales contra la anemia y la malnutrición infantil. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) colabora en la formulación de políticas para combatir la malnutrición en todas sus formas, incluyendo el sobrepeso y la obesidad, e impulsa la alimentación saludable.

El episodio de Café ONU expone cinco datos clave: el hambre y la malnutrición afectan a millones de personas en Perú, en especial a la infancia y la adolescencia; el ODS 2, Hambre Cero, propone transformar los sistemas alimentarios para que sean sostenibles, resilientes e inclusivos; las agencias de la ONU lideran programas para garantizar la seguridad alimentaria y combatir el hambre; en el último año, los esfuerzos de la ONU han alcanzado a millones de personas con ayuda alimentaria; y un futuro sin hambre es alcanzable, pero requiere el compromiso conjunto de gobiernos, organizaciones y la ciudadanía.

El podcast ofrece alternativas prácticas para contribuir desde la esfera individual: planificar las compras y almacenar de modo adecuado los alimentos para evitar el desperdicio, consumir productos locales y vegetales, informarse sobre el origen y el impacto de los alimentos, y apoyar iniciativas que fortalezcan la alimentación escolar o las políticas nutricionales en comunidades vulnerables. La propuesta de Café ONU es contundente: la acción colectiva y consciente transforma vidas y acorta la distancia hacia la meta de Hambre Cero.

Temas Relacionados

Junín Huancavelica Seguridad alimentaria Hambre CeroONUperu-noticias

Más Noticias

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

El ‘Negro’ comparte su opinión con relación a las comparativas con el actual líder de la zaga de la ‘U’. “Hay gente que habla con el dolor”, mencionó

Carlos Galván se planta en

La UNESCO celebra su día mundial: ocho décadas promoviendo la educación, la ciencia y la cultura para la paz y la cooperación global

Cada 4 de noviembre, el mundo recuerda el nacimiento de una institución clave para el desarrollo educativo, científico y cultural de las naciones desde 1945

La UNESCO celebra su día

Betssy Chávez espera salvoconducto tras asilo de México: ¿Perú puede rechazarlo o proceder a su detención?

La exjefa de Gabinete permanece en la embajada de México en Lima, mientras aguarda que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto necesario después de recibir asilo

Betssy Chávez espera salvoconducto tras

Demolición en el cerro Candela: Ate inicia ampliación de la avenida Nicolás Ayllón y genera reclamos en algunos propietarios

La demolición de más de 40 viviendas marca el inicio del plan vial más grande de Ate. Vecinos exigen diálogo y denuncian desinformación sobre reubicaciones

Demolición en el cerro Candela:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Betssy Chávez asilada: ¿qué significa que Perú rompa relaciones diplomáticas con México?

Comisión de Ética aprueba por mayoría denuncia contra Lucinda Vásquez por caso ‘Corta uñas’

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV