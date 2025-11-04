Perú

Beca 18 y la inteligencia artificial: cómo saber si puedes rendir el examen con un solo clic

Un chatbot permite a postulantes verificar en segundos si fueron seleccionados para el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, usando solo su nombre, apellido o DNI

Guardar
Publican lista de 97 mil
Publican lista de 97 mil postulantes aptos para el Examen de Beca 18| Andina

La Beca 18 suma nuevas herramientas a su proceso de postulación gracias al apoyo de la inteligencia artificial. Este 2026, un chatbot basado en tecnología ChatGPT facilita la búsqueda entre los casi 100 mil jóvenes seleccionados como aptos para el esperado Examen Nacional de Preselección (ENP).

La Agencia Andina, responsable del desarrollo, recomienda a los postulantes ingresar al enlace habilitado y realizar la consulta empleando nombre, apellido o número de DNI.

El sistema cuenta con accesos sencillos: los usuarios pueden iniciar sesión utilizando Google, una cuenta propia de ChatGPT o acceder de manera directa desde el enlace oficial.

Esta solución digital responde con mayor rapidez que las tablas tradicionales y reduce el tiempo de espera para quienes no saben si figuran en la lista de candidatos admitidos.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ya publicó la lista oficial de aspirantes aptos. Los seleccionados recibirán, en sus respectivos correos electrónicos, información clave sobre la hora y el local donde deberán acudir. El ENP, programado para el domingo 16 de noviembre, se rendirá simultáneamente en diferentes regiones del país.

Foto: Composición Infobae Perú
Foto: Composición Infobae Perú

Detalles y requisitos del Examen Nacional de Preselección

El Examen Nacional de Preselección establece el primer gran filtro para acceder a una de las 20.000 becas integrales que cubren todos los gastos universitarios.

La prueba consiste en 60 preguntas de opción múltiple, enfocadas tanto en competencias matemáticas como en comprensión lectora.

Cada respuesta correcta suma dos puntos y no se descuentan puntos por errores. El examen tiene una duración de dos horas.

El puntaje total, junto con la comprobación de ciertas condiciones priorizables, determina quiénes avanzarán en el proceso.

Los participantes deben marcar sus respuestas únicamente en la ficha oficial, ya que podrán conservar el cuadernillo para revisar su desempeño posteriormente.

Así, la integración de inteligencia artificial en la búsqueda de resultados constituye un recurso clave para quienes buscan transformar su futuro académico con la Beca 18.

Beca 18-2026: una oportunidad de educación integral

La convocatoria Beca 18-2026 ofrece becas integrales para jóvenes con talento académico que enfrentan limitaciones económicas o sociales. El beneficio cubre todos los gastos vinculados a los estudios superiores, como matrícula, pensiones, alimentación, alojamiento, movilidad local y materiales.

El programa busca que los beneficiarios puedan concentrarse plenamente en su formación profesional, sin preocuparse por los costos que normalmente representan un obstáculo. La iniciativa del Ministerio de Educación, ejecutada a través del Pronabec, busca promover la igualdad de oportunidades y fortalecer el acceso a una educación de calidad en universidades e institutos de todo el país.

Para conocer más sobre el proceso, los postulantes pueden ingresar al portal oficial www.pronabec.gob.pe/beca-18/, comunicarse a la línea gratuita 0800 000 18, escribir al WhatsApp 914 121 106 o visitar la página oficial de Facebook del Pronabec, donde se publican las actualizaciones sobre el examen nacional y los próximos pasos del concurso.

Temas Relacionados

Beca 18Inteligencia artificialPronabecperu-noticias

Más Noticias

Así funciona Geobosques, la tecnología satelital que detecta la deforestación y vigila la Amazonía peruana

La plataforma del Minam ya vigila el 100% de los bosques húmedos amazónicos, monitorea 67,5 millones de hectáreas y ha emitido 19 paquetes de alertas tempranas en 2025, gracias a sistemas geográficos y satelitales de última generación

Así funciona Geobosques, la tecnología

El cumpleaños de la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, desata controversia por la ausencia de Thamara Medina

La celebración íntima organizada por la empresaria para su madre generó revuelo en redes sociales, luego de que su media hermana no estuviera presente tras sus recientes declaraciones públicas

El cumpleaños de la mamá

Se revelaron los tres clubes de la Liga 1 que quieren a Christian Cueva en 2026: “Se están comunicando directamente con él”

Diego Penny desveló la identidad de los equipos del medio local que apuntan a fichar al volante de Emelec, que también podría seguir en Ecuador

Se revelaron los tres clubes

Pistachos: cómo consumir estos frutos secos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables

Los pistachos son pequeños, pero están llenos de energía, antioxidantes y nutrientes que cuidan el corazón, la digestión y la piel

Pistachos: cómo consumir estos frutos

Calles anegadas y viviendas afectadas tras cuatro horas de lluvia en Chiclayo: conoce el pronóstico para los siguientes días

El COER informó que las precipitaciones superaron los pronósticos y afectaron casonas patrimoniales y escuelas. La UGEL reportó que más del 15 % de colegios suspendió clases

Calles anegadas y viviendas afectadas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

José Jerí anuncia en CADE 2025 S/6.800 millones para seguridad, un “shock de desburocratización” y una nueva ley de industria

Perú y México: los impasses diplomáticos que marcaron sus relaciones desde la caída de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

El cumpleaños de la mamá

El cumpleaños de la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, desata controversia por la ausencia de Thamara Medina

Ricardo Montaner regresa al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para ir a su concierto

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” rompe récords con más de 200 mil asistentes en su primer fin de semana

Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario y no de oro, según vendedora

DEPORTES

Se revelaron los tres clubes

Se revelaron los tres clubes de la Liga 1 que quieren a Christian Cueva en 2026: “Se están comunicando directamente con él”

Jorge Fossati estalló tras acusaciones de dopaje a jugadores de Universitario: “Amerita una reacción contundente del club”

Nolberto Solano se dispone a emprender un viaje por distintas localidades de Pakistán para buscar talentos prometedores

Piero Quispe reveló que pudo volver a Universitario en 2025 y rechazó jugar por Alianza Lima en un futuro: “Yo mismo diría que no”

Aldo Corzo calificó a Jorge Fossati como “el mejor DT que ha tenido Universitario”, pero admite dudas sobre su continuidad