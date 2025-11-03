Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

El tiktoker peruano enfrenta una investigación penal por presunta captación ilegal de dinero a través de Vanger Haus, plataforma que prometía altos intereses y que dejó a decenas de personas sin sus inversiones (YouTube)

Crhiss Vanger, conocido en redes sociales por su estilo ostentoso y consejos financieros, enfrenta una investigación por presunta estafa masiva. Bajo su nombre real, Cristian Villanueva, habría recaudado más de 1.5 millones de soles de más de 160 inversionistas que confiaron en su proyecto “Vanger Haus”.

Las denuncias apuntan a que ofrecía ganancias del 5% al 10% mensual, amparado en contratos que prohibían divulgar información sobre las operaciones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP confirmó que su empresa no estaba autorizada para captar dinero del público.

Mientras la Fiscalía avanza con el caso, el influencer niega haber huido del país y asegura que todo se trata de un intento por destruir su reputación.

El influencer que prometía prosperidad financiera

Con una imagen de empresario exitoso, Crhiss Vanger impulsó “Vanger Haus”, una plataforma que prometía rentabilidad rápida y confidencialidad absoluta, pero terminó bajo investigación fiscal por presunta estafa. (Instagram)

Crhiss Vanger construyó su imagen en TikTok a partir de mensajes motivacionales y supuestos consejos para generar ingresos rápidos. En poco tiempo, reunió una comunidad que superaba los cientos de miles de seguidores. Con esa popularidad, lanzó “Vanger Haus”, una plataforma que ofrecía oportunidades de inversión con rentabilidades mensuales que oscilaban entre el 5% y el 10%.

Los participantes firmaban contratos con cláusulas de confidencialidad y penalidades económicas que llegaban a los 15 mil dólares en caso de revelar información. Esa condición, según las denuncias, habría funcionado como una barrera que evitaba que las víctimas compartieran sus experiencias.

El propio Villanueva promovía su proyecto como una alternativa moderna para generar ingresos sin intermediarios. En sus videos afirmaba que su modelo de negocio era “transparente y rentable”, y que “los resultados hablarían por sí solos”.

Sin embargo, las alertas se encendieron cuando varios usuarios denunciaron que no podían recuperar su dinero. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP confirmó que el tiktoker no contaba con autorización para captar fondos del público, lo que situó a “Vanger Haus” en la lista oficial de entidades informales.

La investigación y las denuncias de más de 160 afectados

Las víctimas afirman que confiaron en las promesas de Vanger, quien ofrecía altos intereses con cláusulas de silencio. Hoy, la Fiscalía busca esclarecer el paradero del dinero y su responsabilidad penal. (Instagram)

La Fiscalía abrió una investigación preliminar luego de recibir decenas de denuncias por presunta estafa. Los afectados aseguran que entregaron montos que iban desde los mil hasta los 50 mil soles, confiando en las promesas de rentabilidad y en la imagen de éxito que el influencer mostraba en sus redes sociales.

Según las primeras indagaciones, los fondos no habrían sido destinados a las inversiones prometidas, sino que se habrían utilizado para otros fines. La cifra total, de acuerdo con los reportes, superaría el millón y medio de soles.

Las víctimas describen un patrón similar: firmaron contratos que incluían cláusulas que los obligaban a mantener silencio, bajo la amenaza de pagar altas sumas si difundían información sobre el acuerdo. Esa medida, según los investigadores, pudo haber retrasado la aparición de las denuncias.

La SBS, al incluir a Cristian Villanueva en su registro de captadores informales, advirtió públicamente que la plataforma “Vanger Haus” no contaba con respaldo financiero ni supervisión legal. El caso pasó a la Fiscalía de Delitos Económicos, que analiza la documentación presentada por los denunciantes.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre quienes confiaron su dinero al proyecto del influencer, que hasta el momento no ha brindado detalles claros sobre el destino de los fondos.

Crhiss Vanger negó haber huido

El influencer negó haber estafado y aseguró que enfrenta una campaña de desprestigio. Admitió deudas, pero insistió en que trabaja para saldar compromisos y aclarar las acusaciones en su contra. (Instagram)

Ante la ola de acusaciones, Crhiss Vanger rompió el silencio a través de varios videos publicados en sus redes sociales. En ellos, negó las imputaciones más graves, aunque reconoció tener deudas pendientes con algunos de sus inversionistas.

“Yo no he estafado a nadie. Admito que hay compromisos económicos que estoy tratando de resolver, pero no he engañado a nadie”, expresó el influencer en una de sus transmisiones. También sostuvo que detrás de las denuncias existiría una campaña para dañar su imagen. “Hay personas interesadas en destruir mi reputación. No me he fugado, sigo trabajando para devolver lo que se debe”, afirmó en un video publicado hace un par de semanas.

Sin embargo, los registros migratorios indican que Villanueva habría salido del país el 4 de octubre de 2025 y que hasta la fecha no ha regresado. Esa información alimentó las sospechas sobre una posible huida, aunque él insiste en que continúa en Perú y que se mantiene “colaborando con las autoridades”.

El caso ha generado amplio debate en redes sociales, donde se discute la influencia de figuras digitales en temas financieros y la vulnerabilidad de sus seguidores. Mientras la investigación continúa, el nombre de Crhiss Vanger se ha convertido en símbolo de las nuevas estafas digitales que mezclan carisma, promesas de riqueza y el poder de la viralidad.