Sujeto que viajaba con caravana de motos asesinó a trabajador de grifo de SJM tras negarse a pagar combustible

Un trabajador de estación de servicio perdió la vida durante la madrugada del 1 de noviembre en San Juan de Miraflores, cuando intentó evitar que un grupo de motociclistas huyera sin pagar por el abastecimiento de combustible.

La noche del incidente, decenas de motocicletas se reunieron una la isla de servicio ubicada en el kilómetro catorce de la Panamericana Sur a pocos metros del Puente Alipio Ponce, zona considerada de difícil acceso y de escasa presencia policial. El flujo inusual de motociclistas se registró tras las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla, generando una dinámica inusual en la estación.

Cómo se desarrolló el ataque

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, el incidente se desató cuando parte del grupo de motociclistas en caravana intentó cargar combustible sin abonar el costo correspondiente. Una trabajadora de la estación quedó atrapada en medio de la disputa. Gino Loguercio, compañero de la persona afectada y empleado del grifo, intervino para protegerla y exigir el pago a los motociclistas.

Trabajador de grifo en SJM fue asesinado tras enfrentarse a motociclistas que evadieron pago de combustible

Durante la confrontación, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego e intentó disparar, pero el arma no funcionó en ese momento. El atacante retrocedió y, pocos segundos después, retornó al lugar. En ese instante, efectuó un disparo a la cabeza de Loguercio, quien tenía 54 años, provocando graves heridas. Las motocicletas abandonaron la estación rápidamente, escapando hacia destinos desconocidos.

Consecuencias e impacto en la comunidad

El trabajador fue trasladado de inmediato al hospital María Auxiliadora, donde perdió la vida minutos después a causa de la herida. Sus restos fueron posteriormente enviados a su ciudad natal de Huacho. Testigos y empleados de la estación afectada señalaron que no era la primera vez que personas a bordo de motocicletas o vehículos particulares accedían al grifo con la intención de evadir el pago por el servicio.

Quienes prestan labores en estas estaciones afirman que suelen enfrentar situaciones de intimidación y violencia. El hecho ha incrementado la preocupación entre los trabajadores, quienes advierten que la inseguridad dificulta desarrollar sus actividades y que, tras el asesinato, varios colegas temen regresar al trabajo en ese punto de San Juan de Miraflores.

Trabajador de grifo en SJM fue asesinado tras enfrentarse a motociclistas que evadieron pago de combustible

Estado de emergencia y contexto de violencia

La capital peruana se encuentra en estado de emergencia ante una escalada de violencia, con reportes de mayor actividad delictiva y homicidios relacionados con bandas criminales y robos. Perú enfrenta en 2025 el registro más alto de homicidios desde 2017, según datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), lo que refleja un clima de creciente inseguridad.

En este contexto, el asesinato ocurrido en el kilómetro catorce de la Panamericana Sur pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en servicios públicos y estaciones ubicadas en zonas alejadas, donde el patrullaje y la prevención resultan insuficientes ante incidentes violentos.

Las autoridades han iniciado la investigación y han destinado presencia policial en la zona del ataque. Las cámaras de seguridad podrían facilitar la identificación de los involucrados, ya que han permitido registrar tanto el desarrollo del altercado como la huida de los motociclistas. La comunidad aguarda avances en la investigación y demanda acciones para evitar que hechos similares continúen ocurriendo en San Juan de Miraflores y otras áreas afectadas por el aumento de delitos graves.