Terrible accidente en Villa María del Triunfo: bus chocó contra un poste y volcó, dejando varios heridos

Unidad de transporte público se volcó y chocó contra un poste en Villa María del Triunfo: varios heridos en el paradero 6. (Redes sociales)

En el sector conocido como Paradero 6 de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, una unidad de transporte público que cubre la ruta Lurín–Surquillo terminó volteado en plena vía, lo que generó alarma entre los transeúntes. Los primeros en acercarse observaron daños importantes en la estructura del vehículo y un poste derribado a pocos metros del impacto.

Minutos antes del vuelco, la unidad se desplazaba desde el cementerio Virgen de Lourdes, conocido también como Nueva Esperanza. Entre las primeras referencias ofrecidas por quienes se encontraban en la zona, se mencionó que en el interior viajaban personas de la tercera edad que regresaban del camposanto. El choque contra el poste derivó en la pérdida del control del volante y en la caída del vehículo en medio de la vía.

Varias personas intentaron identificar a las decenas de heridos mientras solicitaban apoyo. En la zona predominó un ambiente de confusión debido a la presencia de víctimas con lesiones graves. Testigos mencionaron la posibilidad de un fallecido, aunque hasta ahora ninguna autoridad confirmó esa información.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, vecinos y pasajeros quedaron rodeados por fragmentos del vehículo y cables caídos del poste afectado. La escena reveló la fuerza del impacto, lo que llevó a sospechar de un error mecánico como origen del incidente, según las primeras referencias difundidas por quienes presenciaron el vuelco.

Intervención de los bomberos

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la avenida 26 de Noviembre, a la altura del paradero 6 de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. (Captura de pantalla)

El Cuerpo de Bomberos informó que el accidente se registró alrededor de las 17:00 horas en la avenida 26 de Noviembre, número 1000. Para atender la emergencia acudieron seis unidades: AMB106-2, AMB120-2, MED11-3, MED-28, M105-1 y M106-1. Su labor se centró en la asistencia de los heridos y en la estabilización del área afectada.

Los equipos especializados revisaron el interior de la unidad de transporte, donde algunos pasajeros quedaron en posiciones complicadas debido al vuelco. La presencia de las ambulancias permitió el traslado de varios afectados hacia centros de salud cercanos, mientras otros recibieron atención básica en el lugar.

Canales de ayuda ante un accidente de tránsito

SAMU: Puedes comunicarte al número 106 para recibir atención médica inmediata en el lugar del accidente.

En caso de un accidente de tránsito, la PNP es la entidad encargada de acudir al lugar del incidente. Puedes llamar al 105 para recibir asistencia policial, además de que se encargará de levantar el parte policial necesario para los trámites posteriores.

Bomberos: Si el accidente involucra incendios, rescates o situaciones de emergencia, puedes comunicarte con los bomberos al número 116.

Noticia en desarrollo...