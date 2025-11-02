Murió la esposa de José Cueto: entidades y parlamentarios lamentan pérdida del congresista de Honor y Democracia

Parlamentario se refirió al tema de los congresistas 'mocha sueldos'. | Congreso

El sábado marcó un momento de pesar para el congresista José Cueto, representante de la bancada de Honor y Democracia y almirante en retiro, tras confirmarse el fallecimiento de su esposa, Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino. El deceso, ocurrido el 1 de noviembre, generó inmediatas reacciones y manifestaciones de solidaridad desde diversas instituciones nacionales.

La familia difundió un aviso oficial de defunción a través del Camposanto Jardines de la Paz, en el que comunicó el penoso deber de informar la partida de la señora Revilla Palomino. De acuerdo al comunicado familiar, el velatorio se realizará en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

La ceremonia de cremación tendrá lugar el lunes 3 de noviembre a las 13:00 horas en el Camposanto Jardines de la Paz La Molina, con salida desde el velatorio a las 12:00 horas. La familia agradeció a los allegados y amigos que acompañan en esta circunstancia y habilitó, además, un “Mural de Memorias, Flores y Recuerdos” en el cementerio para quienes deseen expresar condolencias.

El ámbito institucional y los poderes del Estado manifestaron enseguida su solidaridad. La Presidencia de la República expresó: “El Gobierno del Perú expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de la señora Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto. Extendemos nuestras condolencias al congresista José Cueto Aservi y su familia”.

Publicación de la Presidencia de la República.

Otros organismos, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, extendieron mensajes similares: “Lamentamos el fallecimiento de Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto, esposa del congresista José Cueto Aservi, a quien con profundo pesar le expresamos nuestras más sentidas condolencias”.

También brindaron mensajes de condolencia el Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Congreso de la República, que reconoció la dimensión personal del hecho: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias al congresista José Cueto Aservi y a sus familiares por el sensible fallecimiento de su señora esposa”.

Diversos legisladores se sumaron al respaldo público. José Williams Zapata comunicó: “Lamento profundamente el fallecimiento de la Sra. Carmen Revilla de Cueto, esposa del Congresista Almirante José Cueto. En este difícil momento, expreso mi solidaridad con él y su familia. Que Dios les brinde fortaleza y consuelo ante tan dolorosa pérdida”.

La regidora Fabiola Morales también se pronunció al respecto y describió a la esposa de José Cueto como “una persona admirable, afectuosa y cercana”. “Me uno al dolor de nuestro amigo, el almirante y congresista, José Cueto y su familia, por el fallecimiento de su esposa. Tuve la suerte de conocer a Patty. Que de Dios goce”, escribió.

Publicación de Fabiola Morales.

En tanto, la parlamentaria Jessica Córdova Lobatón manifestó: “Expreso mis más sentidas condolencias a mi colega José Cueto Aservi, por el sensible fallecimiento de su querida esposa. Elevo mis oraciones por su descanso y para que Dios brinde fortaleza a la familia y seres queridos para atravesar este difícil momento. Q.E.P.D.”

El parlamentario José Cueto, quien ocupa una curul en el periodo 2021-2026, no emitió declaraciones tras conocerse la noticia. Allegados confirmaron que la familia recibió respaldo y acompañamiento institucional durante la jornada.