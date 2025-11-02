Perú

Murió la esposa de José Cueto: entidades y parlamentarios lamentan pérdida del congresista de Honor y Democracia

El deceso, ocurrido el 1 de noviembre, generó inmediatas reacciones y manifestaciones de solidaridad. Allegados describieron a la fallecida como una “una persona admirable, afectuosa y cercana”

Guardar
Parlamentario se refirió al tema
Parlamentario se refirió al tema de los congresistas 'mocha sueldos'. | Congreso

El sábado marcó un momento de pesar para el congresista José Cueto, representante de la bancada de Honor y Democracia y almirante en retiro, tras confirmarse el fallecimiento de su esposa, Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino. El deceso, ocurrido el 1 de noviembre, generó inmediatas reacciones y manifestaciones de solidaridad desde diversas instituciones nacionales.

La familia difundió un aviso oficial de defunción a través del Camposanto Jardines de la Paz, en el que comunicó el penoso deber de informar la partida de la señora Revilla Palomino. De acuerdo al comunicado familiar, el velatorio se realizará en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

La ceremonia de cremación tendrá lugar el lunes 3 de noviembre a las 13:00 horas en el Camposanto Jardines de la Paz La Molina, con salida desde el velatorio a las 12:00 horas. La familia agradeció a los allegados y amigos que acompañan en esta circunstancia y habilitó, además, un “Mural de Memorias, Flores y Recuerdos” en el cementerio para quienes deseen expresar condolencias.

El ámbito institucional y los poderes del Estado manifestaron enseguida su solidaridad. La Presidencia de la República expresó: “El Gobierno del Perú expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de la señora Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto. Extendemos nuestras condolencias al congresista José Cueto Aservi y su familia”.

Publicación de la Presidencia de
Publicación de la Presidencia de la República.

Otros organismos, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, extendieron mensajes similares: “Lamentamos el fallecimiento de Carmen Patricia Cecilia Revilla Palomino de Cueto, esposa del congresista José Cueto Aservi, a quien con profundo pesar le expresamos nuestras más sentidas condolencias”.

También brindaron mensajes de condolencia el Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Congreso de la República, que reconoció la dimensión personal del hecho: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias al congresista José Cueto Aservi y a sus familiares por el sensible fallecimiento de su señora esposa”.

Diversos legisladores se sumaron al respaldo público. José Williams Zapata comunicó: “Lamento profundamente el fallecimiento de la Sra. Carmen Revilla de Cueto, esposa del Congresista Almirante José Cueto. En este difícil momento, expreso mi solidaridad con él y su familia. Que Dios les brinde fortaleza y consuelo ante tan dolorosa pérdida”.

La regidora Fabiola Morales también se pronunció al respecto y describió a la esposa de José Cueto como “una persona admirable, afectuosa y cercana”. “Me uno al dolor de nuestro amigo, el almirante y congresista, José Cueto y su familia, por el fallecimiento de su esposa. Tuve la suerte de conocer a Patty. Que de Dios goce”, escribió.

Publicación de Fabiola Morales.
Publicación de Fabiola Morales.

En tanto, la parlamentaria Jessica Córdova Lobatón manifestó: “Expreso mis más sentidas condolencias a mi colega José Cueto Aservi, por el sensible fallecimiento de su querida esposa. Elevo mis oraciones por su descanso y para que Dios brinde fortaleza a la familia y seres queridos para atravesar este difícil momento. Q.E.P.D.”

El parlamentario José Cueto, quien ocupa una curul en el periodo 2021-2026, no emitió declaraciones tras conocerse la noticia. Allegados confirmaron que la familia recibió respaldo y acompañamiento institucional durante la jornada.

Temas Relacionados

José CuetoHonor y democraciaCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados pueden solicitar en noviembre y cuándo reciben?

Consulta el cronograma AFP con DNI. Se acaba octubre, pero continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT

Retiro de AFP 2025: ¿Qué

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Se juega el primer tiempo. Las ‘blanquiazules’ se imponen 1-0 en su cancha. Sigue todas las incidencias del partido

Alianza Lima vs Mannucci EN

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Clima en Ayacucho: el pronóstico

Por qué visitar Waqrapukara: la fortaleza inca que une misticismo, aventura y paisajes únicos en Cusco

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el complejo combina arquitectura inca y preinca, templos de doble y triple jamba y un paisaje de simbolismo ancestral

Por qué visitar Waqrapukara: la

Cusco FC vs Alianza Universidad 2-2: goles y resumen del empate en Huánuco por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se jugó un primer tiempo lleno de emociones, donde hubo hasta dos goles para cada equipo. Y como si eso fuera poco, jugadores del cuadro huanuqueño se fueron a los golpes mientras iban a los camerinos. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Alianza Universidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién controla a José Jerí?

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

Elecciones 2026: 13 ex alcaldes y ex gobernadores regionales son precandidatos a la presidencia y vicepresidencia del Perú

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

Trabajador involucrado en uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori presentó su renuncia

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo revela que concursó

Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Bill Orosco responde si Deyvis ha perdido la humildad por la fama: “Él sabe si ha cambiado”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

DEPORTES

Alianza Lima vs Mannucci EN

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Cusco FC vs Alianza Universidad 2-2: goles y resumen del empate en Huánuco por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El emotivo recibimiento a César Inga en su natal Chimbote tras tricampeonato con Universitario con fuegos artificiales y banderolas

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos