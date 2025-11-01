Sheyla Rojas revela por qué no regresa a la televisión y Sir Winston se burla de ofertas peruanas: “Es lo que gastas en tus champús”. Video: Magaly TV La Firme

Sheyla Rojas, reconocida por su trayectoria en la televisión y su participación en realities, ha manifestado que regresar a la televisión peruana no figura entre sus prioridades actuales. En entrevista con Magaly Medina, la modelo reveló que, aunque ha recibido propuestas laborales desde Perú, las ha rechazado porque la remuneración ofrecida le resulta insuficiente para el estilo de vida que lleva en México.

“Luis me dice: ‘Gorda, eso es lo que gastas en tus champús’”, relató Rojas, entre bromas, sobre la reacción de su pareja y mánager, Luis Miguel Galarza, ante las cifras propuestas, dejando entrever que los montos ofrecido no se ajustan a sus expectativas ni a la vida que ha construido en Guadalajara.

Sheyla Rojas revela por qué no regresa a la televisión y Sir Winston se burla de ofertas peruanas: “Es lo que gastas en tus champús”.

Rojas, quien reside en tierras aztecas desde hace aproximadamente cuatro años, explicó que su decisión de mantenerse alejada de la televisión responde tanto a motivos económicos como personales. “Yo tengo mi vida hecha allá y cero que lo extraño”, afirmó durante la conversación, enfatizando que disfruta de la tranquilidad y estabilidad que ha encontrado lejos de los sets y la exposición mediática.

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ señaló que, aunque al principio de su mudanza aún mantenía cierto contacto con la televisión a través de enlaces y colaboraciones, en el último año se ha desconectado casi por completo del medio. La modelo también destacó el papel de Galarza, conocido como Sir Winston, quien no solo es su pareja sino también su mánager y principal soporte económico.

Según Rojas, él se encarga de evaluar cada propuesta laboral y le aconseja priorizar su bienestar y el valor de su trabajo. “Es mi mánager, entonces cualquier cosa ya con él, entonces me dice: ‘Hay que cobrar’”, comentó entre risas.

Vida en México junto a Luis Miguel Galarza y su nueva faceta de ama de casa

Lejos de la televisión y la vida pública en Perú, Sheyla Rojas ha encontrado en Guadalajara una rutina marcada por la tranquilidad y el disfrute de su hogar. En la entrevista con Magaly Medina, la modelo confesó que “se me da muy bien ser ama de casa”, una faceta que descubrió tras mudarse y que ahora abraza con entusiasmo. Rojas admitió que antes no tenía habilidades domésticas, pero actualmente disfruta de las tareas del hogar y de la serenidad que le brinda su nueva vida.

La exconductora relató que su alejamiento de las redes sociales y la exposición constante se debe, en parte, a un grave problema de salud que enfrentó. Una celulitis infecciosa, consecuencia de una negligencia tras una lipotransferencia realizada años atrás, la llevó a ser internada en la unidad de cuidados intensivos y a someterse a tres operaciones.

Sheyla Rojas comenta sobre la celulitis infecciona que padeció y por qué está alejada de las redes sociales. Video: Magaly TV La Firme

“Estuve internada, fue como una semana y dos días muy intensos”, recordó, detallando que la infección se originó por una herida abierta y su decisión de ir a la playa poco después de la intervención. Este episodio, según Rojas, le hizo valorar aún más la tranquilidad y el bienestar personal, alejándose de la necesidad de compartir cada momento en redes sociales.

Actualmente, Rojas afirma que revisa sus redes por gusto y no por obligación, y que muchas veces olvida registrar o publicar momentos importantes de su vida cotidiana. “Disfruto bastante la tranquilidad que tengo. Hay cosas que ya no estoy a veces ni siquiera pendiente de mis redes sociales”, explicó, resaltando que su día a día en Guadalajara transcurre entre actividades como jugar pádel y disfrutar de la compañía de Galarza, quien prefiere mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.

Lujos y autos de Sheyla Rojas y su pareja

El estilo de vida de Sheyla Rojas en México incluye acceso a autos de lujo y comodidades que reflejan su nueva realidad. Durante la conversación con Magaly Medina, la modelo detalló que, aunque tiene a su disposición vehículos de alta gama como un Rolls-Royce, un Tesla y una camioneta Mercedes AMG, prioriza la funcionalidad y la comodidad en su rutina diaria.

Rojas explicó que el Rolls-Royce, propiedad de Galarza, lo utiliza principalmente para crear contenido en redes sociales y dentro del condominio donde reside, ya que su tamaño le genera cierto respeto y prefiere no estacionarlo en la calle. “El Rolls-Royce es de Luis, lo uso solo para mis videos”, aclaró entre risas.

Para sus desplazamientos habituales, especialmente para ir a jugar pádel, prefiere el Tesla que su pareja le regaló recientemente, destacando su tecnología y practicidad. “Ahorita tengo uno que lo estoy estrenando, recién me lo acaba de regalar, es un Tesla”, comentó, aunque admitió que antes se resistía a dejar la camioneta Mercedes AMG, su favorita para trayectos rápidos y todoterreno.