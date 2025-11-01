Queman camioneta del comisario de Huacho: explosión deja herido a delincuente que escapó del lugar

Incendian la camioneta del comisario de Huacho en presunta represalia de organizaciones criminales| Ocurre Ahora

Una cámara de seguridad en la urbanización Los Sauces de Huacho registró en la madrugada del jueves 30 de octubre un ataque contra la autoridad policial local. Un individuo incendió la camioneta del comisario de Huacho, comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Miguel Castro Castillo, en un acto que apunta a una represalia por las investigaciones en curso sobre organizaciones criminales que operan en la zona.

Según reportó ATV, el agresor se desplazó con precaución por la vía, portando una botella con combustible, y tras verificar la ausencia de testigos, roció el vehículo con líquido inflamable antes de prenderle fuego y huir. Asimismo, provocó una explosión que alcanzó al responsable.

El intento de destrucción del vehículo, propiedad del jefe policial, ocurrió poco después de las tres de la mañana. Vigilantes del sector notaron el incendio y alertaron de inmediato al comandante Castro Castillo, tocando a su puerta para avisarle sobre la situación.

La hipótesis central es que se trataría de un acto de intimidación directa hacia Castro Castillo por sus avances en la lucha contra el crimen organizado en el norte chico, una región donde bandas como Los Injertos del Norte, Los Pulpos, El Tren de Aragua y Los Gallegos ejercen presión mediante el cobro de cupos y extorsión.

El hecho de que el objetivo fuera el vehículo del propio comisario pone de manifiesto el grado de inseguridad y presión existente sobre quienes investigan a estas organizaciones.

Fiscalía investiga caso

La Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura emitió un pronunciamiento tras el ataque, confirmando la apertura de una investigación por el incendio intencionado del vehículo perteneciente al comandante Miguel Castro Castillo. Según el comunicado oficial, el despacho del fiscal adjunto provincial Cristian Ventocilla ordenó que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) recabe la totalidad de los videos captados por cámaras de seguridad cercanas y lleve a cabo pericias químico-físicas para establecer el alcance y las consecuencias del daño provocado.

Además, se citó a declarar del propio comisario, así como de posibles testigos, con el objetivo de aclarar las circunstancias del atentado. Esto con la finalidad de determinar quiénes podrían estar detrás de este incendio.

Queman camioneta del comisario en Huacho: crimen organizado desafía a la Policía Nacional del Perú| Fiscalía

Triple asesinato en Huacho

Sin embargo, la ola de violencia que se reporta en el norte chico ha aumentado en los últimos días. Ayer, 31 de octubre, la ciudad se encuentra conmocionada luego del triple asesinato de un trabajador municipal y dos hombres.

Un ataque armado en la cevichería 'El Tío Paquirri’, ubicada en la calle Juan Barreto del distrito de Hualmay, dejó como saldo tres personas muertas. Sicarios ingresaron al local y abrieron fuego contra un grupo de comensales.

Las víctimas han sido identificadas como Ismael Soria Vargas, trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María, y los hermanos Jorge Luis Espinoza Reyes y Carlos Jesús Espinoza Reyes. Todos compartían una mesa cuando, de acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, un individuo armado y con casco se aproximó directamente hasta ellos antes de realizar múltiples disparos a corta distancia. En cuestión de segundos, los disparos causaron pánico entre los presentes, algunos de los cuales intentaron huir del lugar.