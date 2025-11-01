Perú

Operativo PNP en Tumbes revela conexión entre bandas peruanas y ecuatorianas: Dos menores entre los detenidos

La investigación reveló que los arrestados serían parte de Los Fatales de Puyanco, con conexiones activas con Los Choneros de Ecuador, según comunicados incautados

Guardar
Operativo en Tumbes revela conexión entre bandas peruanas y ecuatorianas | Video: 24 Horas

La Policía Nacional detuvo a tres individuos, incluidos dos menores de edad, quienes estarían involucrados en el reciente atentado contra un agente bancario en el barrio San José, en Tumbes. La operación, realizada de manera discreta, permitió además la incautación de munición, explosivos artesanales, sustancias ilícitas y una motocicleta que habría sido utilizada durante el ataque.

Uno de los agentes encargados del operativo explicó que la motocicleta fue hallada en el inmueble allanado y que existía una denuncia por hurto desde el año pasado. Además, detalló: “Se encontró siete dinamitas con sus siete detonadores. Todo está lacrado en este momento porque está en proceso de investigación”.

La clave para confirmar la participación de los detenidos en el atentado fue la identificación de las prendas —registradas por cámaras de seguridad— que usaban en el momento del ataque. Según información policial, estos sujetos pertenecerían a la organización criminal ‘Los Fatales de Puyanco’ y mantendrían vínculos con ‘Los Choneros’ de Ecuador.

Un portavoz policial enfatizó: “Es muy probable que tengan incorporaciones con los Choneros de Ecuador. Están registrándose comunicaciones con delincuentes ecuatorianos del lugar”.

Dos menores entre los detenidos
Dos menores entre los detenidos en operativo policial en Tumbes | Foto captura: PNP

Las autoridades no descartan que los arrestados, en colaboración con otros integrantes de la banda, sean responsables de extorsiones a comercios y empresarios de la zona. La incautación de armas, explosivos y una motocicleta robada refuerza la hipótesis de que grupos criminales organizados buscan extender su accionar en la región fronteriza.

Segundo atentado contra un agente bancario

El propietario de un agente bancario en Tumbes fue víctima de un atentado con explosivos por segunda vez en menos de un mes, tras haberse negado a pagar un cupo extorsivo de 20.000 soles exigido por una organización delictiva. Durante varias semanas, el empresario recibió amenazas reiteradas, dirigidas también a su familia.

Cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido a las 2:04 de la madrugada, cuando un sujeto encapuchado llegó en motocicleta, dejó un papel con amenazas y colocó un explosivo en la puerta principal. El artefacto estalló segundos después, causando graves daños a la fachada de la vivienda. El mensaje, dirigido a la familia, advertía represalias si no realizaban el pago y amenazaba con una escalada de violencia.

Según el propio afectado, dos bandas estarían involucradas en la extorsión: una identificada como 'Los Choneros’ y otra conocida como 'Los Lobos’. El primer intento de atentado ocurrió el 12 de octubre, pero entonces el explosivo no llegó a detonar.

Ola de extorsiones en Perú alcanza cifras récord

Extorsión en Lima: detienen a
Extorsión en Lima: detienen a implicados con explosivos tras ataque a gimnasio| Panamericana

El delito de extorsión atraviesa su punto más crítico en el país, con más de 20.000 denuncias registradas en lo que va del año, según datos de la Policía Nacional. Esta cifra representa un incremento del 40% respecto al 2024, convirtiéndose en el mayor número de casos reportados hasta la fecha. Cada 19 minutos una persona es víctima de amenazas, cobros ilegales o ataques con explosivos, lo que refleja la expansión de las mafias en todos los sectores sociales y económicos.

Los transportistas figuran entre los más afectados. En solo unas semanas, se han reportado ataques a balazos contra choferes y cobradores en distritos como Carabayllo y San Martín de Porres, donde las bandas criminales exigen “cupos” para permitirles trabajar. Al menos 60 conductores han sido asesinados durante el 2025, según gremios del transporte. Pese a los bloqueos de líneas telefónicas y las operaciones policiales, muchas llamadas extorsivas siguen originándose desde los penales del país, lo que evidencia fallas en el control del sistema carcelario.

El impacto también ha llegado al sector artístico y comercial, mientras pequeños empresarios viven bajo intimidación constante. En los mercados y negocios locales, las extorsiones se han normalizado como un “costo” de operar, y muchas víctimas optan por callar o cerrar sus locales por miedo a represalias. Autoridades policiales reconocen que el 80% de las llamadas de extorsión provienen de cárceles, lo que ha impulsado al Gobierno a bloquear más de 1,5 millones de líneas vinculadas al crimen organizado.

Temas Relacionados

Los FatalesLos ChonerosTumbesPNPextorsiónperu-noticias

Más Noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: inició la última procesión del Cristo moreno de este 2025

La imagen del ‘Cristo moreno’ se despide de sus fieles y descansará durante los próximos doce meses en el Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros EN

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal irá a Cutervo para meterse a los ‘play offs’ por la Copa Libertadores 2026, Real Madrid buscará mantener racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 1

Paro de transportistas 4 de noviembre: premier Ernesto Álvarez prometió asistir a la marcha

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que, durante la última reunión con la PCM, el premier Ernesto Álvarez se comprometió a asistir personalmente

Paro de transportistas 4 de

Se conoció el millonario monto que recibirá Universitario por ser sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán para definir al campeón del torneo internacional el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Entérate el dinero que ganará la ‘U’

Se conoció el millonario monto

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, evalúa postular al Senado por Avanza País

El vocero de Transportistas Unidos mencionó que en los próximos días tomará la decisión. Avanza País cuenta con dos precandidatos presidenciales: Philip Butters y César Combina

Vocero de transportistas, Martín Ojeda,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vocero de transportistas, Martín Ojeda,

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, evalúa postular al Senado por Avanza País

Elio Riera confirma su candidatura al Congreso: “He aceptado la invitación de César Acuña”

José Jerí es un imitador de Nayib Bukele, asegura Juan Sheput, ahora aliado de Carlos Álvarez

Andrés Hurtado podría salir en libertad en diciembre, estima su abogado: “Confío en que se dé”

Elecciones 2026: políticos y personajes del espectáculo intentan asegurar curules en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas disfruta de una

Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston

Julián Zucchi lamenta la desinformación en medio de las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Sheyla Rojas, Sir Winston, Antonio Pavón y Joi Sánchez sorprenden con reencuentro en Lima

Karla Bacigalupo revela cómo transforma las críticas en motivación para brillar en Miss Universo 2025

Bill Orosco lamenta la ausencia de Deyvis Orosco en las reuniones familiares y revela: “Mi primo no va a ver a mi abuela”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 1

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se conoció el millonario monto que recibirá Universitario por ser sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Pedro García lanzó fulminante crítica contra Alianza Lima por agónico empate con Melgar: “Indigno, desorganizado y caótico”

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026