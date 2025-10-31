Perú

Asalto mortal en Arequipa: sujetos irrumpen en la casa de una empresaria y la asesinan para robarle S/4.000

Dos inquilinos que residían en el inmueble fueron reducidos durante el asalto; la Policía analiza cámaras y testimonios en la zona para identificar a los responsables

Guardar
Violento crimen en Characato: adulta
Violento crimen en Characato: adulta mayor muere durante asalto a su vivienda. (Foto: FB/@Último Segundo Arequipa)

Una mujer identificada como Dolores Quispe Apaza, de 66 años, fue asesinada durante un violento asalto registrado la madrugada de este viernes 31 de octubre en su vivienda ubicada en la asociación Virgen de la Candelaria, en el distrito de Characato, provincia de Arequipa. La víctima, reconocida en la zona por dedicarse a la producción y venta de api, una bebida tradicional, fue atacada por un grupo de delincuentes que ingresó al predio con fines de robo.

De acuerdo con la Policía Nacional, los sujetos ingresaron por un costado del inmueble, que colinda con un terreno vacío, y sorprendieron a la adulta mayor dentro de su casa. En el lugar también se encontraban dos inquilinos, quienes fueron amarrados y reducidos por los asaltantes. Tras maniatar a todos los presentes, los delincuentes procedieron a agredir a la empresaria para obligarla a revelar el lugar donde guardaba su dinero.

Las primeras diligencias señalan que los atacantes se llevaron aproximadamente 4 mil soles, presuntamente ahorros del negocio familiar. La víctima habría sido estrangulada y golpeada durante el asalto. Personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) informó que la mujer presentaba signos de haber sido asfixiada, aunque se espera el resultado de la necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Dolores Quispe Apaza pierde la
Dolores Quispe Apaza pierde la vida tras ser víctima de robo en su casa de Arequipa. (Foto: FB/@ Video captura= Tv Mundo Arequipa)

Robo planificado

Dolores Quispe utilizaba su vivienda como centro de elaboración del api que comercializaba en al menos cuatro puntos de venta en distintos distritos de Arequipa, según informaron testigos y familiares a las autoridades. Su emprendimiento era conocido en la zona y generaba una actividad económica constante, lo que habría motivado el actuar de los delincuentes.

El jefe de la Divincri, coronel Eduardo Del Campo, indicó que los sujetos ingresaron en horas de la madrugada utilizando una escalera para acceder al segundo nivel. Una vez dentro, amarraron primero a los inquilinos y luego a la víctima, quien habría intentado enfrentarse o pedir ayuda. Además, se supo que los asaltantes habrían envenenado a la mascota de la familia para evitar que alertara sobre su presencia.

Una de las líneas de investigación evalúa si los atacantes contaban con información previa sobre las actividades comerciales de la víctima y la posible existencia de dinero en la vivienda. Testigos relataron que luego de atacar a Dolores Quispe, dos de los ladrones también ingresaron a una vivienda vecina, donde redujeron a una madre y su hija para llevarse un teléfono celular antes de huir.

Delincuentes asfixian a empresaria dedicada
Delincuentes asfixian a empresaria dedicada a la venta de api en un violento asalto en Characato. (Foto: FB/@Vecinos Cono Sur)

Investigación en curso

Al lugar llegaron detectives de la Sección de Homicidios del Depincri y peritos de Criminalística para recoger declaraciones e indicios. Entre las diligencias se incluye el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona, aunque vecinos señalaron que las calles aún carecen de infraestructura completa de vigilancia.

Según la Policía, los autores serían más de cuatro personas. Algunas versiones recogidas por la prensa local mencionan hasta siete involucrados, lo que será precisado en el proceso de investigación.

El cuerpo de la empresaria fue trasladado a la Morgue de Arequipa para los exámenes correspondientes. La autoridad policial precisó que, debido a que la mujer tenía problemas de salud, será la necropsia la que determine si falleció por asfixia directa o un paro cardiaco producto de la agresión.

Consternación vecinal

Vecinos de la asociación Virgen de la Candelaria se mostraron consternados por el crimen y pidieron mayor seguridad en la zona. Aseguraron que las calles, aunque urbanizadas, presentan zonas descampadas y carecen de cámaras de vigilancia suficientes, lo que facilita el accionar de delincuentes.

La comunidad destacó que la víctima era una persona trabajadora y reservada, conocida por su actividad comercial y su esfuerzo por mantener su negocio artesanal. Sus hijos llegaron al lugar horas después del crimen para iniciar los trámites legales y acompañar las diligencias de las autoridades.

El caso ha generado preocupación en Characato, donde vecinos reclaman mayor presencia policial y acciones inmediatas para enfrentar el incremento de robos y delitos violentos. La Divincri continúa con la investigación para identificar y capturar a los responsables.

Temas Relacionados

AsesinatoArequipaCrimenPNPperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán alargar su buen momento para quedarse con el segundo lugar del Acumulado y tener una ventaja en los playoffs. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Melgar EN

Diego Rebagliati reveló que Jairo Vélez será convocado por Manuel Barreto para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

El comentarista deportivo señaló que el ecuatoriano nacionalizado peruano recibirá su primer llamado tras una buena temporada con Universitario

Diego Rebagliati reveló que Jairo

Josimar aclara su supuesta paternidad y Daniela Darcourt habla del fin de su romance con Waldir Felipa en ‘Esta Noche’

Los salseros sorprendieron al romper su silencio en el programa de la Chola Chabuca, donde abordaron los temas que más polémica han generado en sus vidas

Josimar aclara su supuesta paternidad

DT de Inter Miami se refirió al fichaje de Pedro Gallese: “Se intensificará la preparación de la próxima temporada cuando acabe el torneo”

Javier Mascherano respondió la pregunta sobre la incorporación del arquero peruano, quien dejó Orlando City tras seis temporadas. Esto dijo el entrenador de Lionel Messi y compañía

DT de Inter Miami se

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ y ‘rojinegros’ necesitan ganar para mantenerse en zona de playoff por el boleto a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Josimar aclara su supuesta paternidad

Josimar aclara su supuesta paternidad y Daniela Darcourt habla del fin de su romance con Waldir Felipa en ‘Esta Noche’

Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Sheyla Rojas, Sir Winston, Antonio Pavón y Joi Sánchez sorprenden con reencuentro en Lima

Nito Mestre: “A veces, cuando recuerdo lo de Sui Generis, pienso ‘Eso le pasó a otro’. Lo veo como si fuera una película”

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

DEPORTES

DT de Inter Miami se

DT de Inter Miami se refirió al fichaje de Pedro Gallese: “Se intensificará la preparación de la próxima temporada cuando acabe el torneo”

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos