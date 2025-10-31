Asalto mortal en Arequipa: sujetos irrumpen en la casa de una empresaria y la asesinan para robarle S/4.000

Violento crimen en Characato: adulta mayor muere durante asalto a su vivienda. (Foto: FB/@Último Segundo Arequipa)

Una mujer identificada como Dolores Quispe Apaza, de 66 años, fue asesinada durante un violento asalto registrado la madrugada de este viernes 31 de octubre en su vivienda ubicada en la asociación Virgen de la Candelaria, en el distrito de Characato, provincia de Arequipa. La víctima, reconocida en la zona por dedicarse a la producción y venta de api, una bebida tradicional, fue atacada por un grupo de delincuentes que ingresó al predio con fines de robo.

De acuerdo con la Policía Nacional, los sujetos ingresaron por un costado del inmueble, que colinda con un terreno vacío, y sorprendieron a la adulta mayor dentro de su casa. En el lugar también se encontraban dos inquilinos, quienes fueron amarrados y reducidos por los asaltantes. Tras maniatar a todos los presentes, los delincuentes procedieron a agredir a la empresaria para obligarla a revelar el lugar donde guardaba su dinero.

Las primeras diligencias señalan que los atacantes se llevaron aproximadamente 4 mil soles, presuntamente ahorros del negocio familiar. La víctima habría sido estrangulada y golpeada durante el asalto. Personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) informó que la mujer presentaba signos de haber sido asfixiada, aunque se espera el resultado de la necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Dolores Quispe Apaza pierde la vida tras ser víctima de robo en su casa de Arequipa. (Foto: FB/@ Video captura= Tv Mundo Arequipa)

Robo planificado

Dolores Quispe utilizaba su vivienda como centro de elaboración del api que comercializaba en al menos cuatro puntos de venta en distintos distritos de Arequipa, según informaron testigos y familiares a las autoridades. Su emprendimiento era conocido en la zona y generaba una actividad económica constante, lo que habría motivado el actuar de los delincuentes.

El jefe de la Divincri, coronel Eduardo Del Campo, indicó que los sujetos ingresaron en horas de la madrugada utilizando una escalera para acceder al segundo nivel. Una vez dentro, amarraron primero a los inquilinos y luego a la víctima, quien habría intentado enfrentarse o pedir ayuda. Además, se supo que los asaltantes habrían envenenado a la mascota de la familia para evitar que alertara sobre su presencia.

Una de las líneas de investigación evalúa si los atacantes contaban con información previa sobre las actividades comerciales de la víctima y la posible existencia de dinero en la vivienda. Testigos relataron que luego de atacar a Dolores Quispe, dos de los ladrones también ingresaron a una vivienda vecina, donde redujeron a una madre y su hija para llevarse un teléfono celular antes de huir.

Delincuentes asfixian a empresaria dedicada a la venta de api en un violento asalto en Characato. (Foto: FB/@Vecinos Cono Sur)

Investigación en curso

Al lugar llegaron detectives de la Sección de Homicidios del Depincri y peritos de Criminalística para recoger declaraciones e indicios. Entre las diligencias se incluye el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona, aunque vecinos señalaron que las calles aún carecen de infraestructura completa de vigilancia.

Según la Policía, los autores serían más de cuatro personas. Algunas versiones recogidas por la prensa local mencionan hasta siete involucrados, lo que será precisado en el proceso de investigación.

El cuerpo de la empresaria fue trasladado a la Morgue de Arequipa para los exámenes correspondientes. La autoridad policial precisó que, debido a que la mujer tenía problemas de salud, será la necropsia la que determine si falleció por asfixia directa o un paro cardiaco producto de la agresión.

Consternación vecinal

Vecinos de la asociación Virgen de la Candelaria se mostraron consternados por el crimen y pidieron mayor seguridad en la zona. Aseguraron que las calles, aunque urbanizadas, presentan zonas descampadas y carecen de cámaras de vigilancia suficientes, lo que facilita el accionar de delincuentes.

La comunidad destacó que la víctima era una persona trabajadora y reservada, conocida por su actividad comercial y su esfuerzo por mantener su negocio artesanal. Sus hijos llegaron al lugar horas después del crimen para iniciar los trámites legales y acompañar las diligencias de las autoridades.

El caso ha generado preocupación en Characato, donde vecinos reclaman mayor presencia policial y acciones inmediatas para enfrentar el incremento de robos y delitos violentos. La Divincri continúa con la investigación para identificar y capturar a los responsables.