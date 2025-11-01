ATU lanza nueva ruta del Corredor Morado: ¿Cuál es su recorrido?

El trayecto suma ingresos a avenidas como José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, con nuevos paraderos que aumentan la accesibilidad en sectores específicos de Bayóvar - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un nuevo servicio de transporte urbano que beneficiará directamente a los residentes de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho. A partir de su implementación, los usuarios podrán viajar sin transbordos hasta San Isidro gracias al servicio extraordinario SE-09 del Corredor Morado.

Esta medida busca no solo ampliar las opciones de desplazamiento en Lima, sino también optimizar la conexión entre distintos sistemas de transporte público y reducir la dependencia de servicios informales.

El SE-09 ha sido diseñado para cubrir una amplia demanda y mejorar la accesibilidad de zonas que requieren alternativas eficientes. Aunque sigue un itinerario similar al de la ruta 405 del mismo corredor, incorpora modificaciones relevantes en su trayecto.

El SE-09 facilitará la conexión con la Línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano - Créditos: ATU.

Entre las principales novedades, el recorrido ingresa a las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, en los sectores 1 y 2 de Bayóvar, donde se han habilitado nuevos paraderos en ambos sentidos. Así, los habitantes de estos barrios tendrán acceso directo a este servicio y podrán enlazar rápidamente con otras vías clave del distrito.

Uno de los puntos destacados del servicio es la facilitación de la conexión con la Línea 1 del Metro de Lima. Al llegar a la av. Fernando Wiesse, los pasajeros pueden dirigirse a la estación Bayóvar, lo que permite ampliar el trayecto de los ciudadanos.

Además, en diversos tramos el SE-09 se integra con otros recorridos del Corredor Morado y así, promueve la movilidad continua en diferentes sectores de la ciudad.

El beneficio de la interconexión se extiende al Metropolitano mediante paradas en México y Canaval y Moreyra cuando el servicio cruza la Vía Expresa. Esto ofrece una ventaja adicional para quienes buscan rutas ágiles hacia áreas del norte como Carabayllo y Comas, o del sur como Barranco y Chorrillos, sin necesidad de cambios incómodos y prolongados entre servicios.

El SE-09 tendrá 32 paraderos en la ida y 34 en el retorno y operará todos los días de la semana de 5 a. m. a 11 p. m. - Créditos: ATU.

La propuesta de la Autoridad de Transporte Urbano tiene como meta reducir el uso de transporte informal en las zonas de Bayóvar y Canto Grande. Al ofrecer alternativas formales, los vecinos dispondrán de un viaje más seguro y regulado, optimizando tanto el tiempo como los gastos en el trayecto.

Las diferencias en tarifas también representan un alivio para los pasajeros: el nuevo servicio permite viajar de Canto Grande a San Isidro con una tarifa regular de S/2.80 por recorrido, mientras que el medio pasaje está fijado en S/1.40 para estudiantes y escolares. Para trayectos cortos, estará disponible la promoción “Aquisito nomás”, y se mantendrá la integración tarifaria con otros servicios del corredor en puntos como la avenida Abancay.

El SE-09 partirá del paradero Capilla, en San Juan de Lurigancho, hasta el paradero Canaval y Moreyra, en San Isidro, atravesando avenidas centrales como Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, Abancay, México, Javier Prado y Paseo de la República.

El servicio tendrá 32 paraderos en dirección de ida y 34 en la ruta de retorno, y funcionará todos los días de la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con esta alternativa, los vecinos de San Juan de Lurigancho podrán acceder a una movilidad más ordenada y eficiente dentro de la ciudad.