ATU lanza nueva ruta del Corredor Morado: ¿Cuál es su recorrido?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un nuevo servicio de transporte urbano que beneficiará directamente a los residentes de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho. A partir de su implementación, los usuarios podrán viajar sin transbordos hasta San Isidro gracias al servicio extraordinario SE-09 del Corredor Morado.
Esta medida busca no solo ampliar las opciones de desplazamiento en Lima, sino también optimizar la conexión entre distintos sistemas de transporte público y reducir la dependencia de servicios informales.
El SE-09 ha sido diseñado para cubrir una amplia demanda y mejorar la accesibilidad de zonas que requieren alternativas eficientes. Aunque sigue un itinerario similar al de la ruta 405 del mismo corredor, incorpora modificaciones relevantes en su trayecto.
Entre las principales novedades, el recorrido ingresa a las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, en los sectores 1 y 2 de Bayóvar, donde se han habilitado nuevos paraderos en ambos sentidos. Así, los habitantes de estos barrios tendrán acceso directo a este servicio y podrán enlazar rápidamente con otras vías clave del distrito.
Uno de los puntos destacados del servicio es la facilitación de la conexión con la Línea 1 del Metro de Lima. Al llegar a la av. Fernando Wiesse, los pasajeros pueden dirigirse a la estación Bayóvar, lo que permite ampliar el trayecto de los ciudadanos.
Además, en diversos tramos el SE-09 se integra con otros recorridos del Corredor Morado y así, promueve la movilidad continua en diferentes sectores de la ciudad.
El beneficio de la interconexión se extiende al Metropolitano mediante paradas en México y Canaval y Moreyra cuando el servicio cruza la Vía Expresa. Esto ofrece una ventaja adicional para quienes buscan rutas ágiles hacia áreas del norte como Carabayllo y Comas, o del sur como Barranco y Chorrillos, sin necesidad de cambios incómodos y prolongados entre servicios.
La propuesta de la Autoridad de Transporte Urbano tiene como meta reducir el uso de transporte informal en las zonas de Bayóvar y Canto Grande. Al ofrecer alternativas formales, los vecinos dispondrán de un viaje más seguro y regulado, optimizando tanto el tiempo como los gastos en el trayecto.
Las diferencias en tarifas también representan un alivio para los pasajeros: el nuevo servicio permite viajar de Canto Grande a San Isidro con una tarifa regular de S/2.80 por recorrido, mientras que el medio pasaje está fijado en S/1.40 para estudiantes y escolares. Para trayectos cortos, estará disponible la promoción “Aquisito nomás”, y se mantendrá la integración tarifaria con otros servicios del corredor en puntos como la avenida Abancay.
El SE-09 partirá del paradero Capilla, en San Juan de Lurigancho, hasta el paradero Canaval y Moreyra, en San Isidro, atravesando avenidas centrales como Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, Abancay, México, Javier Prado y Paseo de la República.
El servicio tendrá 32 paraderos en dirección de ida y 34 en la ruta de retorno, y funcionará todos los días de la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con esta alternativa, los vecinos de San Juan de Lurigancho podrán acceder a una movilidad más ordenada y eficiente dentro de la ciudad.