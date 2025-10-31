Portera peruana en Madrid encuentra un Picasso ‘robado’, pensó que era un espejo y termina en el centro de una investigación policial

Dolores, peruana en Madrid que encontró la obra extraviada a inicios de octubre. (Composición Infobae/Captura La Sexta)

La historia comenzó como un aparente ‘robo de alto perfil’ y terminó siendo solo un malentendido. En el centro de todo se encuentra Dolores, una portera peruana de 68 años que vive en Madrid junto a su esposo Armando, también de nacionalidad peruana. Ambos fueron interrogados por la Policía Nacional de España luego de encontrar un paquete olvidado en el portal del edificio donde trabajan, sin imaginar que en su interior se escondía una valiosa obra de Pablo Picasso.

El cuadro, titulado ‘Naturaleza muerta con guitarra’, estaba valorado en más de 600.000 euros y debía trasladarse desde la capital española hasta Granada para una exposición. Sin embargo, el envío nunca llegó a su destino, lo que activó una investigación por presunto robo que mantuvo en alerta a las autoridades y a la comunidad artística internacional.

Una desaparición que desató alarma internacional

El 6 de octubre, los organizadores de la exposición ‘Bodegón | La eternidad de lo inerte’ detectaron la ausencia de una de las piezas más importantes de su muestra al desembalar las 56 obras que habían sido enviadas desde Madrid. La empresa de transporte había realizado la entrega bajo videovigilancia, pero la falta de numeración en los embalajes impidió un control exacto del inventario.

Cuatro días después, el 10 de octubre, se presentó la denuncia formal por la desaparición del Picasso, y la Policía Nacional incluyó la pieza en la base internacional de arte sustraído. El caso movilizó a la Brigada de Patrimonio Histórico, que abrió una investigación ante la sospecha de un robo organizado.

La historia tomó un giro inesperado cuando los agentes rastrearon el último punto conocido del envío: un edificio en el distrito de Chamartín, al norte de Madrid. Allí, los investigadores descubrieron que el paquete había sido olvidado por los transportistas en el portal del inmueble, donde Dolores y Armando trabajan desde hace más de dos décadas.

La Policía confirma que ha localizado el Picasso desaparecido en un traslado de Madrid a Granada: no salió de la capital.

Un gesto de buena fe malinterpretado

Al ver el bulto “bien envuelto y colocado”, Dolores pensó que se trataba de un pedido extraviado por algún vecino. Sin pensarlo dos veces, decidió llevarlo a la portería y guardarlo hasta que alguien lo reclamara. “Pensé que un espejo”, contó después.

Veinte días más tarde, agentes tocaron la puerta de su casa y los interrogaron durante horas. Según relataron al diario El País, fueron tratados como sospechosos de tráfico internacional de arte. La policía les preguntó incluso si estaban relacionados con redes criminales o con el robo de obras en museos europeos.

“Nosotros qué íbamos a saber”, dijo Dolores a El País, aún afectada por la experiencia. Su única intención había sido proteger un paquete que creyó ajeno. En su casa, ubicada dentro del mismo edificio donde trabajan, el cuadro permaneció cerrado todo ese tiempo, intacto y sin daño alguno.

Dolores, una peruana de 68 años, lleva varias porterías en Madrid. Ella encontró un paquete embalado, un Picasso que había sido extraviado. | Telecinco Noticias

El error logístico que cambió la versión del caso

Con el avance de las investigaciones, las autoridades confirmaron que la desaparición del Picasso fue producto de una cadena de errores. Los transportistas habían dejado el paquete en el portal por descuido, y la lista de obras carecía de un sistema de identificación que permitiera rastrearlo de inmediato.

El cuadro, de 12,7 por 9,8 centímetros, había sido elaborado en 1919 y pertenece a una colección privada. La Policía Científica verificó su autenticidad y confirmó que no sufrió ningún deterioro durante su estancia en la portería.

Al conocerse la verdad, la empresa de transporte reconoció su responsabilidad y la obra fue entregada finalmente a los organizadores de la exposición en Granada. La investigación se cerró, pero el incidente dejó a la pareja peruana con una huella amarga.

Juzgados por ser extranjeros

Fuentes cercanas a los propietarios del cuadro expresaron su gratitud con Dolores y Armando por haber conservado la obra sin abrir. Sin embargo, también reconocieron el mal rato que ambos pasaron durante la investigación. “Se sintieron juzgados por ser extranjeros”, dijeron a la agencia EFE. El episodio fue un recordatorio de las dificultades que todavía enfrentan muchos migrantes en Europa.