Perú

Portera peruana en Madrid encuentra un Picasso ‘robado’, pensó que era un espejo y termina en el centro de una investigación policial

Dolores y su esposo Armando, quienes trabajan hace más de veinte años en un edificio de Madrid, hallaron un cuadro de Pablo Picasso valorado en más de 600 mil euros

Guardar
Dolores, peruana en Madrid que
Dolores, peruana en Madrid que encontró la obra extraviada a inicios de octubre. (Composición Infobae/Captura La Sexta)

La historia comenzó como un aparente ‘robo de alto perfil’ y terminó siendo solo un malentendido. En el centro de todo se encuentra Dolores, una portera peruana de 68 años que vive en Madrid junto a su esposo Armando, también de nacionalidad peruana. Ambos fueron interrogados por la Policía Nacional de España luego de encontrar un paquete olvidado en el portal del edificio donde trabajan, sin imaginar que en su interior se escondía una valiosa obra de Pablo Picasso.

El cuadro, titulado ‘Naturaleza muerta con guitarra’, estaba valorado en más de 600.000 euros y debía trasladarse desde la capital española hasta Granada para una exposición. Sin embargo, el envío nunca llegó a su destino, lo que activó una investigación por presunto robo que mantuvo en alerta a las autoridades y a la comunidad artística internacional.

Una desaparición que desató alarma internacional

El 6 de octubre, los organizadores de la exposición ‘Bodegón | La eternidad de lo inerte’ detectaron la ausencia de una de las piezas más importantes de su muestra al desembalar las 56 obras que habían sido enviadas desde Madrid. La empresa de transporte había realizado la entrega bajo videovigilancia, pero la falta de numeración en los embalajes impidió un control exacto del inventario.

Cuatro días después, el 10 de octubre, se presentó la denuncia formal por la desaparición del Picasso, y la Policía Nacional incluyó la pieza en la base internacional de arte sustraído. El caso movilizó a la Brigada de Patrimonio Histórico, que abrió una investigación ante la sospecha de un robo organizado.

La historia tomó un giro inesperado cuando los agentes rastrearon el último punto conocido del envío: un edificio en el distrito de Chamartín, al norte de Madrid. Allí, los investigadores descubrieron que el paquete había sido olvidado por los transportistas en el portal del inmueble, donde Dolores y Armando trabajan desde hace más de dos décadas.

La Policía confirma que ha localizado el Picasso desaparecido en un traslado de Madrid a Granada: no salió de la capital.

Un gesto de buena fe malinterpretado

Al ver el bulto “bien envuelto y colocado”, Dolores pensó que se trataba de un pedido extraviado por algún vecino. Sin pensarlo dos veces, decidió llevarlo a la portería y guardarlo hasta que alguien lo reclamara. “Pensé que un espejo”, contó después.

Veinte días más tarde, agentes tocaron la puerta de su casa y los interrogaron durante horas. Según relataron al diario El País, fueron tratados como sospechosos de tráfico internacional de arte. La policía les preguntó incluso si estaban relacionados con redes criminales o con el robo de obras en museos europeos.

“Nosotros qué íbamos a saber”, dijo Dolores a El País, aún afectada por la experiencia. Su única intención había sido proteger un paquete que creyó ajeno. En su casa, ubicada dentro del mismo edificio donde trabajan, el cuadro permaneció cerrado todo ese tiempo, intacto y sin daño alguno.

Dolores, una peruana de 68 años, lleva varias porterías en Madrid. Ella encontró un paquete embalado, un Picasso que había sido extraviado. | Telecinco Noticias

El error logístico que cambió la versión del caso

Con el avance de las investigaciones, las autoridades confirmaron que la desaparición del Picasso fue producto de una cadena de errores. Los transportistas habían dejado el paquete en el portal por descuido, y la lista de obras carecía de un sistema de identificación que permitiera rastrearlo de inmediato.

El cuadro, de 12,7 por 9,8 centímetros, había sido elaborado en 1919 y pertenece a una colección privada. La Policía Científica verificó su autenticidad y confirmó que no sufrió ningún deterioro durante su estancia en la portería.

Al conocerse la verdad, la empresa de transporte reconoció su responsabilidad y la obra fue entregada finalmente a los organizadores de la exposición en Granada. La investigación se cerró, pero el incidente dejó a la pareja peruana con una huella amarga.

Juzgados por ser extranjeros

Fuentes cercanas a los propietarios del cuadro expresaron su gratitud con Dolores y Armando por haber conservado la obra sin abrir. Sin embargo, también reconocieron el mal rato que ambos pasaron durante la investigación. “Se sintieron juzgados por ser extranjeros”, dijeron a la agencia EFE. El episodio fue un recordatorio de las dificultades que todavía enfrentan muchos migrantes en Europa.

Temas Relacionados

Pablo PicassoMadridperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará la segunda jornada del torneo internacional y habrán duelos interesantes: Alianza Lima se medirá con Wanka, Universitario hará lo suyo ante Atenea, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 2

“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

André Prada, empresario que traerá al club estadounidense, adelantó que Alianza Lima ya hizo las gestiones por las garantías para el 24 de enero, día que había sido anunciado por Álvaro Barco recientemente

“Universitario tiene que mover su

DT de Inter Miami se refirió al fichaje de Pedro Gallese: “Se intensificará la preparación de la próxima temporada cuando acabe el torneo”

Javier Mascherano respondió la pregunta sobre la incorporación del arquero peruano, quien dejó Orlando City tras seis temporadas. Esto dijo el entrenador de Lionel Messi y compañía

DT de Inter Miami se

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

Romance, humor y música criolla en vivo: descubre por qué Amores de Peña es el espectáculo más esperado de la temporada.

‘Amores de Peña’, el musical

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

La Miss Perú 2025 sorprendió con su dominio del inglés y seguridad en una entrevista local, donde habló de Jessica Newton, sus metas y su táctica para destacar entre las favoritas.

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

‘Amores de Peña’, el musical

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

El valiente testimonio de Flavia Laos sobre la psoriasis y un poderoso mensaje de empatía a quienes la padecen

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

DEPORTES

Resultados de la fecha 2

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

DT de Inter Miami se refirió al fichaje de Pedro Gallese: “Se intensificará la preparación de la próxima temporada cuando acabe el torneo”

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025