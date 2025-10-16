Un cuadro de Picasso desapareció cuando era trasladado en España

"Naturaleza muerta con guitarra" (1919), de Pablo Picasso

La policía española investiga la desaparición de un cuadro de Pablo Picasso cuando era trasladado de Madrid a Granada para una exposición, informaron este jueves fuentes policiales.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que existe una investigación en curso sobre la desaparición de la obra del pintor andaluz (1881-1973), pero no pudieron brindar detalles de la desaparición del cuadro por estar el caso bajo secreto de sumario.

Según el diario Ideal de Granada, la obra “Naturaleza muerta con guitarra”, un óleo sobre lienzo valorado en 600.000 euros, iba a exhibirse desde la semana pasada en la muestra “Bodegón”, de la Fundación Caja Granada.

Pablo Picasso por Robert Capa (prensa Círculo de Bellas Artes Madrid)

Todas las obras de la exposición en la ciudad andaluza proceden de colecciones privadas, según un comunicado de la entidad organizadora.

El alto valor de las obras de Picasso -dos de sus cuadros superaron los 140 millones de dólares en subastas en los últimos años-, las han convertido en favoritas de los ladrones.

Especialmente sonado fue el robo en 1976 de más de 100 cuadros del artista expuestos en el Palacio de los Papas de la ciudad francesa de Aviñón, uno de los más importantes de la historia, aunque finalmente todos fueron recuperados.

Fuente: AFP