¿Pavo, canasta o tarjeta? Esto es lo que más reciben los trabajadores privados de aguinaldo por Navidad

Diciembre en Perú es sinónimo de luces, festividad y reuniones familiares centradas en cenas tradicionales, donde platos como pavo, lechón y pollo son protagonistas. (Infobae)

En el Perú, es costumbre que trabajadores reciban un aguinaldo por Navidad, que se celebra el 25 de diciembre de cada año. Esto puede reflejarse en la entrega de una tarjeta de consumo, un vale para canjear un pavo o una canasta.

De acuerdo a un estudio de Enred, el 80% de los colaboradores encuestados consideran que el recibir un reconocimiento navideño refuerza su compromiso y lealtad con la empresa donde trabaja. En su mayoría, se les fue entregado alguna de las tres opciones antes descritas.

Los empleados prefieren recibir la información del beneficio por correo electrónico (88.7%) y aplicativo móvil (32.4%). Además, el 63.4% destina entre 11% a 30% de su presupuesto en compras navideñas, y el 26.4% destina más del 30% de su dinero.

Las tarjetas de consumo

87.7% de los entrevistados recibió una tarjeta como aguinaldo en el 2024. De esta cantidad, el 12.28% obtuvieron otros ítems adicionales a la tarjeta y el 87.7% de ellos solo recibió eso. El 37.9% señala que utilizó el 100% del monto de su Tarjeta de Navidad en productos para la alimentación.

La costumbre navideña de ofrecer cestas surgió de rituales romanos y ha evolucionado significativamente en Perú, reflejando tanto herencia cultural como aspectos de gratitud y comunidad. (Andina)

Dentro de este grupo, el 38.4% recibió más de S/200, mientras que el 44.2% detalló que el monto fue entre S/101 y S/200. En ese sentido, el 48% señala que recibieron el valor que esperaban, pero el 42.2% indicó que en realidad fue menos.

Los principales usos que suelen darle a la tarjeta son tres: alimentación propia y/o familiar (69.4%), compras para uno mismo (28.7%) y compras de regalos de Navidad (19.8%). La población encuestada fue de 984 usuarios, desde el 13 de enero al 22 de enero. El 59.3% de los participantes fueron hombres y hubo una predominancia de colaboradores entre 25 y 44 años. Además, se detalla que el 67.1% de los usuarios tienen el cargo de asistente o analista.

¿Es obligatorio entregar un beneficio?

La viralización de videos en TikTok, donde trabajadores muestran el contenido de las canastas navideñas o vales de compra, siempre genera expectativas y comparaciones entre distintos centros laborales. Sin embargo, este beneficio no es obligatorio, ya que depende de condiciones específicas de la compañía o institución.

Canasta navideña 2024 y vale de pavo por navidad. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

La legislación peruana solo impone la entrega de canastas o vales a los empleadores cuando así lo establece un convenio colectivo vigente entre la empresa y el sindicato de trabajadores. En esos casos, la falta de cumplimiento puede originar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). En empresas donde no existe tal acuerdo, la decisión queda a discreción del empleador, quien puede modificar año a año tanto el contenido como la entrega de este beneficio.

La gratificación corresponde a un pago adicional por ley, mientras que el aguinaldo, que puede incluir la canasta o el vale navideño, depende de un acuerdo interno entre empresa y trabajadores. La existencia de un pacto colectivo puede incluso definir el valor de estos beneficios y su entrega anual.

En el caso de algunas organizaciones, la costumbre y el valor simbólico de la canasta navideña han hecho que se mantenga la tradición de ofrecer este tipo de obsequios, aunque su contenido varía.