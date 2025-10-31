Perú

¿Pavo, canasta o tarjeta? Esto es lo que más reciben los trabajadores privados de aguinaldo por Navidad

Para celebrar la Navidad, el 25 de diciembre de cada año, trabajadores peruanos suelen recibir un beneficio. La mayoría de colaboradores entrevistados en un estudio destina este aguinaldo par la alimentación

Guardar
Diciembre en Perú es sinónimo
Diciembre en Perú es sinónimo de luces, festividad y reuniones familiares centradas en cenas tradicionales, donde platos como pavo, lechón y pollo son protagonistas. (Infobae)

En el Perú, es costumbre que trabajadores reciban un aguinaldo por Navidad, que se celebra el 25 de diciembre de cada año. Esto puede reflejarse en la entrega de una tarjeta de consumo, un vale para canjear un pavo o una canasta.

De acuerdo a un estudio de Enred, el 80% de los colaboradores encuestados consideran que el recibir un reconocimiento navideño refuerza su compromiso y lealtad con la empresa donde trabaja. En su mayoría, se les fue entregado alguna de las tres opciones antes descritas.

Los empleados prefieren recibir la información del beneficio por correo electrónico (88.7%) y aplicativo móvil (32.4%). Además, el 63.4% destina entre 11% a 30% de su presupuesto en compras navideñas, y el 26.4% destina más del 30% de su dinero.

Las tarjetas de consumo

87.7% de los entrevistados recibió una tarjeta como aguinaldo en el 2024. De esta cantidad, el 12.28% obtuvieron otros ítems adicionales a la tarjeta y el 87.7% de ellos solo recibió eso. El 37.9% señala que utilizó el 100% del monto de su Tarjeta de Navidad en productos para la alimentación.

La costumbre navideña de ofrecer
La costumbre navideña de ofrecer cestas surgió de rituales romanos y ha evolucionado significativamente en Perú, reflejando tanto herencia cultural como aspectos de gratitud y comunidad. (Andina)

Dentro de este grupo, el 38.4% recibió más de S/200, mientras que el 44.2% detalló que el monto fue entre S/101 y S/200. En ese sentido, el 48% señala que recibieron el valor que esperaban, pero el 42.2% indicó que en realidad fue menos.

Los principales usos que suelen darle a la tarjeta son tres: alimentación propia y/o familiar (69.4%), compras para uno mismo (28.7%) y compras de regalos de Navidad (19.8%). La población encuestada fue de 984 usuarios, desde el 13 de enero al 22 de enero. El 59.3% de los participantes fueron hombres y hubo una predominancia de colaboradores entre 25 y 44 años. Además, se detalla que el 67.1% de los usuarios tienen el cargo de asistente o analista.

¿Es obligatorio entregar un beneficio?

La viralización de videos en TikTok, donde trabajadores muestran el contenido de las canastas navideñas o vales de compra, siempre genera expectativas y comparaciones entre distintos centros laborales. Sin embargo, este beneficio no es obligatorio, ya que depende de condiciones específicas de la compañía o institución.

Canasta navideña 2024 y vale
Canasta navideña 2024 y vale de pavo por navidad. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

La legislación peruana solo impone la entrega de canastas o vales a los empleadores cuando así lo establece un convenio colectivo vigente entre la empresa y el sindicato de trabajadores. En esos casos, la falta de cumplimiento puede originar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). En empresas donde no existe tal acuerdo, la decisión queda a discreción del empleador, quien puede modificar año a año tanto el contenido como la entrega de este beneficio.

La gratificación corresponde a un pago adicional por ley, mientras que el aguinaldo, que puede incluir la canasta o el vale navideño, depende de un acuerdo interno entre empresa y trabajadores. La existencia de un pacto colectivo puede incluso definir el valor de estos beneficios y su entrega anual.

En el caso de algunas organizaciones, la costumbre y el valor simbólico de la canasta navideña han hecho que se mantenga la tradición de ofrecer este tipo de obsequios, aunque su contenido varía. 

Temas Relacionados

NavidadTarjeta de navidadCanasta navideñaperu-economia

Más Noticias

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Arranca el rodaje de la esperada cinta dirigida por Alva Helfer y producida por Del Barrio, con estreno programado para 2026

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia

Día Mundial de las Ciudades: 4 claves para reconocer si la construcción de tu hogar también está dañando el planeta

El crecimiento de la población en las ciudades peruanas exige nuevas estrategias para atender la demanda habitacional y la presión sobre los servicios públicos, según un reciente análisis

Día Mundial de las Ciudades:

Perú entre los 30 países con mayor estrés hídrico del planeta, advierte Aquafondo: ¿cuál es la respuesta del sector privado?

La reducción en la disponibilidad de agua porable presiona a los principales motores económicos del paós a buscar alternativas ante posibles interrupciones en la cadena de valor

Perú entre los 30 países

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

La organización negó tener vínculos con Nicanor Boluarte, en medio de investigaciones fiscales por presunta captación irregular de apoyos para la inscripción del partido

Exministro Morgan Quero es precandidato

SBS llama a cautela en sistema de cajas municipales tras registro récord de 68% en utilidades y aumento en la morosidad

El organismo supervisor recordó que el ciclo de utilidades debe reforzar la estabilidad patrimonial, especialmente ante posibles shocks en la calidad crediticia

SBS llama a cautela en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

DEPORTES

Alianza Lima jugará con Inter

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26