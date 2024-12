Canasta navideña y vale de pavo por navidad: ¿Es obligatorio que tu trabajo te entregue estos beneficios?

Conoce y la empresa en que trabajas debe darte obligatoriamente una canasta navideña y vale de pavo. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: El Peruano/actualidadavipecuaria/Andina)

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, no solo por los momentos de alegría y descanso que trae consigo, sino también por los beneficios que algunas empresas otorgan a sus empleados como parte de la celebración de fin de año. Entre estos beneficios, destacan las tradicionales canastas navideñas y los vales de pavo, que se han convertido en un símbolo de reconocimiento y gratitud hacia los trabajadores. Sin embargo, la duda que surge en muchos es si estas entregas son obligatorias o dependen de la buena voluntad del empleador.

Este año, como en ocasiones anteriores, las redes sociales, especialmente TikTok, se han inundado de videos de empleados mostrando las canastas y cajas navideñas que sus empresas les han entregado. En estos videos, a menudo los trabajadores comparan los contenidos de sus canastas con los de otras empresas, lo que genera una gran expectativa sobre los beneficios navideños que deberían recibir todos los trabajadores. Sin embargo, ¿están todos los empleadores obligados a otorgar estos beneficios?

Alex Plácido, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en conversación con Infobae Perú, explicó que la entrega de canastas, cajas o vales de pavo no es una obligación establecida por una ley general. “Este tema puede surgir de dos maneras: primero, por un convenio colectivo que pueda existir en el centro laboral, en el que se haya pactado este tipo de beneficio como parte del acuerdo entre empleador y empleados”, señala.

Es decir, solo en estos casos, el empleador está obligado a cumplir con lo que se haya pactado en el convenio, y si no lo hace, puede ser denunciado ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por no respetar dicho acuerdo.

Criterio de cada empresa o empleador

Por otro lado, hay empresas donde no se ha establecido un convenio colectivo relacionado con la entrega de beneficios navideños, bien sea porque no existe un sindicato o porque no se ha planteado este tipo de acuerdo.

En estos casos, la entrega de canastas o vales de pavo no es obligatoria, aunque el empleador podría optar por hacerlo, según su criterio. Esto significa que algunas empresas podrían ofrecer un beneficio mayor o menor que en años anteriores, o incluso no ofrecerlo en absoluto.

Convenio entre empresa y trabajador

Para entender mejor este tema, es importante diferenciar entre el concepto de “aguinaldo” y “gratificación”. Según Plácido, la gratificación es un pago adicional que forma parte del salario del trabajador, mientras que el aguinaldo es una consideración especial que la empresa puede otorgar en reconocimiento al trabajo del empleado durante el año, especialmente en las festividades de fin de año.

En caso de que un convenio colectivo establece que la empresa debe entregar canasta o caja navideña como parte del aguinaldo, entonces sí habría una obligación de cumplimiento.

Finalmente, el experto aclara que en algunos casos, el convenio colectivo puede especificar incluso el valor de la canasta navideña, y ese valor podría ajustarse de acuerdo a lo acordado entre las partes, siempre dentro del marco de la ley.

Canasta navideña viral en TikTok

Un reciente video compartido por la usuaria @gabrielapenamont en redes sociales mostró la canasta navideña que la empresa Quimpac entregó a sus empleados. El contenido de la canasta sorprendió por su generosidad e incluyó dos planchas de latas de leche Gloria, dos panetones D’Onofrio, un electrodoméstico de la marca Miray, una caja de galletas, un pequeño árbol de Navidad y dos cajas de regalo con más productos. Además, debido al gran tamaño de la canasta, los trabajadores tuvieron que utilizar carritos de carga para transportarla. El video rápidamente se hizo viral, generando asombro entre los usuarios que compararon este generoso obsequio con otros beneficios navideños ofrecidos en diferentes empresas.

El video que hasta el momento tiene más de un millón de vistas, 49 mil likes y más de mil comentarios en lo que destacan la generosidad de la canasta que entregó la mencionada empresa. “Nunca decepciona”, “Se lo merecen”, “Se nota que aprecia a sus trabajadores”, “Quiero postular”, son algunos de los comentarios de los usuarios.