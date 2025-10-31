Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa. TikTok.

Un nuevo episodio de controversia sacude el programa radial 'Cumbia y Risas’, luego de que el cantante argentino Juancito Rivarola, integrante del grupo Marilyn, se enfrentara con Edwin Sierra por presuntas burlas sobre su físico.

El tenso momento, registrado en video y compartido en redes sociales, muestra al artista visiblemente incómodo por los comentarios del conductor, a quien acusó de hacer chistes ofensivos. Minutos después, Rivarola abandonó enfurecido el set, generando una ola de reacciones divididas entre los seguidores del comediante y los del cantante.

Juancito Rivarola: “Tus chistes no son de agrado, son una mier…”

El incidente ocurrió durante una entrevista en la que Juancito Rivarola promocionaba su visita al Perú junto a su agrupación. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el artista interrumpió a Edwin Sierra para reclamarle por las bromas sobre su peso.

“Tus chistes no son de agrado, son una mier… boludo”, le increpó el argentino con evidente enojo, mientras el locutor trataba de mantener la calma y justificar su estilo humorístico.

En las imágenes se escucha a Sierra responder con tranquilidad: “Te estoy diciendo que el programa es cómico”, intentando restarle importancia a la queja.

Sin embargo, el reclamo de Rivarola continuó:“Pero estás todo el tiempo diciendo gordo, gordo, gordo”, expresó, a lo que el humorista retrucó con ironía: “¿Pero tú eres flaco?”.

Lejos de calmarse, el intercambio subió de tono. “No, pero qué tiene que ver. Vos tenés una cara de pelotudo enorme y yo no te digo nada”, respondió Juancito, dejando en claro que sus límites habían sido cruzados.

“Me molesta que hables de mi físico. Sé que el programa no tiene mala onda, pero tus chistes no me parecen de buen gusto”, añadió el músico.

Juancito Rivarola discute con Edwin Sierra por comentarios sobre su físico. TikTok

Edwin Sierra intenta calmar la situación, pero el artista abandona el set

Pese a los intentos de Edwin Sierra por distender el ambiente, la tensión fue en aumento. En el video, que rápidamente se viralizó, se escucha al conductor intentar justificar sus comentarios asegurando que “todo es parte del humor del programa”.

“No te sientas incómodo, no es mala onda, uno te recibe con cariño”, se le oye decir.

Pero esas palabras no lograron calmar al cantante, quien respondió aún más molesto:“No, estás equivocado, amigo. No me busques por gusto, porque tus chistes son una mier…”, dijo antes de levantarse y salir del set.

El momento dejó a los presentes en silencio y a la producción sorprendida por la abrupta reacción del invitado. Acto seguido, el argentino se retiró junto a su equipo, mientras el conductor trataba de restar dramatismo al incidente.

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa. Nueva Q.

Representante del argentino se disculpa con Edwin Sierra

Pocos minutos después de que el cantante argentino se retiró de la cabina de radio, el representante de Juancito Rivarola se disculpó con Edwin Sierra.

“Tantos años que te conozco y sé la persona que eres, perdóname hermano”, se le escucha decir en el video.

El popular humorista respondió con serenidad y empatía, bajando las tensiones. “Tranquilo, a tus órdenes, siempre papá”, contestó, aceptando las disculpas y dando por cerrado el incómodo episodio. Ambos se despidieron con un abrazo, aunque el cantante argentino, desde afuera del set, insistía en que su mánager no debía disculparse.

Las redes reaccionan: entre apoyo y críticas

El video del enfrentamiento no tardó en circular por TikTok, Instagram y Facebook, donde generó miles de comentarios y reproducciones. Las opiniones se dividieron entre quienes respaldaron al cantante argentino por exigir respeto y quienes defendieron a Edwin Sierra por mantener su estilo cómico.

Algunos usuarios comentaron: “Toda la razón con el argentino”, “Edwin se pasó, no es gracioso reírse del físico de alguien” y “El humor tiene límites y hay que saber respetar”.

Mientras que otros defendieron al comediante peruano: “Hay respeto por el argentino, pero también debe saber a qué tipo de programa va”, “Si no te gusta el humor, no participes. Edwin siempre ha sido así” y “Le sacaron en cara el humor chabacano, pero él solo bromea”.

El clip también fue replicado en cuentas de farándula y páginas de espectáculos, alcanzando miles de reproducciones en menos de 24 horas.

Comentarios de apoyo y crítica contra Edwin Sierra por sus ofensivos chistes hacia Juancito Rivarola.