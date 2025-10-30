Perú

Abrir una empresa mediana en Perú requiere, en promedio, 3.331 horas de trámites administrativos

Según Cavex, el exceso de trámites y una estructura tributaria que desincentiva el crecimiento mantienen a las empresas peruanas atrapadas en la informalidad y frenan la competitividad frente a otros países de la región

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En total, poner en marcha
En total, poner en marcha y gestionar una pequeña o mediana empresa puede demandar más de 6.000 horas de trabajo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Poner en marcha una empresa con aspiración a ser mediana en el Perú continúa siendo un proceso largo y costoso en términos de gestión. Para iniciar operaciones formales, una compañía debe destinar, en promedio, 3.331 horas a trámites administrativos, lo que equivale a 139 días calendario, según un estudio internacional sobre burocracia empresarial.

A ello se suma el tiempo destinado a mantener la operación: las medianas empresas emplean alrededor de 3.471 horas anuales —aproximadamente 145 días calendario— para cumplir con obligaciones y procedimientos vigentes. En conjunto, abrir y operar una PYME puede superar las 6.000 horas, un panorama que limita la competitividad y desalienta la apuesta por proyectos formales de mediano tamaño en el país.

Perú en el no top 4

El informe revela que Perú se ubica en la cuarta peor posición entre las 21 economías evaluadas, reflejo de un entorno administrativo poco favorable para el crecimiento empresarial. Además, el sistema tributario actual genera incentivos para no escalar a la categoría mediana, pues resulta más rentable permanecer como pequeña empresa, lo que contribuye a mantener un tejido productivo fragmentado y con altos niveles de informalidad.

Este proceso lento y complejo eleva de forma desproporcionada los costos iniciales, especialmente para emprendimientos locales con recursos limitados. El diagnóstico evidencia la urgencia de una reforma integral orientada a simplificar normas y elevar la eficiencia del Estado en la habilitación de nuevas compañías.

El modelo tributario actual desalienta
El modelo tributario actual desalienta que las empresas crezcan, porque suele ser más beneficioso quedarse en la categoría de pequeñas. Foto: Tesk

Problemas de operatividad en Perú

Respecto a la operatividad, el país figura como el tercer peor entre las naciones estudiadas. La exigencia de procedimientos confusos y extensos afecta directamente la competitividad, en particular en sectores donde los recursos humanos y financieros son reducidos. Aunque existen plataformas digitales, los procesos mantienen pasos lentos y engorrosos, lo que fomenta la dependencia de intermediarios y encarece la gestión empresarial.

El estudio subraya la necesidad de una modernización regulatoria que impulse la formalización como política pública central, en lugar de convertirse en un freno para el crecimiento y la productividad del sector empresarial.

Opiniones del estudio

Para Carlos Diaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, “en un contexto donde la eficiencia estatal y la calidad regulatoria se han convertido en pilares cruciales para la competitividad de las naciones, este estudio ofrece un análisis empírico de altísimo valor. La investigación no solo mide las cargas burocráticas que enfrentan las empresas al momento de abrir y operar formalmente, sino que cuantifica sus costos económicos, su impacto en la productividad nacional y su efecto disuasorio sobre la inversión y la formalización”.

Por su parte, Camila Costa, investigadora principal de Asociación de Contribuyentes del Perú, advirtió: “en el 2026 necesitamos con urgencia un nuevo gobierno que reduzca burocracia, planilla estatal y realice una verdadera reforma radical de la estructura estatal, si no, nos quedaremos definitivamente estancados en la carrera global por la competitividad y la productividad”.

Para el año 2026, resultaría
Para el año 2026, resultaría imprescindible contar con una nueva administración que simplifique los trámites estatales y agilice la gestión pública. Foto: Concepto

La edición 2025 del Índice de Barreras Burocráticas analizó a 21 países —entre ellos Argentina, Brasil, México, España, Italia, Portugal y Perú— que representan cerca del 10% de la población global y un nivel similar del PBI mundial. Este año, el foco estuvo puesto en las empresas medianas y en cuantificar el peso regulatorio en la región latinoamericana y otros mercados comparables.

Temas Relacionados

pymesempresas peruanasperu-economia

Más Noticias

Alerta climática en la palma de la mano: Minam y Senamhi lanzan aplicativo móvil para conocer pronósticos del tiempo y clima

Un nuevo aplicativo móvil permite el acceso instantáneo a pronósticos meteorológicos y avisos de riesgo en todo Perú. La tecnología promete transformar la gestión local frente a lluvias y otros eventos extremos, según el ministro del Ambiente, Miguel Espichán Mariñas

Alerta climática en la palma

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

El presidente interino defendió la decisión de su gobierno de enfrentar los principales problemas del país, como la seguridad ciudadana, y prometió un enfoque más cercano y dialogante con las regiones

José Jerí señala que evita

Fabio Gruber ve amenazada su titularidad en FC Nürnberg en medio de su inminente primera convocatoria con la selección peruana

El capitán de FCN ha visto cómo Robin Knoche, antiguo dueño de la cinta de líder, ha irrumpido con gol en el reciente empate contra FC Kaiserslautern y ha sugerido su retorno a la oncena principal

Fabio Gruber ve amenazada su

Elizabeth Peralta salió del penal Mujeres de Chorrillos: la fiscal investigada en el caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’ afrontará el proceso en libertad

La suspendida fiscal fue excarcelada luego de que el Poder Judicial determinara que no existe peligro de fuga ni obstaculización, pese a la solidez de las pruebas en su contra

Elizabeth Peralta salió del penal

Los piscos brillan en Perú, Mucho Gusto: un recorrido por las bodegas que mantienen viva la destilación artesanal

La feria gastronómica organizada por PromPerú reúne a 187 expositores de las 25 regiones del país en Magdalena del Mar. Infobae Perú llegó al lugar y conoció de cerca las historias detrás de la bebida bandera del país

Los piscos brillan en Perú,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí señala que evita

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

Revés para Delia Espinoza: PJ admite a trámite apelación de la JNJ contra su reposición como fiscal de la Nación

Martín Valeriano, representante de transportistas, pide licencia a Anitra para postular como diputado en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza arremete contra Miguel

Janet Barboza arremete contra Miguel Moreno tras el escándalo con Samantha Batallanos: “su conducta es asquerosa ”

Yiddá Eslava desmiente a Natalia Otero por acusarla de denunciar a Julián Zucchi por agresión física y sexual

Samantha Batallanos acusa al comediante Miguel Moreno de acoso durante una entrevista

Luigui Carbajal rechaza ser parte del reencuentro de Skándalo y pide que no usen su imagen: “No voy a participar”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

DEPORTES

Fabio Gruber ve amenazada su

Fabio Gruber ve amenazada su titularidad en FC Nürnberg en medio de su inminente primera convocatoria con la selección peruana

A qué hora juega U. de Chile vs Lanús HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Dónde ver U. de Chile vs Lanús HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Carolina Takahashi, armadora peruana, marca la diferencia en Suecia: fue elegida MVP por segundo partido consecutivo

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”