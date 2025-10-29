Perú

¿Vuelven los jueces y fiscales sin rostro?: Patricia Juárez propone ley para proteger autoridades en procesos de sicariato y extorsión

La congresista de Fuerza Popular busca que los magistrados que enfrenten casos ligados al crimen organizado puedan actuar con seguridad, ante el incremento de amenazas contra fiscales y jueces en el país

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Patricia Juárez plantea ley para que jueces y fiscales actúen con identidad reservada en casos de sicariato y extorsión. | Canal N

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) ha anunciado que alista un proyecto de ley destinado a establecer la reserva de identidad para jueces y fiscales que participen en casos de sicariato, extorsión y crimen organizado. La medida, inspirada en el antiguo sistema de “jueces sin rostro”, busca brindar garantías de seguridad a los magistrados que enfrentan el accionar de organizaciones delictivas que operan en diversas regiones del país.

Juárez explicó que su propuesta pretende dar una respuesta concreta ante las amenazas que reciben quienes imparten justicia. La parlamentaria recordó que tanto ella como la fiscal Margarita Haro Pinto, de San Juan de Lurigancho, fueron intimidadas por bandas criminales. En ese contexto, planteó retomar un modelo que asegure el anonimato de las autoridades durante los procesos judiciales más peligrosos, con apoyo de herramientas digitales que impidan la identificación de los jueces y fiscales.

Proyecto con alcance limitado y temporal

Primera vicepresidente del Parlamento expuso
Primera vicepresidente del Parlamento expuso en el CADE Ejecutivos 2024. | Congreso

Según explicó la legisladora a medios locales, el anteproyecto no contempla una aplicación general, sino limitada a delitos de alta peligrosidad. Indicó que la propuesta sería excepcional y con vigencia de prueba de un año, tiempo durante el cual se evaluaría su efectividad en la protección de los operadores de justicia.

Patricia Juárez enfatizó que su iniciativa no vulnera la Constitución ni contradice las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el pasado observó el uso de jueces anónimos. “Este mecanismo está diseñado solo para casos graves donde exista riesgo comprobado”, señaló. El objetivo principal es salvaguardar la vida y la integridad de quienes dirigen las investigaciones y procesos judiciales contra estructuras criminales.

Amenazas a fiscales y debilidad en la protección policial

Durante sus reuniones con el Ministerio Público, la parlamentaria recogió testimonios de fiscales que aseguran vivir bajo constante peligro. Juárez indicó que más de 80 fiscales en el país se encuentran amenazados, lo que evidencia la insuficiencia del resguardo policial para cubrirlos permanentemente a ellos y a sus familias.

La congresista recordó que la fiscal Margarita Haro Pinto, encargada de casos vinculados a la organización “Los Chukys de Juan Pablo II”, denunció haber recibido amenazas de muerte. Ante esa situación, Juárez sostuvo que el Estado debe brindar una alternativa de protección efectiva. “Hay fiscales que no pueden trabajar con tranquilidad. No podemos exponer sus vidas ni las de sus familias”, expresó la integrante de Fuerza Popular.

Capturan a dos presuntos implicados
Capturan a dos presuntos implicados en las amenazas contra fiscal. (Captura RPP)

Una fuente cercana al despacho parlamentario señaló que el texto aún se encuentra en etapa de revisión y socialización. Explicó que la congresista ha sostenido reuniones con representantes del Ministerio Público, quienes realizaron aportes técnicos para fortalecer el contenido del documento.

“El proyecto no se ha presentado todavía. Ella ya había anunciado una iniciativa similar en enero, pero no la llegó a registrar. Ahora tiene un texto más trabajado y planea hacerlo oficial en los próximos días”, afirmó el asesor. Con ello, se confirma que la iniciativa aún no ha ingresado al trámite parlamentario, aunque su contenido ya ha generado debate entre especialistas en derecho penal y constitucional.

Temas Relacionados

Patricia JuárezProyecto de leyextorsiónsicariatoFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Tragedia en Cusco: Chofer de camión de basura muere aplastado luego que sujeto ebrio lo desenganchara

Carlos Alberto Huillca Cconislla, identificado como el responsable, habría salido de un local nocturno, presentaba signos de ebriedad y fue retenido en el lugar por serenos y trabajadores municipales

Tragedia en Cusco: Chofer de

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El ‘Toro’, de 24 años, se une a los ‘leones’ después de haber formado parte de los procesos de menores de la selección peruana llegando, incluso, a ser considerado para las pasadas Clasificatorias Mundialistas con Juan Reynoso como entrenador

Emilio Saba renuncia a la

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 29 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar hoy: Así

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Sorpresivamente, dos cantantes y el animador comunicaron en sus redes sociales esta decisión. Muchos se siguen cuestionando las razones de este cambio

Renuncia masiva en Son del

Sistema del padrón inicial de Reniec expone datos personales y las direcciones de 27 millones de peruanos

La plataforma de consulta muestra las direcciones exactas de más de 27 millones de personas. Datos de parlamentarios e incluso del presidente José Jerí fueron difundidos en redes sociales

Sistema del padrón inicial de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Bustamante cuenta cómo Fuerza

Ernesto Bustamante cuenta cómo Fuerza Popular decidió la vacancia de Dina Boluarte y admite que no fue por incapacidad moral

José Jerí participó de requisa en penal Sarita Colonia, en el Callao, dos días después de asesinato a chofer en el ‘primer puerto’

Reniec responde por la difusión de los datos personales de millones de peruanos tras la publicación del padrón inicial

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves desde Trujillo

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

ENTRETENIMIENTO

Renuncia masiva en Son del

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Magaly Solier reaparece tras hospitalización: fue homenajeada en la universidad de Huanta

Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

Pamela López a Christian Cueva por pagarle a Nadeska Widausky: “Ahí está el dinero, a ella y a quinientas más”

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

DEPORTES

Jorge Fossati felicita a Alex

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”

Fabián Bustos se arrepiente de dejar Universitario por Olimpia tras tricampeonato: “Fue un error, llegué y no estaban las condiciones”

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”