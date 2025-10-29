Perú

Municipalidad de Pueblo Libre lanza convocatoria laboral con puestos para personas con primaria

En total, son tres vacantes para ciudadanos que solo hayan podido acabar la primaria. Los sueldos pueden llegar a los S/ 1.600 y el tipo de contrato es CAS

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En total, son cuatro vacantes
En total, son cuatro vacantes en la convocatoria de la municipalidad. Foto: Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre administra y promueve el desarrollo del distrito, asegurando servicios públicos como limpieza, seguridad y orden urbano, además de fomentar la participación vecinal y la transparencia institucional. Pueblo Libre, ubicado en Lima, con un territorio de aproximadamente 4,77 km² a 96 m y con una importante herencia histórica, combina su valor cultural con una creciente modernización, por lo que la comuna busca equilibrar la conservación de su patrimonio con la mejora continua del entorno y la calidad de vida de sus habitantes.

Esta entidad ha abierto una convocatoria laboral bajo el régimen CAS dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde educación primaria hasta profesionales titulados universitarios. Las vacantes disponibles incluyen un puesto en Derecho, así como cargos operativos de recolección de residuos sólidos y mantenimiento de áreas verdes. Los seleccionados desempeñarán sus labores en Lima, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.025 y S/ 1.600, según el puesto y nivel de responsabilidad.

¿Qué vacantes están disponibles en la Municipalidad de Pueblo Libre?

Ejecutor Coactivo

  • N° de vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario en Derecho, con colegiatura y habilitación profesional vigente.
  • Tipo de contrato: CAS
  • Salario: S/ 1.025,00
  • Lugar de labores: Lima
  • Postulación hasta: 30 de octubre de 2025

Operario de Áreas Verdes

  • N° de vacantes: 1
  • Requisitos: Educación primaria completa.
  • Tipo de contrato: CAS
  • Salario: S/ 1.025,00
  • Lugar de labores: Lima
  • Postulación hasta: 31 de octubre de 2025
El operario de áreas verdes
El operario de áreas verdes es uno de los puestos para personas con primaria. Foto: Stel Order

Operario de Recolección de Residuos Sólidos

  • N° de vacantes: 2
  • Requisitos: Educación primaria completa.
  • Tipo de contrato: CAS
  • Salario: S/ 1.600,00
  • Lugar de labores: Lima
  • Postulación hasta: 31 de octubre de 2025

Las postulaciones se recibirán de forma presencial los días 30 y 31 de octubre de 2025. Los interesados deberán entregar su documentación en la Plataforma de Atención al Público (Mesa de Partes) de la Municipalidad de Pueblo Libre, ubicada en Calle Felipe Santiago Oré N.° 215, Pueblo Libre, en el horario de 08:00 a 16:30 horas.

10 recomendaciones para postular a un trabajo

  1. Adapta tu currículum y carta de presentación a cada oferta, usando las palabras clave del anuncio y destacando las habilidades que coincidan con lo que la empresa necesita.
  2. Cuida tu presencia en línea: actualiza tu perfil de LinkedIn, proyecta una imagen profesional, comparte contenido relacionado con tu sector y elimina publicaciones que puedan restarte credibilidad.
  3. Refuerza tus competencias y obtén certificaciones actualizadas que sean valoradas en tu área; esto demuestra tu compromiso con el aprendizaje continuo.
  4. No postules de forma masiva. Prioriza las empresas que realmente te interesen y dedica tiempo a investigar su cultura, misión y retos antes de aplicar.
  5. Estructura tu currículum con un resumen profesional breve y claro, destacando logros cuantificables y evitando frases genéricas o vagas.
  6. Asegúrate de que tu hoja de vida sea compatible con los sistemas de selección automática (ATS): usa un formato simple, sin gráficos, e incluye términos relevantes para tu perfil.
  7. Configura alertas de empleo y aprovecha las plataformas digitales con inteligencia artificial que te recomiendan vacantes según tus habilidades y experiencia.
  8. Amplía tu red profesional asistiendo a eventos, ferias laborales y conferencias, tanto virtuales como presenciales; muchos empleos se consiguen gracias al networking.
  9. Prepárate para las entrevistas, tanto presenciales como en línea: ensaya respuestas, cuida tu postura, utiliza ejemplos claros basados en resultados y revisa que la conexión o el entorno sean adecuados.
  10. Tras cada entrevista, envía un mensaje de agradecimiento personalizado y mantén una actitud proactiva; cada proceso es una oportunidad para mejorar y acercarte a tu meta laboral.
Debes cuidar tu presencia en
Debes cuidar tu presencia en redes sociales. Las empresas o instituciones pueden revisar tus perfiles en diferentes páginas, sobre todo LinkedIn. Foto: difusión

Temas Relacionados

Municipalidad de Pueblo LibrePueblo Libreconvocatoria laboralconvocatoria de trabajoperu-economia

Más Noticias

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

La ‘academia’ tendrá que revertir el 1-0 de la ida si quiere avanzar a la final del certamen Conmebol. Será todo o nada para los de Gustavo Costas. Revisa cómo seguir el encuentro en los distintos países de Sudamérica

Dónde ver Racing vs Flamengo

Arcángel llega a Cusco y visita Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo moderno

El cantante puertorriqueño Arcángel llegó al Cusco para conocer Machu Picchu, una parada esencial dentro de su proyecto de recorrer las siete maravillas del mundo

Arcángel llega a Cusco y

Tim Ballard presenta película documental sobre redes de tráfico y sostiene encuentro con comisión del Congreso

El exagente de seguridad asistió al Congreso con motivo del estreno de ‘Guerra Oculta’, un documental que aborda operativos contra la explotación infantil

Tim Ballard presenta película documental

Tres tripulantes mueren en accidente de helicóptero de empresa Helisur en planta de gas de Malvinas, en Cusco

La aeronave realizaba maniobras de carga dentro del complejo operado por Pluspetrol, en el distrito de Megantoni

Tres tripulantes mueren en accidente

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó homenajear a Javier Milei y declararlo huésped ilustre durante la CADE 2025, pero el presidente argentino canceló su visita

Se frustró homenaje de Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se frustró homenaje de Rafael

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

César Acuña deja fuera de campaña electoral a su hermano Óscar Acuña y anuncia investigación interna tras vínculos con Frigoinca

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

Domicilio y huella dactilar no forman parte del Padrón Electoral: esto dijo el Ministerio de justicia sobre la Ley Orgánica de Elecciones

ENTRETENIMIENTO

Arcángel llega a Cusco y

Arcángel llega a Cusco y visita Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo moderno

Nadeska Widausky explota contra Pamela López y ella responde: “Yo jamás he dado sexo a cambio de dinero”

El reencuentro de Luana Barrón y Mario Ruiz en la Fórmula 1 enciende las redes y revive viejos rumores

Nadeska Widausky y el mensaje de advertencia que le envió a Pamela López sobre la esposa de Lucho ‘Barrunto’

TikTok bloquea en vivo a Laura Spoya y su nuevo programa “La Manada” junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe

DEPORTES

Dónde ver Racing vs Flamengo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

‘Zlatan’ Fernández rechazó con dureza los dichos de Rodrigo Ureña contra Alianza Lima: “No me gusta la falta de respeto de un extranjero”

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

Hernán Barcos descarta la posibilidad de integrar el cuerpo técnico de Néstor Gorosito en Alianza Lima para Liga 1 2026