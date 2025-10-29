Municipalidad de Pueblo Libre lanza convocatoria laboral con puestos para personas con primaria

En total, son cuatro vacantes en la convocatoria de la municipalidad. Foto: Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre administra y promueve el desarrollo del distrito, asegurando servicios públicos como limpieza, seguridad y orden urbano, además de fomentar la participación vecinal y la transparencia institucional. Pueblo Libre, ubicado en Lima, con un territorio de aproximadamente 4,77 km² a 96 m y con una importante herencia histórica, combina su valor cultural con una creciente modernización, por lo que la comuna busca equilibrar la conservación de su patrimonio con la mejora continua del entorno y la calidad de vida de sus habitantes.

Esta entidad ha abierto una convocatoria laboral bajo el régimen CAS dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde educación primaria hasta profesionales titulados universitarios. Las vacantes disponibles incluyen un puesto en Derecho, así como cargos operativos de recolección de residuos sólidos y mantenimiento de áreas verdes. Los seleccionados desempeñarán sus labores en Lima, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.025 y S/ 1.600, según el puesto y nivel de responsabilidad.

¿Qué vacantes están disponibles en la Municipalidad de Pueblo Libre?

Ejecutor Coactivo

N° de vacantes: 1

Requisitos: Título universitario en Derecho, con colegiatura y habilitación profesional vigente.

Tipo de contrato: CAS

Salario: S/ 1.025,00

Lugar de labores: Lima

Postulación hasta: 30 de octubre de 2025

Operario de Áreas Verdes

N° de vacantes: 1

Requisitos: Educación primaria completa.

Tipo de contrato: CAS

Salario: S/ 1.025,00

Lugar de labores: Lima

Postulación hasta: 31 de octubre de 2025

El operario de áreas verdes es uno de los puestos para personas con primaria. Foto: Stel Order

Operario de Recolección de Residuos Sólidos

N° de vacantes: 2

Requisitos: Educación primaria completa.

Tipo de contrato: CAS

Salario: S/ 1.600,00

Lugar de labores: Lima

Postulación hasta: 31 de octubre de 2025

Las postulaciones se recibirán de forma presencial los días 30 y 31 de octubre de 2025. Los interesados deberán entregar su documentación en la Plataforma de Atención al Público (Mesa de Partes) de la Municipalidad de Pueblo Libre, ubicada en Calle Felipe Santiago Oré N.° 215, Pueblo Libre, en el horario de 08:00 a 16:30 horas.

