Perú

Nueva convocatoria laboral: Municipalidad de San Borja ofrece contratos de hasta S/ 5.500 en su más reciente oferta de trabajo

Hay puestos para egresados universitarios y bachilleres y el régimen de contratos es el denominado como Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

Alejandro Delgado Tong

San Borja es considerado como
San Borja es considerado como uno de los distritos más seguros de Lima, así como uno de los que tiene mejor calidad de vida.

La Municipalidad Distrital de San Borja es el ente local que administra el distrito de San Borja en Lima, creado oficialmente el 1 de junio de 1983 mediante la Ley N.º 23604 al separarse del distrito de Surquillo. Esta municipalidad tiene como misión ofrecer servicios públicos eficientes, transparentes y orientados al ciudadano para elevar la calidad de vida de sus habitantes. El distrito de San Borja, situado al sureste de la provincia de Lima, se caracteriza por un entorno residencial, amplias zonas verdes —aproximadamente 12 m² de área verde por habitante— superior al promedio recomendado internacionalmente.

Además, cuenta con una buena red vial y accesos por avenidas principales como Aviación y Javier Prado, y ofrece una combinación de ambientes culturales —con sedes como museos y teatros—, infraestructura de servicios y espacios recreativos que lo convierten en uno de los distritos con mayor bienestar urbano en la capital peruana. Para finales de este octubre 2025, la Municipalidad de San Borja ha abierto una convocatoria laboral CAS con sueldos de hasta S/ 5.500. Hay puestos para egresados universitarios y bachilleres.

Estos son los puestos disponibles en la convocatoria de la Municipalidad de San Borja

Analista de Recursos Humanos

  • Número de vacantes: 1
  • Formación Académica: Bachiller en la carrera de Psicología
  • Experiencia general: 3 años en el sector público o privado
  • Experiencia específica: 3 años en el cargo estructural y/o en funciones relacionadas
  • Cursos y/o programas de especialización: Programa de Especialización en Recursos Humanos y Gestión del Talento, curso especializado en Pruebas Psicológicas, curso en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37001
  • Lugar de prestación del servicio: Distrito de San Borja
  • Remuneración: S/ 5.500,00

Operador/a de Archivo

  • Número de vacantes: 1
  • Formación Académica: Estudios universitarios
  • Experiencia general: 1 año en el sector público o privado
  • Experiencia específica: 3 meses en el cargo estructural y/o en funciones relacionadas
  • Cursos y/o programas de especialización: De preferencia, cursos o capacitaciones afines al puesto (mínimo 12 horas de duración, culminadas en la misma materia solicitada)
  • Lugar de prestación del servicio: Distrito de San Borja
  • Remuneración: S/ 2.500,00
Al Analista de Recursos Humanos
Al Analista de Recursos Humanos le pagan S/ 5.500.

El plazo para postular vence el 27 de octubre de 2025. La hoja de vida documentada debe presentarse en físico en la mesa de partes de la Municipalidad de San Borja, ubicada en la Av. Joaquín Madrid N.º 200, urbanización Papa Juan XXIII, San Borja. El horario de atención es de 08:10 horas a 17:30 horas.

¿Qué son los contratos CAS en el Estado?

En el Perú, el régimen de contratos denominado Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se utiliza en las entidades públicas como una modalidad especial de contratación laboral para determinados servicios. Este tipo de contrato está regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057 y una serie de leyes y resoluciones posteriores, y se caracteriza porque, para muchos trabajadores que prestan labor permanente en el Estado desde fechas anteriores a la vigencia de ciertas normas, pasa a ser de plazo indefinido.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) ha señalado que para los contratados bajo CAS antes del 10 de marzo de 2021 que realizan funciones permanentes, el contrato adquiere carácter de plazo indeterminado, salvo que hubiesen sido contratados para labores de simple suplencia, temporales o cargos de confianza. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha confirmado que dichos contratos indeterminados sólo pueden terminarse por causa debidamente justificada, es decir, que la entidad debe acreditar un motivo válido para el cese.

La mayoría de convocatorias de
La mayoría de convocatorias de trabajo del Estado están bajo la modalidad CAS. Foto: Instituto Hegel

Al mismo tiempo, los contratos CAS que se celebren para atender necesidades transitorias, suplencias o cargos de confianza pueden mantenerse como de plazo determinado, según lo que establecen las normas vigentes. En resumen, los contratos CAS son un mecanismo de vinculación laboral en el sector público que ha ido cambiando hacia mayor estabilidad para quienes ejercen funciones permanentes, aunque persisten casos de temporalidad cuando la naturaleza del puesto así lo determine.

