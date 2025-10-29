Elecciones generales 2026: ¿Qué requisitos son necesarios para acceder al voto digital?

La inscripción en el piloto es voluntaria y debe realizarse en la plataforma habilitada por la ONPE entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre - Créditos: Gobierno del Perú.

La implementación piloto del voto digital para las elecciones generales 2026 en Perú permitirá que ciudadanos previamente seleccionados accedan a una modalidad de sufragio distinta a la presencial.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma en línea (https://votodigital.onpe.gob.pe) para que aquellos que cumplan condiciones específicas y pertenezcan a ciertos grupos priorizados se inscriban voluntariamente entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre.

La novedad reside en que, por primera vez, quienes reúnan los requisitos tienen la opción de ser incluidos como participantes en un proceso digital supervisado.

El grupo de potenciales electores ha sido determinado a partir de la colaboración entre la ONPE y diversas entidades. Surgió un listado inicial compuesto principalmente por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como personal afiliado al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), EsSalud, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia Nacional de Migraciones, Defensoría del Pueblo, organizaciones vinculadas al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los tres órganos principales del sistema electoral peruano.

El voto digital será una alternativa supervisada para grupos específicos en las elecciones generales de 2026 en Perú - Créditos: Gobierno del Perú.

Estas entidades identificaron a personas que, debido a su función o condición, suelen enfrentar obstáculos para acudir físicamente a sus centros de votación.

Las personas interesadas en integrar el proyecto piloto deben, además, poseer el DNIe cuyos certificados digitales tengan vigencia hasta, por lo menos, el 8 de junio de 2026, fecha posterior a una eventual segunda vuelta electoral.

El procedimiento para registrarse es completamente voluntario y se realiza a través de la sección “Registro de Electores para el Voto Digital” en el sitio web ya mencionado. El ciudadano deberá autenticarse con su el PIN de su documento electrónico que configuró cuando recibió el documento.

La plataforma permite verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias para la participación y ofrece información adicional sobre el funcionamiento del voto digital.

Solo podrán participar en la modalidad digital quienes pertenezcan a grupos priorizados y cuenten con el DNIe vigente hasta después de una posible segunda vuelta - Créditos: Gobierno del Perú.

Una vez confirmada la inscripción, se habilita la posibilidad de practicar la modalidad digital a través de simulacros realizados en la propia plataforma. Este espacio de pruebas permite que los electores se familiaricen de antemano con la tecnología que se usará el día de los comicios, aumentando el control sobre el proceso y la confianza de los participantes.

El origen de esta alternativa de sufragio se remonta a la promulgación de la Ley n.° 32270, que modificó el sistema electoral peruano al introducir mecanismos digitales. La ONPE desarrolló un sistema que actualmente se encuentra bajo auditoría de una empresa externa y es supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ambos organismos evaluarán la seguridad y operatividad de la plataforma antes de autorizar su uso en la elección nacional. La viabilidad del piloto depende de que el software supere con éxito estas pruebas y de que se resuelvan posibles observaciones antes de la fecha prevista para la elección.

La aplicación del voto digital será gradual y se limitará, en esta primera etapa, a los grupos seleccionados por la ONPE. Cualquier inscripción será validada únicamente para quienes figuren en el listado extraído de los registros oficiales de las entidades participantes. La lista generada fue revisada en presencia de miembros del JNE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y así, asegura transparencia y trazabilidad en la certificación de los habilitados.