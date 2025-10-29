Perú

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 29 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito AFP

Precio del dólar hoy miércoles 29 de octubre en Perú. El tipo de cambio cerró ayer con nueva alza en S/3,3920, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,380
  • Venta: S/3,405

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,387
  • Venta: S/3,396

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Proyecciones económicas

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioBCRPSol peruanoperu-economia

Más Noticias

Tragedia en Cusco: Chofer de camión de basura muere aplastado luego que sujeto ebrio lo desenganchara

Carlos Alberto Huillca Cconislla, identificado como el responsable, habría salido de un local nocturno, presentaba signos de ebriedad y fue retenido en el lugar por serenos y trabajadores municipales

Tragedia en Cusco: Chofer de

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El ‘Toro’, de 24 años, se une a los ‘leones’ después de haber formado parte de los procesos de menores de la selección peruana llegando, incluso, a ser considerado para las pasadas Clasificatorias Mundialistas con Juan Reynoso como entrenador

Emilio Saba renuncia a la

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Sorpresivamente, dos cantantes y el animador comunicaron en sus redes sociales esta decisión. Muchos se siguen cuestionando las razones de este cambio

Renuncia masiva en Son del

Sistema del padrón inicial de Reniec expone datos personales y las direcciones de 27 millones de peruanos

La plataforma de consulta muestra las direcciones exactas de más de 27 millones de personas. Datos de parlamentarios e incluso del presidente José Jerí fueron difundidos en redes sociales

Sistema del padrón inicial de

Desarticulan red criminal responsable del asesinato de transportista en Callao: cinco detenidos, incluido un menor de edad

La Policía intervino varias viviendas en el primer puerto y halló teléfonos usados para enviar mensajes extorsivos a choferes. Entre los capturados figura una mujer con antecedentes por tráfico de drogas

Desarticulan red criminal responsable del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí participó de requisa

José Jerí participó de requisa en penal Sarita Colonia, en el Callao, dos días después de asesinato a chofer en el ‘primer puerto’

Reniec responde por la difusión de los datos personales de millones de peruanos tras la publicación del padrón inicial

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves desde Trujillo

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

Fracaso del Gorex: el fiscal Chávez Cotrina revela los errores del grupo creado por Juan José Santiváñez contra la extorsión

ENTRETENIMIENTO

Renuncia masiva en Son del

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Magaly Solier reaparece tras hospitalización: fue homenajeada en la universidad de Huanta

Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

Pamela López a Christian Cueva por pagarle a Nadeska Widausky: “Ahí está el dinero, a ella y a quinientas más”

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

DEPORTES

El enfoque de trabajo de

El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fabián Bustos se arrepiente de dejar Universitario por Olimpia tras tricampeonato: “Fue un error, llegué y no estaban las condiciones”

A qué hora juega Racing vs Flamengo HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025