Corte de luz en Arequipa: el 30 y 31 de octubre, Seal suspenderá su servicio en varias zonas de la ciudad

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en diversas zonas de Arequipa durante los días jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2025. Estos cortes de luz se efectuarán por labores de mantenimiento preventivo, subsanación de deficiencias y reforzamiento de redes en media tensión.

Cortes programados para el jueves 30 de octubre

1. Circuito [1701] CHACHANI – Distrito de Cayma

Hora: De 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión.

Zonas afectadas: Urbanizaciones 1 de Junio Zona A, 20 de Enero, 30 de Marzo, Acequia Alta, Francisco Bolognesi, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla Zona C, Micaela Bastidas, Rafael Belaunde Diez Canseco Zona A-C, Señor de Los Milagros y Villa El Mirador.

Subestaciones involucradas: 1001, 1132, 1275, 1404, 1577, 1635, 1660, 1709, 1714, 1834, 1886, 1887, 1888, 1889, 2022, 2028, 2032, 2270, 2408, 2409, 2415, 2416, 2417, 2640, 2992, 3094, 3108, 4003, 4560, 5002, 5118, 5153, 5620, 5752, 5756, 5757 y 10234.

2. Circuito Independencia desde REC - 200416 – Distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa y Cayma

Hora: De 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes (cambio de postes, poda de árboles y corrección de deficiencias).

Zonas afectadas: Urbanizaciones de Alto Selva Alegre: Chilina, El Labrador de Chilina, San Lázaro.Urbanizaciones de Arequipa: Chilina.Urbanizaciones de Cayma: Charcani Chapi Chico.

Subestaciones involucradas: 3609, 2027, 2026, 5346, 1998, 4013, 5369, 3935, 3444, 2892, 1278, 1602, 1935, 2017, 4491, 5905, 4048, 1999, 1279, 5693, 4100, 2020.

3. Circuito Agua Salada desde CC - 560223 – Distrito de Chala

Hora: De 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Motivo: Subsanación de deficiencias según el procedimiento OSINERGMIN 014-2022-OS/CD.

Zonas afectadas: Asentamiento Humano La Caleta y Minera Españolita S.A.

Subestaciones involucradas: 9415, 9819, 9836, 9820, 9821, 9822.

4. Circuito Agua Salada desde CC – 200380 – Distrito de Atiquipa

Hora: De 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Motivo: Subsanación de deficiencias conforme al procedimiento OSINERGMIN 014-2022-OS/CD.

Zonas afectadas: Explorel Servicios Turísticos.

Subestación involucrada: 9650.

Cortes programados para el viernes 31 de octubre

Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

1. Circuito [4502] RÍO GRANDE – SET [50] CARAVELÍ

Hora: De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Motivo: Reforzamiento de redes con cambio de conductor AAAC de 70 mm² por CAAPI de 185 mm².

Zonas afectadas: Mariano Nicolás Valcárcel: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martín, Santa Rosa, Secocha, Surita y Urasqui. Ocoña: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay y Santa Rita. Río Grande: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San José, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino y Zona Industrial El Gran Chaparral. Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc y Yause. Caravelí: Alto Molino, Ciudad de Dios Caravelí, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andrés, José Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso y Vista Alegre.

Subestaciones involucradas: 5771, 7984, 7985, 9325, 9354, 9355, 9356, 9383, 9401, 9406, 9409, 9529, 9530, 9531, 9532, 9542, 9545, 9546, 9548, 9549, 9550, 9552, 9553, 9562, 9563, 9577, 9584, 9588, 9590, 9591, 9592, 9594, 9595, 9900–10075 (lista completa de más de 80 SED).

2. Circuito SED 2169 – Distrito de Cerro Colorado

Hora: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Motivo: Balanceo de cargas y trabajos de mantenimiento.

Zonas afectadas: Pueblo Tradicional Zamácola, avenidas Aviación, Marañón e Italia.