Corte de luz en Arequipa: el 30 y 31 de octubre, Seal suspenderá su servicio en varias zonas de la ciudad

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en diversas zonas de Arequipa durante los días jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2025. Estos cortes de luz se efectuarán por labores de mantenimiento preventivo, subsanación de deficiencias y reforzamiento de redes en media tensión.
Cortes programados para el jueves 30 de octubre
1. Circuito [1701] CHACHANI – Distrito de Cayma
- Hora: De 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión.
- Zonas afectadas:Urbanizaciones 1 de Junio Zona A, 20 de Enero, 30 de Marzo, Acequia Alta, Francisco Bolognesi, José Olaya, Juan Velasco Alvarado, La Tomilla Zona C, Micaela Bastidas, Rafael Belaunde Diez Canseco Zona A-C, Señor de Los Milagros y Villa El Mirador.
- Subestaciones involucradas: 1001, 1132, 1275, 1404, 1577, 1635, 1660, 1709, 1714, 1834, 1886, 1887, 1888, 1889, 2022, 2028, 2032, 2270, 2408, 2409, 2415, 2416, 2417, 2640, 2992, 3094, 3108, 4003, 4560, 5002, 5118, 5153, 5620, 5752, 5756, 5757 y 10234.
2. Circuito Independencia desde REC - 200416 – Distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa y Cayma
- Hora: De 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de redes (cambio de postes, poda de árboles y corrección de deficiencias).
- Zonas afectadas:Urbanizaciones de Alto Selva Alegre: Chilina, El Labrador de Chilina, San Lázaro.Urbanizaciones de Arequipa: Chilina.Urbanizaciones de Cayma: Charcani Chapi Chico.
- Subestaciones involucradas: 3609, 2027, 2026, 5346, 1998, 4013, 5369, 3935, 3444, 2892, 1278, 1602, 1935, 2017, 4491, 5905, 4048, 1999, 1279, 5693, 4100, 2020.
3. Circuito Agua Salada desde CC - 560223 – Distrito de Chala
- Hora: De 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
- Motivo: Subsanación de deficiencias según el procedimiento OSINERGMIN 014-2022-OS/CD.
- Zonas afectadas: Asentamiento Humano La Caleta y Minera Españolita S.A.
- Subestaciones involucradas: 9415, 9819, 9836, 9820, 9821, 9822.
4. Circuito Agua Salada desde CC – 200380 – Distrito de Atiquipa
- Hora: De 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
- Motivo: Subsanación de deficiencias conforme al procedimiento OSINERGMIN 014-2022-OS/CD.
- Zonas afectadas: Explorel Servicios Turísticos.
- Subestación involucrada: 9650.
Cortes programados para el viernes 31 de octubre
1. Circuito [4502] RÍO GRANDE – SET [50] CARAVELÍ
- Hora: De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Motivo: Reforzamiento de redes con cambio de conductor AAAC de 70 mm² por CAAPI de 185 mm².
- Zonas afectadas:
- Mariano Nicolás Valcárcel: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martín, Santa Rosa, Secocha, Surita y Urasqui.
- Ocoña: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay y Santa Rita.
- Río Grande: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San José, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino y Zona Industrial El Gran Chaparral.
- Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc y Yause.
- Caravelí: Alto Molino, Ciudad de Dios Caravelí, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andrés, José Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso y Vista Alegre.
- Subestaciones involucradas: 5771, 7984, 7985, 9325, 9354, 9355, 9356, 9383, 9401, 9406, 9409, 9529, 9530, 9531, 9532, 9542, 9545, 9546, 9548, 9549, 9550, 9552, 9553, 9562, 9563, 9577, 9584, 9588, 9590, 9591, 9592, 9594, 9595, 9900–10075 (lista completa de más de 80 SED).
2. Circuito SED 2169 – Distrito de Cerro Colorado
- Hora: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Motivo: Balanceo de cargas y trabajos de mantenimiento.
- Zonas afectadas: Pueblo Tradicional Zamácola, avenidas Aviación, Marañón e Italia.
