Arcángel llega a Cusco y visita Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo moderno

El cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña documentó su paso por la maravilla peruana, emocionando a seguidores y turistas que lo encontraron disfrutando como un viajero más en la ciudadela inca (YouTube)

El reconocido intérprete urbano Arcángel, figura central del reguetón, sorprendió a sus seguidores al arribar al Perú con un propósito diferente al musical. El artista viajó al Cusco para cumplir uno de sus anhelos personales: visitar la ciudadela inca de Machu Picchu.

Su paso por el santuario histórico forma parte de un recorrido que se ha trazado para conocer las siete maravillas del mundo moderno. A través de sus redes sociales, el músico compartió momentos de su travesía y expresó su admiración por la grandeza del legado andino.

Su llegada al país generó expectación entre fanáticos y medios locales que destacaron su conexión espiritual con la historia peruana.

Un viaje que combina espiritualidad y admiración cultural

En su paso por Cusco, Arcángel dejó ver un lado introspectivo al visitar Machu Picchu, un lugar que describió como “una energía inexplicable” y parte esencial de su búsqueda personal de equilibrio. (YouTube)

Arcángel llegó a la ciudad imperial del Cusco durante la última semana de octubre, acompañado de un pequeño equipo que documentó cada etapa de su recorrido. El artista, conocido por su estilo directo y su cercanía con el público, decidió incluir a Machu Picchu como una de las paradas centrales de su proyecto personal para conocer las siete maravillas del mundo moderno.

Durante su visita, compartió en sus redes sociales imágenes en las que se le observa recorriendo los andenes, las montañas y los templos incas. “Estoy viviendo un sueño. Este lugar tiene una energía que no se puede explicar”, escribió junto a una fotografía en la que se le ve observando el paisaje desde la altura del Huayna Picchu.

El intérprete de éxitos como Me prefieres a mí y Hace mucho tiempo expresó además que el viaje tenía un sentido de introspección. “A veces uno necesita detenerse para entender lo que realmente importa. Machu Picchu te hace pensar, te hace sentir parte de algo más grande”, reflexionó en otra publicación.

De los escenarios a las alturas del Cusco

El artista sorprendió a sus seguidores al dejar los escenarios para recorrer las alturas del Cusco, donde fue visto admirando Machu Picchu y compartiendo mensajes sobre su valor histórico y espiritual. (YouTube)

El arribo del músico generó sorpresa entre los visitantes que coincidieron con él en la estación de tren rumbo al santuario. Según testigos, el artista mantuvo una actitud reservada, aunque no rehusó tomarse fotografías con algunos admiradores que lo reconocieron durante el trayecto.

Arcángel llegó procedente de Colombia, donde había realizado una serie de presentaciones. Desde hace meses, viene desarrollando un itinerario que busca conectar su carrera con experiencias culturales en distintos países. Antes de arribar al Perú, visitó México, India y Jordania, donde conoció Chichén Itzá, el Taj Mahal y Petra. Su plan, según contó, es completar el recorrido con paradas en Italia, Brasil y China.

En Machu Picchu, el artista fue recibido por guías locales que le explicaron el valor histórico del santuario y la importancia de su conservación. En una de las grabaciones compartidas en redes, se aprecia su reacción al contemplar el sitio arqueológico por primera vez. “Esto es algo que uno tiene que ver para creer. Nada se compara con estar aquí”, comentó visiblemente impresionado.

El cantante también destacó el trabajo de las comunidades cusqueñas en la preservación del patrimonio y se mostró agradecido por la hospitalidad peruana. Su equipo confirmó que el artista planea incluir imágenes de su visita en un documental sobre su recorrido por las maravillas del mundo.

La huella de Machu Picchu en una figura global del reguetón

Arcángel compartió su experiencia en redes con millones de seguidores y resaltó que Machu Picchu lo hizo “valorar el silencio”, marcando un punto de inflexión en su vida y su visión del mundo. (YouTube)

La visita de Arcángel a Machu Picchu fue tendencia en redes sociales pocas horas después de su llegada. Miles de seguidores compartieron sus publicaciones y celebraron el mensaje de respeto hacia la cultura inca que transmitió. En varios comentarios, los usuarios agradecieron que una figura internacional promueva la imagen del Perú en el mundo.

El cantante, cuyo nombre real es Austin Santos, ha mostrado en los últimos años un interés creciente por la espiritualidad y la historia. “Estoy en una etapa distinta, más consciente, más humana. La música me llevó por muchos caminos, pero estos viajes me están enseñando a valorar el silencio”, comentó durante una transmisión en vivo.

El artista aprovechó su estancia para degustar platos típicos cusqueños y visitar algunos mercados locales. Aunque evitó dar declaraciones formales a los medios, compartió fragmentos de su experiencia en sus historias de Instagram, donde supera los 25 millones de seguidores. En ellas, destacó la energía de las montañas y el respeto que le provocó la arquitectura ancestral.

Su presencia también atrajo la atención de turistas extranjeros que se encontraban en la zona. Varios de ellos registraron el momento en que Arcángel contemplaba la ciudadela desde la clásica terraza del Guardián, una de las vistas más emblemáticas del sitio.

En sus publicaciones finales, el reguetonero reiteró su admiración por el patrimonio cultural peruano y adelantó que continuará su recorrido por otras maravillas del mundo, entre ellas el Coliseo Romano y el Cristo Redentor. Mientras tanto, Machu Picchu queda grabado como una de las experiencias más significativas de su vida.