Transportistas anuncian nuevo paro nacional en noviembre: gremio cuestiona estado de emergencia

Un nuevo paro de transportistas fue anunciado por un sector del gremio que considera el estado de emergencia no ha sido la solución. (Andina)

Un sector del gremio de transportistas de Lima y Callao anunció un nuevo paro nacional programado para noviembre, en respuesta a la creciente ola de violencia y extorsión que golpea al sector, mientras cuestiona la efectividad del estado de emergencia vigente. Aún no hay un día definido.

La medida fue confirmada por Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), quien aseguró que el estado de emergencia impuesto por el gobierno interino de José Jerí no ha reducido la inseguridad, sino que la situación “se ha agravado notablemente”.

Según describió el dirigente a La República, desde la declaración del estado de emergencia en la región metropolitana, la cifra de asesinatos y ataques contra trabajadores del transporte no registra descensos.

El gremio de transportistas de Lima y Callao anuncia un paro nacional en noviembre por la ola de violencia y extorsión. (Andina)

“Estamos tratando de radicalizar un paro nacional. Lamentablemente este estado de emergencia no ha dado ni una solución respecto a la criminalidad que se vive todos los días. Estamos viendo que están matando a conductores y personas”, señaló Palomino a ese medio.

La ANCPP insiste en que las medidas oficiales no protegen a quienes se exponen diariamente a la criminalidad organizada, que los ataca de forma continua con extorsiones.

En este contexto, el sector transportista afronta una secuencia de extorsiones que afecta tanto a propietarios de vehículos pesados como a conductores de menor escala.

Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)

“Los carros grandes están pagando y por eso no los matan; pero si dejas de pagar, te matan. Los pequeños son los que ahora están siendo atacados”, detalló Palomino. Las amenazas y agresiones no han cesado pese a las acciones gubernamentales anunciadas el pasado 22 de octubre.

Un nuevo fallecido

Anoche, un nuevo ataque mortal conmocionó a Ventanilla (Callao). El asesinato del conductor José Johnny Esqueche Ningles a manos de delincuentes desató la paralización de la avenida Néstor Gambetta, donde decenas de trabajadores del sector bloquearon el tránsito y alzaron protestas reclamando garantías de seguridad.

Esqueche Ningles, de 47 años, falleció tras recibir disparos por parte de dos sujetos que se trasladaban en motocicleta. De acuerdo con testimonios recogidos, al menos tres conductores han sido asesinados en circunstancias similares solo en esa zona y los choferes aseguran vivir bajo permanente amenaza y miedo.

Tensión en Néstor Gambetta de Ventanilla: pasajeros son bajados de unidades | Latina TV

Durante la protesta en Ventanilla, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron para restablecer el flujo vehicular, generando enfrentamientos y escenas de tensión con los manifestantes.

“Venimos a trabajar con miedo, no sabemos si regresaremos a casa”, declaró uno de los choferes. Los transportistas interceptaron buses y obligaron a los pasajeros a descender para hacer visible la gravedad del problema. El bloqueo se extendió desde el paradero Santa Fe hasta Zeta gas y fue custodiado en todo momento por efectivos de la PNP.

Derogación de normas

Las acciones de ANCPP y otros gremios coinciden con el reclamo por la derogación de normas que, según los transportistas, “favorecen la criminalidad”.

Unidades de transporte público salieron a trabajar con normalidad pese al paro anunciado para hoy

Entre las legislaciones señaladas figuran la Ley N.º 31990, que limita la colaboración eficaz judicial; la Ley N.º 32130, que asigna a la policía la investigación preliminar en lugar del Ministerio Público; y otras que, a juicio del gremio, obstaculizan el combate efectivo contra las mafias. Palomino indicó que la raíz del problema permanece intacta, ya que “la ley los ampara”.

El último acuerdo gremial establecía que, de presentarse el asesinato de un transportista, se concretaría el paro nacional. Los representantes no solo confirmaron la medida, sino que anunciaron el inicio de coordinaciones con sindicatos de base para paralizar actividades en todo el país a mediados de noviembre. “Todo el Perú tiene que parar”, sentenció Palomino.

La ola de extorsiones se evidenció, una vez más, en la jornada de protesta tras el crimen en Ventanilla. Conductores denunciaron que reciben mensajes en los que se les exige pagar diez soles por vehículo para circular en Lima y cinco soles en Callao, bajo amenaza de muerte. Este patrón de hostigamiento quedó constatado en los testimonios recogidos por los medios.

Pasajeros buscan entrar al bus de transporte para llegar a sus centros de labores y estudios | Andina

28 Homicidios en Perú

En la evaluación de resultados de la política de seguridad, el analista de datos Juan Carbajal detalló que, entre el 10 y el 24 de octubre, periodo coincidente con los primeros quince días del gobierno de Jerí, se registraron 28 homicidios, una cifra prácticamente igual a la reportada en los últimos quince días de la gestión de Dina Boluarte (29 homicidios entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre).

Las cifras oficiales provienen de datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) y podrían variar con la actualización de las bases de datos. Según la misma fuente, estos números refuerzan la crítica del sector transportista acerca de la ineficacia de la declaratoria de emergencia.

De acuerdo con la agenda del gremio, se solicitará una reunión de emergencia con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir la creación de una mesa de trabajo y demandar la nulidad de las normas señaladas como perjudiciales.

Pasajeros esperan subir a a unidad de transporte que hoy trabajó con regularidad

Palomino, además, expresó que esperan que la fiscal Delia Espinoza, a quien consideran una representante legítima en la lucha contra el delito, pueda intervenir en el debate convocado.

Hasta nuevo aviso, los bloqueos y manifestaciones persisten en los principales corredores urbanos de Lima y Callao, mientras los trabajadores del sector transporte insisten en ser escuchados por el gobierno. El ambiente de tensión se mantiene tanto en las calles como en el diálogo pendiente entre el Ejecutivo y los representantes sindicales del país.