Perú

Tensión en Ventanilla por asesinato de chofer víctima de extorsionadores: caos, tráfico y miles de usuarios afectados

La Policía Nacional del Perú se enfrentó con los manifestantes al momento de intentar liberar la avenida Gambetta. Los transportistas señalan que continuarán con la protesta

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Tensión en Ventanilla por asesinato de chofer víctima de extorsionadores | Latina TV

En las últimas horas, el distrito de Ventanilla, en el puerto del Callao, afronta una situación de alta tensión por el asesinato de un conductor identificado como José Johnny Esqueche Ningles a manos de sicarios. Los transportistas tomaron la avenida Gambetta para impedir el pase de los vehículos en ambos sentidos.

La protesta iniciada por transportistas durante la madrugada paralizó el tráfico en las principales vías, afectando a miles de usuarios que quedaron varados y sin opciones para movilizarse. Este crimen se suma a la ola de violencia en pleno estado de emergencia.

Señalan que alrededor de 800 unidades han paralizado sus operaciones tras enterarse del crimen. Además, exigen soluciones inmediatas a las autoridades del gobierno central y a la Municipalidad de Ventanilla.

Uno de los conductores entrevistados exigió la presencia del alcalde Jhovinson Vásquez. “Queremos que el alcalde venga, así como inaugura parques y veredas. Que venga y nos diga cuál es la solución, porque el estado de emergencia es un fracaso total”, señaló un transportista a Latina Noticias.

Bloqueo total de la avenida Gambetta: transportistas paralizan más de ochocientas unidades tras asesinato de colega| Latina Noticias

Tensión y enfrentamientos con la PNP

En otro momento, los transportistas se enfrentaron a la Policía luego de que intenten despejar las vías. Sin embargo, el nivel de violencia se extendió por varios minutos.

Asimismo, los transportistas paraban los buses que habían salido a trabajar para bajar a los pasajeros, quienes tuvieron que descender y caminar hasta encontrar una nueva unidad.

La protesta implicó la detención de vehículos de diferentes compañías como Pachacútec, Satélite, Aries, Sarita y conexiones interprovinciales entre Lima, Ventanilla y Callao. La medida dejó largas filas en paraderos y aglomeraciones de pasajeros —en su mayoría trabajadores y escolares— que no pudieron desplazarse.

Además, los choferes tuvieron que devolverles el pasaje para que continúen con su ruta. Hasta el momento, las vías continúan cerradas y la PNP aún no puede restablecer el ingreso.

Tensión en Ventanilla tras el
Tensión en Ventanilla tras el asesinato de un chofer: protestas de transportistas generan caos y paralizan el tránsito| Villa Los Reyes TV

Extorsiones continúan

Las denuncias apuntan a la presencia de múltiples bandas criminales que exigen pagos de extorsión diarios que oscilan entre 10 y 40 soles por vehículo.

“Nos piden dinero cada día. Si no pagamos, matan. ¿Qué comemos nosotros? ¿Qué llevan nuestros hijos a casa?”, relató un transportista afectado.

El pedido principal de los manifestantes es la intervención directa y presencial de autoridades como el alcalde de Ventanilla y el presidente José Jerí, a quienes reclaman un plan efectivo y visible de seguridad.

“No nos vamos a mover hasta que nos den seguridad. Mañana puede ser otro chofer. Ya no queremos más muertes”, añadió una persona.

A una semana de la declaratoria del estado de emergencia en la zona, estos hechos violentos, junto a la persistente paralización del servicio y la insuficiencia policial reportada por los líderes del gremio de transportistas, se sigue reportando.

Más temprano, el mandatario señaló que presentarán un informe sobre el trabajo que han realizado; agregó que no habrá un toque de queda para combatir la ola de criminalidad, a pesar de las críticas.

Se desconoce hasta qué hora estarán los representantes en la avenida Gambetta, una vía principal para llegar al puerto del Callao.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúVentanillaperu-noticiasParo de transportistasAvenida Gambetta

Más Noticias

Más líos petroleros: Cámara de Comercio de Talara emplaza a PERUPETRO por paralización en lotes clave VI y Z-69

Remezón. La suspensión de las operaciones en los lotes VI y Z-69 ha provocado una caída crítica en los ingresos regionales de Piura y los contratos con trabajadores y proveedores, alertó el gremio empresarial

Más líos petroleros: Cámara de

Alianza Lima quiere fichar a jugador de Universitario para el 2026: “Le ha hecho saber que le interesa”

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló que la directiva ‘blanquiazul’ ya se contactó con el grupo de representación del futbolista ‘crema’

Alianza Lima quiere fichar a

Tensión en Ventanilla por el bloqueo de la Av. Néstor Gambetta EN VIVO: transportistas protestan y se enfrentan a la PNP por el asesinato de chofer

Un grupo de transportistas lleva más de 5 horas bloqueando una de las principales vías del Callao. Piden la presencia del presidente José Jerí y el alcalde. Cientos de vehículos, entre combis y camiones, siguen varados

Tensión en Ventanilla por el

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Las 15 deportistas en el plantel tendrán una participación activa en tres frentes diferentes a lo largo del nuevo periodo (Liga Peruana, Mundial de Clubes y Campeonato Sudamericano). El protagonismo de cada una será escalonado

Facundo Morando aprueba el rendimiento

Voleibolista argentina llegó de Europa a la Liga Peruana y elogió su nivel: “Creció mucho, los equipos están muy fuertes”

Nicole Pérez, refuerzo de Atlético Atenea, brilló en su estreno en el campeonato local, anotando 26 puntos. Tras su debut, resaltó el progreso del torneo peruano y elogió a Alianza Lima

Voleibolista argentina llegó de Europa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller acusa al sistema interamericano

Canciller acusa al sistema interamericano de derechos humanos de estar ideologizado: “no está funcionando como debería”

Pedro Castillo confirma candidatura presidencial de Roberto Sánchez en pleno juicio: “Recuperaremos el Gobierno”

Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez concentran su respaldo en Lima mas no en el resto de regiones

José Jerí pactó con Patricia Benavides para que exgobernador de Somos Perú salga libre, según Jaime Villanueva

Carlos Álvarez supera a Keiko Fujimori y sube al segundo puesto en encuesta, mientras Rafael López Aliaga sigue en primer lugar

ENTRETENIMIENTO

Renato Tapia anuncia la llegada

Renato Tapia anuncia la llegada de su tercer hijo, a un año de relación con su actual pareja

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

Víctor Caballero ‘Curwen’ se pronuncia tras recibir mensajes extorsivos: “Fue una falsa alarma”

DEPORTES

Alianza Lima quiere fichar a

Alianza Lima quiere fichar a jugador de Universitario para el 2026: “Le ha hecho saber que le interesa”

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Voleibolista argentina llegó de Europa a la Liga Peruana y elogió su nivel: “Creció mucho, los equipos están muy fuertes”

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?