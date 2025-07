Atentado a Miguel Uribe: así han sobrevivido víctimas de disparos en la cabeza

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre sostiene una imagen de la Virgen María con una foto del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, frente a la clínica Fundación Santa Fe, después de que el político sufrió un ataque a bala durante un acto de campaña, en Bogotá, Colombia, 10 de juni, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Colombia está atravesando un complicado momento por el incremento de la violencia en todo el territorio nacional, en el que si bien ya se estaban dando hechos criminales en contra de servidores públicos, como por ejemplo el secuestro de dos meses de Arnold Rincón director de Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), y los asesinatos de concejales, en especial en las zonas del país donde hay una fuerte injerencia de los grupos armados organizados, el pasado 7 de junio se marcó un antes y después, con el atentado contra el senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

Al político le disparó un menor de edad en una de sus piernas, el cuello y su cabeza y desde entonces está luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, en donde le han realizado una 9 intervenciones quirúrgicas: 6 de ellas en su cráneo y cerebro por las que ha logrado sobrevivir durante este mes, las más recientes una traqueotomía y una gastrostomía con la que se facilitará su respiración y alimentación dentro de su condición que sigue siendo grave de acuerdo con el más reciente parte médico.

Se ha dicho que el precandidato depende de un milagro para superar este trance, y sí es cierto, porque las posibilidades de supervivencia a heridas de con arma de fuego en la cabeza son de un 40 %, según explicó en Infobae Colombia Diego Torres, que en 2019 fue escogido por la Federación Mundial de Neurocirugía como el mejor el mejor neurocirujano joven de ese año.

El especialista en el cerebro humano, que trabaja en la actualidad en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, señaló que todo depende de la trayectoria del proyectil y las áreas del cerebro que resulten afectadas.

Indicó que las más mortales son las “autolesivas”, donde las más graves son de quienes se hieren en la sien, ya que atraviesan de lado a lado, o disparos a través de la boca porque “llegan a sitios que son muy importantes y vitales”.

Pero también el especialista explicó que también se pueden dar de manera superficial, y ni siquiera llegar a esas zonas que puedan desencadenar un deceso.

“Donde trabajo, pues tenemos habitualmente todas las semanas heridos de bala, no solo en la cabeza, sino también en la columna, y muchos pues son superficiales. De hecho, a algunos el proyectil le ha quedado justo en el hueso y no les llegan al cerebro”, indicó.

Y es que también son bastantes, y esperanzadores, los casos de personas que han podido salir adelante y retomar sus vidas después de pasar por estas difíciles situaciones.

Con motivo del ataque a Miguel Uribe, recientemente en el informativo de televisión Noticias RCN recordaron el caso de un patrullero de la Policìa Harvey Ardila, al que le disparó en la cabeza un hombre al que le iba a realizar una requisa en el sur de Bogotá en septiembre de 2021.

Como en el caso de Miguel Uribe, para fortuna del uniformado pasaba una ambulancia justo por el lugar en el que ocurrieron los hechos, que lograron llevarlo de inmediato a centro asistencial donde lo estabilizaron y le salvaron la vida.

Esa primera asistencia es decisiva para las personas que sufren heridas en la cabeza, ya que es la evita que confluyan eventos letales como una pérdida mortal en el fluido sanguíneo.

“Si se pierde mucha sangre, pues hay mecanismos del cuerpo que intentan compensar eso, pero llega un punto en que el cuerpo no es capaz de mantener la presión para que llegue a los tejidos que nos mantienen con vida”, afirmó el neurocirujano.

Otro evento fatal es que el cerebro se presione contra el cráneo, por lo que entre más rápido se controle esa eventualidad, más posibilidades de supervivencia se logran.

“El cráneo no es como un globo, no se puede expandir y dentro de él solo caben tres cosas: el cerebro, la sangre y algo que tenemos todos que se llama líquido cefalorraquídeo. Cuando hay una herida de bala, eso lesiona en el trayecto arterias, venas y eso hace que al cerebro le salga sangre, pero ya no que estaba en las arterias, sino que se crea un coágulo, un hematoma”, detalló.

Sin embargo, tuvo que pasar por una complicada recuperación, con varias intervenciones quirúrgicas, de las que se llegó a pensar que no sobreviviría, y perdió parte de su masa cerebral, así como sus reflejos y la fortaleza de sus extremidades. Pese a esto, por la compañía y apoyo constante de su esposa, el uniformado sobrevivió a ese violento ataque en su contra.

En México está el caso de Luis Fernando Ramírez, un joven que el año pasado se graduó de cineasta, el más reciente de sus logros, luego de siete largos años de rehabilitación, que le permitieron incluso volver a caminar, tras sobrevivir a un disparo en la cabeza en un tiroteo escolar en 2017 en el estado de Nuevo Léon.

Luego de ese trágico suceso, sus padres lo acompañaron incondicionalmente para apoyarlo en su recuperación, hasta lograr que diera sus primeros pasos y finalmente verlo recuperar su vida.

Para estas dos personas el apoyo familiar que recibieron fue crucial para salvarse y recuperarse, ya que, de acuerdo con el neurocirujano Torres, la compañía estimula su cerebro y consigo las conexiones neuronales que resultan afectadas.

“El paciente tiene muy posibilidades con una muy buena red de apoyo que lo ayude con la rehabilitación: con los ejercicios todos los días, en la mañana y en la tarde, y dándole estímulos para que hable, entienda y se mueva. Porque las funciones de las zonas que se dañaron pueden aprenderlas otras partes del cerebro que estén cerca. Eso se llama neuroplasticidad”, indicó.

Por otro lado, Torres señala que la neuroplasticidad se desarrolla mejor entre más joven sea el paciente.

“Con joven me refiero a que tenga menos de 60 años. Una persona de 39 años, una vez que sobreviva, tiene mucha posibilidad de recuperarse. Pero es un plan de muchos meses. con terapia física, para la movilidad y la fuerza; así como terapia ocupacional, que es para recuperar los movimientos finos de las extremidades; y también de terapia del lenguaje”, puntualizó.

Sobre el lenguaje, el experto indicó que hay dos tipos: el que le permite a las personas hablar y comunicarse, mientras que el otro es que le permite entender, este último es un poco más complicado de recobrar y es muy importante para la recuperación del paciente.

“Para rehabilitarse, se deben seguir órdenes del terapista y si la persona tiene dañada la parte del entendimiento es más complicado. Si esa zona se conserva, y lo que tiene es una alteración en el habla, pero sì entiende las órdenes, es más fácil rehabilitarlo”, afirmó.