Perú

Tomás Gálvez designa a Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las fiscalías contra crimen organizado

Fiscal superior regresa a su anterior cargo, del que fue removido en enero de este año por la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Tomás Gálvez repone a Jorge
Tomás Gálvez repone a Jorge Chávez Cotrina.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, designó al fiscal superior Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada a 9 meses de haber sido removido de dicho cargo.

Como se recuerda, en enero de este año, la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza retiró a Chávez Cotrina de la referida coordinación y nombró en su lugar a la fiscal superior Fanny Quispe, quien es conocida por haber investigado la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Ahora, 9 meses después, Gálvez considera oportuno el regreso de Chávez Cotrina como coordinador de las Fiscalías contra el crimen organizado con miras al “proceso de modernización de la gestión pública” y con el objetivo de “incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad”.

Además de la referida coordinación, el fiscal superior asumirá como jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinador del Despacho de la Fiscalía de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Resolución de Tomás Gálvez que
Resolución de Tomás Gálvez que repone a Jorge Chávez Cotrina.

Cambios

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, realizó una serie de medidas administrativas y operativas tras asumir la conducción del Ministerio Público. Uno de los principales movimientos fue la reasignación de fiscales adscritos al despacho de la Fiscalía de la Nación.

Entre los cambios se encuentra el traslado de Marcial Páucar al Primer Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro y el de Hernán Mendoza al equipo del caso Lava Jato, bajo el liderazgo de Rafael Vela. Además, el fiscal Luis Ballón, quien tenía a su cargo las investigaciones contra Juan José Santiváñez, fue retirado.

“Un fiscal de la nación maneja su despacho con gente de confianza y sobre todo con quienes manejen criterios razonables y que coincidan con los criterios del fiscal de la Nación. Si yo soy el fiscal de la Nación, no voy a trabajar con las personas que piensan exactamente distinto a mí, dijo Gálvez para justificar la remoción de fiscales.

Fiscal de la Nación interino marca distancia de los equipos especiales. | Epicentro

Otra de las acciones impulsadas por Gálvez fue su anuncio de proponer a la Junta de Fiscales Supremos la eliminación de los equipos especiales dedicados a casos emblemáticos de corrupción, al considerar que estos grupos han incurrido en prácticas “politizadas” y han utilizado “criterios de persecución”.

Durante su intervención en el Congreso, Gálvez subrayó que la existencia de estos equipos ha creado un sistema paralelo al de las fiscalías especializadas, con coordinadores nominales, lo que ha trastocado la estructura interna de la institución. El funcionario sostuvo que los equipos especiales deben desaparecer porque “generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía”, aunque reiteró que la continuidad de estos grupos será determinada por la Junta de Fiscales Supremos.

En relación con los fiscales que lideran investigaciones emblemáticas, como Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, Gálvez aclaró que la eventual disolución de los equipos especiales no dejará los casos sin responsables. “Los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales”, afirmó.

Temas Relacionados

Tomás GálvezJorge Chávez CotrinaFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

En conversación con Infobae Perú, la actriz y activista de 50 años afirma que hoy se siente más libre que nunca: sin miedo a los juicios, sin necesidad de cumplir estándares y con la convicción de que cada mujer tiene el poder de definir su propio valor.

Eva Longoria conversó con Infobae

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz regresa con su

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

El grupo liderado por Nina Persson incluirá clásicos como “Lovefool” y “My Favourite Game” en una noche dedicada a los seguidores peruanos, quienes contarán con descuentos especiales en la preventa de entradas

The Cardigans confirma su primer

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025: todo lo que debes saber del ejercicio nocturno del 13 de octubre organizado por el Indeci

El simulacro estará enfocado en fortalecer la preparación de las familias para saber cómo actuar ante un sismo u otro tipo de desastre

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025:

Vuelos de Latam desde y hacia Cusco serán cancelados: ¿Por qué y desde cuándo?

Latam Airlines emitió un comunicado donde anuncia la cancelación de vuelos y comunica las opciones que tendrán los pasajeros que ya han comprado pasajes

Vuelos de Latam desde y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francisco Sagasti sobre gobierno de

Francisco Sagasti sobre gobierno de José Jerí: “Abre una oportunidad para devolverle tranquilidad a la ciudadanía”

Censo 2025 en la recta final: quedan más de dos millones de viviendas por registrar

Andrés Hurtado seguirá en prisión: PJ ratifica la vigencia de su prisión preventiva

José Jerí y su primera actividad fuera de Palacio: encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

Las 10 polémicas declaraciones de Dina Boluarte que marcaron el principio del fin de su gobierno

ENTRETENIMIENTO

The Cardigans confirma su primer

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

Grasse Becerra es acusada de no pagar el taxi y ella se defiende: “El señor me estaba llevando a otro lado”

Maju Mantilla abandona la casa donde vivía con Gustavo Salcedo tras conciliación, pero “él se queda con sus hijos”

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”

DEPORTES

“No puedes tener una jugadora

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido: por qué le quitaron las garantías y cuándo sería reprogramado

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Manuel Barreto reveló la reacción de los jugadores peruanos tras derrota ante Chile y elogió a Felipe Chávez: “Tiene mucha calidad”