Tomás Gálvez designa a Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las fiscalías contra crimen organizado

Tomás Gálvez repone a Jorge Chávez Cotrina.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, designó al fiscal superior Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada a 9 meses de haber sido removido de dicho cargo.

Como se recuerda, en enero de este año, la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza retiró a Chávez Cotrina de la referida coordinación y nombró en su lugar a la fiscal superior Fanny Quispe, quien es conocida por haber investigado la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Ahora, 9 meses después, Gálvez considera oportuno el regreso de Chávez Cotrina como coordinador de las Fiscalías contra el crimen organizado con miras al “proceso de modernización de la gestión pública” y con el objetivo de “incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad”.

Además de la referida coordinación, el fiscal superior asumirá como jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinador del Despacho de la Fiscalía de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Resolución de Tomás Gálvez que repone a Jorge Chávez Cotrina.

Cambios

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, realizó una serie de medidas administrativas y operativas tras asumir la conducción del Ministerio Público. Uno de los principales movimientos fue la reasignación de fiscales adscritos al despacho de la Fiscalía de la Nación.

Entre los cambios se encuentra el traslado de Marcial Páucar al Primer Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro y el de Hernán Mendoza al equipo del caso Lava Jato, bajo el liderazgo de Rafael Vela. Además, el fiscal Luis Ballón, quien tenía a su cargo las investigaciones contra Juan José Santiváñez, fue retirado.

“Un fiscal de la nación maneja su despacho con gente de confianza y sobre todo con quienes manejen criterios razonables y que coincidan con los criterios del fiscal de la Nación. Si yo soy el fiscal de la Nación, no voy a trabajar con las personas que piensan exactamente distinto a mí”, dijo Gálvez para justificar la remoción de fiscales.

Fiscal de la Nación interino marca distancia de los equipos especiales. | Epicentro

Otra de las acciones impulsadas por Gálvez fue su anuncio de proponer a la Junta de Fiscales Supremos la eliminación de los equipos especiales dedicados a casos emblemáticos de corrupción, al considerar que estos grupos han incurrido en prácticas “politizadas” y han utilizado “criterios de persecución”.

Durante su intervención en el Congreso, Gálvez subrayó que la existencia de estos equipos ha creado un sistema paralelo al de las fiscalías especializadas, con coordinadores nominales, lo que ha trastocado la estructura interna de la institución. El funcionario sostuvo que los equipos especiales deben desaparecer porque “generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía”, aunque reiteró que la continuidad de estos grupos será determinada por la Junta de Fiscales Supremos.

En relación con los fiscales que lideran investigaciones emblemáticas, como Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, Gálvez aclaró que la eventual disolución de los equipos especiales no dejará los casos sin responsables. “Los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales”, afirmó.