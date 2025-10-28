Bus con trabajadores agrícolas se vuelca en Ica y deja varios heridos cerca del fundo El Pedregal

Bus con trabajadores agrícolas vuelca en Ica y deja heridos cerca del fundo El Pedregal| Pisqueño Verídico

Un bus que transportaba trabajadores agrícolas sufrió un accidente al volcarse cerca del fundo El Pedregal, en el distrito de Los Aquijes, Ica, dejando varios heridos. El hecho se produjo esta mañana del 28 de octubre.

El vehículo trasladaba personal de campo cuando ocurrió el siniestro poco antes del ingreso a El Pedregal, una zona reconocida por su actividad agrícola en Ica. Equipos de emergencia y personal de salud acudieron al lugar para asistir a los afectados.

Las primeras investigaciones señalan que varias personas resultaron heridas tras el accidente. El reporte añade que, hasta el cierre de esta edición, la causa exacta del vuelco no ha sido determinada.

Las autoridades locales han iniciado los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias que originaron el accidente.

Los trabajadores heridos recibieron atención prioritaria en centros de salud de la provincia. El número total de afectados y la gravedad de sus lesiones permanecen bajo evaluación por parte de los organismos oficiales.

En investigación

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) comunicó que inició acciones inspectivas luego del accidente de este vehículo que transportaba trabajadores de una empresa agroexportadora en El Pedregal, Ica, donde varias personas resultaron heridas.

La Intendencia Regional de Ica de Sunafil señaló que desarrolla las diligencias correspondientes con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo (SST) tras el siniestro registrado en la zona agrícola de El Pedregal.

Asimismo, los inspectores recaban información sobre las condiciones laborales, los protocolos de emergencia y las medidas preventivas aplicadas por la agroexportadora involucrada en el traslado de su personal.

