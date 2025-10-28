Perú

Bus con trabajadores agrícolas se vuelca en Ica y deja varios heridos cerca del fundo El Pedregal

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) comunicó que inició acciones inspectivas luego del accidente para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Clara Giraldo

Clara Giraldo

Bus con trabajadores agrícolas vuelca en Ica y deja heridos cerca del fundo El Pedregal

Un bus que transportaba trabajadores agrícolas sufrió un accidente al volcarse cerca del fundo El Pedregal, en el distrito de Los Aquijes, Ica, dejando varios heridos. El hecho se produjo esta mañana del 28 de octubre.

El vehículo trasladaba personal de campo cuando ocurrió el siniestro poco antes del ingreso a El Pedregal, una zona reconocida por su actividad agrícola en Ica. Equipos de emergencia y personal de salud acudieron al lugar para asistir a los afectados.

Las primeras investigaciones señalan que varias personas resultaron heridas tras el accidente. El reporte añade que, hasta el cierre de esta edición, la causa exacta del vuelco no ha sido determinada.

Las autoridades locales han iniciado los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias que originaron el accidente.

Bus con trabajadores agrícolas vuelca
Bus con trabajadores agrícolas vuelca en Ica y deja heridos cerca del fundo El Pedregal

Los trabajadores heridos recibieron atención prioritaria en centros de salud de la provincia. El número total de afectados y la gravedad de sus lesiones permanecen bajo evaluación por parte de los organismos oficiales.

En investigación

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) comunicó que inició acciones inspectivas luego del accidente de este vehículo que transportaba trabajadores de una empresa agroexportadora en El Pedregal, Ica, donde varias personas resultaron heridas.

La Intendencia Regional de Ica de Sunafil señaló que desarrolla las diligencias correspondientes con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo (SST) tras el siniestro registrado en la zona agrícola de El Pedregal.

Bus con trabajadores agrícolas vuelca
Bus con trabajadores agrícolas vuelca en Ica y deja heridos cerca del fundo El Pedregal

Asimismo, los inspectores recaban información sobre las condiciones laborales, los protocolos de emergencia y las medidas preventivas aplicadas por la agroexportadora involucrada en el traslado de su personal.

Otro accidente en El Agustino

Un tren colisionó con un bus de transporte público y varios vehículos particulares en el cruce de la avenida José Carlos Mariátegui con la avenida Ferrocarril, en El Agustino, Lima, dejando al menos diez personas heridas, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en un comunicado oficial.

El incidente ocurrió cuando el tren impactó contra un bus detenido y otros vehículos en el cruce ferroviario. De acuerdo con la ATU, la mayoría de los afectados presenta lesiones leves, mientras que una persona fue trasladada al hospital Hipólito Unanue donde recibió atención médica especializada tras la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El área técnica de la ATU acudió a la zona para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicados en la operación de las rutas involucradas. La entidad precisó que los trámites administrativos vinculados a la póliza de responsabilidad civil seguirán su curso conforme a la normativa vigente. Las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación.

Asimismo, la entidad refirió que el conductor del bus será sancionado con una multa de S/2.675 y la retención de su licencia. Esto debido a que los vehículos no pueden quedarse estacionados en este espacio.

Canales de ayuda

  • En casos de emergencias médicas provocadas por accidentes de tránsito, la población puede comunicarse con el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) marcando el número 106.
  • Para reportar un incidente o solicitar asistencia inmediata, los ciudadanos pueden comunicarse a la central de emergencias marcando el 105.

