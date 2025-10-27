Perú

Red de corrupción de Frigoinca operó en el Gobierno Regional de La Libertad y salpica al entorno de César Acuña

Investigación revela pagos de Frigoinca para obtener informes sanitarios favorables. Entre los implicados figuran Óscar Acuña, hermano del líder de APP, y el exgerente regional de Salud, Aníbal Morillo, quien renunció tras las acusaciones

Por Olenka Pizarro

Guardar
Sobornos, informes sanitarios y poder
Sobornos, informes sanitarios y poder político: así operó la red de Frigoinca en La Libertad. Composición Infobae Perú

La red de corrupción vinculada a la empresa Frigoinca —investigada por distribuir conservas en mal estado a escolares— no solo operó mediante intermediarios privados, sino también desde el propio Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de César Acuña. Así lo reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias a través de testimonios, registros bancarios y documentación fiscal.

Según un colaborador eficaz, Óscar Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial y fundador de Alianza Para el Progreso (APP), habría recibido S/ 77 mil de parte del empresario Nilo Burga Malca, fundador de Frigoinca. Los depósitos se realizaron entre septiembre y diciembre de 2023 en montos de S/ 5 mil, S/ 7 mil, S/ 30 mil, S/ 20 mil y S/ 15 mil a una cuenta del Banco de Crédito del Perú.

Nilo Burga, involucrado en el
Nilo Burga, involucrado en el más reciente escándalo de Qali Warma, fue hallado muerto en un hotel de Magdalena. (Foto: Captura América)

Consultado, Óscar Acuña reconoció haber recibido dinero de Burga, pero sostuvo que se trató de “un préstamo” para pagar personal administrativo, y aseguró que ya fue devuelto. También admitió haberse reunido con el empresario en las oficinas de APP en Trujillo.

El colaborador eficaz, sin embargo, sostiene que el dinero estaba destinado a facilitar el acceso y apoyo político de la empresa ante entidades regionales.

Noemí Alvarado fue la trabajadora
Noemí Alvarado fue la trabajadora de Frigoinca quien afirmó que las conservas Don Simón se elaboraban con carne de caballo - crédito Andina

El rol de la Gerencia Regional de Salud

El testimonio también apunta a Aníbal Morillo Arqueros, entonces gerente regional de Salud y funcionario de confianza de César Acuña. Morillo habría recibido más de S/ 60 mil para emitir informes favorables que permitieran mantener la producción de conservas Don Simón pese a denuncias por contaminación y fallas sanitarias.

Morillo negó cualquier pago o vínculo con Frigoinca, aunque reconoció conocer a Milton Broca Alcántara, intermediario señalado por la Fiscalía y proveedor del Gobierno Regional que registró 22 visitas a la sede durante la emisión de los informes clave.

Un hecho resulta determinante: un día después del primer pago registrado a Morillo, la Gerencia Regional emitió un informe favorable que permitió a Frigoinca continuar distribuyendo alimentos.

Renuncia en medio del escándalo

Este 27 de octubre, tras conocerse el reportaje y la ampliación de las investigaciones, Aníbal Morillo presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente regional de Salud. La dimisión se produjo en medio de acusaciones por presuntos sobornos para favorecer las fiscalizaciones sanitarias de la empresa.

La renuncia se suma a la denuncia ya formalizada contra Óscar Acuña, quien continúa afirmando que el dinero recibido fue un préstamo personal y no un pago ilegal.

Anibal Morillo Arqueros renunció -
Anibal Morillo Arqueros renunció - crédito Geresa La Libertad

Un caso que trasciende La Libertad

Frigoinca ya había sido señalada previamente en Puno por distribuir productos en mal estado a escolares del programa Qali Warma (hoy Wasi Mikuna), lo que desencadenó una serie de detenciones y prisiones preventivas en diversas regiones.

Según registros entregados por la propia empresa a la Fiscalía, existe un sistema contable interno de pagos destinados a funcionarios públicos en varias jurisdicciones para asegurar contratos y flexibilizar controles sanitarios.

El escándalo estalla mientras César Acuña se encuentra nuevamente habilitado políticamente tras renunciar a la alcaldía de Lima para postular en las Elecciones Generales 2026, un escenario en el que la crisis de gestión, obras inconclusas y la grave inseguridad en Trujillo ya eran temas centrales.

Temas Relacionados

FrigoincaCésar AcuñaLa LibertadÓscar Acuñaperu-politicaQali Warma

Más Noticias

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

José Luis Rodríguez, el popular Pelao de Todo Good, anunció que le espacio de las mañanas no continuará en esta nueva etapa

Good Time de Mario Irivarren,

El crimen hunde el crédito a las mypes: Microfinancieras esperan el cierre de 250 agencias y S/10.000 millones menos en colocaciones

Ad portas de iniciarse la última campaña del año, el sector reporta un salto en la morosidad mientras proyecta una caída en la expansión anual de créditos del 6% al 3%, debido al avance del crimen organizado y la inseguridad

El crimen hunde el crédito

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de hasta 120 días por emplear a personal parlamentario en tareas de pedicura y cocina

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, calificó como “grotesca” la conducta de la congresista Lucinda Vásquez, captada recibiendo servicios de pedicura y empleando a su personal parlamentario en tareas domésticas durante el horario laboral. Instó a la Comisión de Ética a actuar con celeridad

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

El popular ‘Orejas’ valoró el tricampeonato en la Liga 1 y destacó la fortaleza mental del plantel. Sin embargo, sus palabras también dejaron en el aire su continuidad en el club

Edison Flores deja dudas sobre

La mayoría de peruanos considera que la Policía cometió excesos durante la marcha de la ‘Generación Z’

El informe del IEP detalla que el 58% de los entrevistados se sintió identificado con las protestas del 15 de octubre

La mayoría de peruanos considera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de hasta 120 días por emplear a personal parlamentario en tareas de pedicura y cocina

La mayoría de peruanos considera que la Policía cometió excesos durante la marcha de la ‘Generación Z’

Congresistas critican a Lucinda Vásquez por usar a su asesor para cortarle las uñas: “es muy repudiable lo que ha hecho”

Juan José Santiváñez sostuvo que vacancia de la expresidenta Dina Boluarte “nos dejó a todos un sinsabor”

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

ENTRETENIMIENTO

Kygo en Lima: fecha, lugar

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Hugo García y su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

DEPORTES

Edison Flores deja dudas sobre

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

DT de Circolo denunció condiciones precarias en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: “No había agua en el vestuario”

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes