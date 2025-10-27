Red de corrupción de Frigoinca operó en el Gobierno Regional de La Libertad y salpica al entorno de César Acuña

Sobornos, informes sanitarios y poder político: así operó la red de Frigoinca en La Libertad. Composición Infobae Perú

La red de corrupción vinculada a la empresa Frigoinca —investigada por distribuir conservas en mal estado a escolares— no solo operó mediante intermediarios privados, sino también desde el propio Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de César Acuña. Así lo reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias a través de testimonios, registros bancarios y documentación fiscal.

Según un colaborador eficaz, Óscar Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial y fundador de Alianza Para el Progreso (APP), habría recibido S/ 77 mil de parte del empresario Nilo Burga Malca, fundador de Frigoinca. Los depósitos se realizaron entre septiembre y diciembre de 2023 en montos de S/ 5 mil, S/ 7 mil, S/ 30 mil, S/ 20 mil y S/ 15 mil a una cuenta del Banco de Crédito del Perú.

Nilo Burga, involucrado en el más reciente escándalo de Qali Warma, fue hallado muerto en un hotel de Magdalena. (Foto: Captura América)

Consultado, Óscar Acuña reconoció haber recibido dinero de Burga, pero sostuvo que se trató de “un préstamo” para pagar personal administrativo, y aseguró que ya fue devuelto. También admitió haberse reunido con el empresario en las oficinas de APP en Trujillo.

El colaborador eficaz, sin embargo, sostiene que el dinero estaba destinado a facilitar el acceso y apoyo político de la empresa ante entidades regionales.

Noemí Alvarado fue la trabajadora de Frigoinca quien afirmó que las conservas Don Simón se elaboraban con carne de caballo - crédito Andina

El rol de la Gerencia Regional de Salud

El testimonio también apunta a Aníbal Morillo Arqueros, entonces gerente regional de Salud y funcionario de confianza de César Acuña. Morillo habría recibido más de S/ 60 mil para emitir informes favorables que permitieran mantener la producción de conservas Don Simón pese a denuncias por contaminación y fallas sanitarias.

Morillo negó cualquier pago o vínculo con Frigoinca, aunque reconoció conocer a Milton Broca Alcántara, intermediario señalado por la Fiscalía y proveedor del Gobierno Regional que registró 22 visitas a la sede durante la emisión de los informes clave.

Un hecho resulta determinante: un día después del primer pago registrado a Morillo, la Gerencia Regional emitió un informe favorable que permitió a Frigoinca continuar distribuyendo alimentos.

Renuncia en medio del escándalo

Este 27 de octubre, tras conocerse el reportaje y la ampliación de las investigaciones, Aníbal Morillo presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente regional de Salud. La dimisión se produjo en medio de acusaciones por presuntos sobornos para favorecer las fiscalizaciones sanitarias de la empresa.

La renuncia se suma a la denuncia ya formalizada contra Óscar Acuña, quien continúa afirmando que el dinero recibido fue un préstamo personal y no un pago ilegal.

Anibal Morillo Arqueros renunció - crédito Geresa La Libertad

Un caso que trasciende La Libertad

Frigoinca ya había sido señalada previamente en Puno por distribuir productos en mal estado a escolares del programa Qali Warma (hoy Wasi Mikuna), lo que desencadenó una serie de detenciones y prisiones preventivas en diversas regiones.

Según registros entregados por la propia empresa a la Fiscalía, existe un sistema contable interno de pagos destinados a funcionarios públicos en varias jurisdicciones para asegurar contratos y flexibilizar controles sanitarios.

El escándalo estalla mientras César Acuña se encuentra nuevamente habilitado políticamente tras renunciar a la alcaldía de Lima para postular en las Elecciones Generales 2026, un escenario en el que la crisis de gestión, obras inconclusas y la grave inseguridad en Trujillo ya eran temas centrales.