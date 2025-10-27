Perú

79 % de peruanos se sienten poco o nada representados por el presidente José Jerí, según estudio

Pese a su aprobación del 45,5 %, el mandatario no es considerado como representativo. Llegó al Congreso como accesitario y con el voto de solo 11,654 personas

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
El presidente del Congreso, José
El presidente del Congreso, José Jerí, asumió la Presidencia del Perú como sucesor de Dina Boluarte y con una desaprobación por encima del 80 %, según encuesta de Datum. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El presidente José Jerí ha superado sus dos primeras semanas en el cargo y ya cuenta con una aprobación superior que su predecesora, Dina Boluarte, que antes de ser vacada tenía menos de 3 %. Si bien el congresista de Somos Perú supera el 45 % de aceptación, su mandato enfrenta un nuevo reto: su representatividad.

Una encuesta reciente del IEP publicada en el diario La República, indica que el 79 % de ciudadanos del Perú se sienten poco o nada representados por Jerí. Lo cierto es que el actual mandatario fue electo como congresista con apenas 11,654 votos, una cifra que apenas representa el 0.07 % de los peruanos que votaron en las elecciones del 2021.

La representatividad del presidente Jerí tampoco supera el 1 % en la región Lima, circunscripción a la que pertenecen sus electores y en la que contó con apenas un 0.21 % de los votos. Ni siquiera a nivel de su propio partido, Somos Perú, José Jerí contó con un apoyo significativo: solo el 1.48 % de los votos de esta organización fueron para él durante las elecciones pasadas.

José Jerí llegó al Congreso
José Jerí llegó al Congreso con 11,654 votos. Hoy es el presidente del Perú hasta el 28 de julio del 2026. (Foto: ONPE)

Baja aprobación desde el Congreso

Hace unos días, un estudio de opinión elaborado por Datum reveló que la gestión de José Jerí como presidente del Congreso contaba con 83 % de desaprobación, esto en un periodo de dos meses y medio en el cargo. Es decir que, durante ese tiempo, 8 de cada 10 peruanos lo ha rechazado como titular del Poder Legislativo.

El rechazo de la ciudadanía a la gestión de Jerí y el inicio de su periodo como presidente del Perú también podría explicarse si se consideran los casos por los que ha sido denunciado. El más grave de ellos: una acusación por presunto abuso sexual de una mujer durante una fiesta de año nuevo a inicios del 2025.

Sin embargo, el caso contra Jerí no prosperó. Según el actual fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, él decidió que la acusación no pase a la etapa de investigación preliminar porque consideró que “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”.

El nuevo presidente de Perú,
El nuevo presidente de Perú, José Jeri, luce la banda presidencial durante la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votó a favor de destituir a la expresidenta Dina Boluarte, en Lima. 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Rechazo de la Generación Z

La baja representatividad de Jerí y el rechazo a su figura a raíz de su caso por abuso sexual también han marcado el inicio de su gestión en la Presidencia con marchas impulsadas por la llamada ‘Generación Z’, colectivos juveniles que el pasado 15 de octubre marcharon hasta el frontis del Congreso llevando un violín de cartón en referencia a su acusación por violación.

La consideración negativa del actual presidente incrementó luego de que en esa manifestación, el suboficial de tercera de la PNP, Luis Magallanes, asesinara a Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, artista urbano conocido como ‘Trvko’, luego de disparar su arma de reglamento contra manifestantes ubicados en Plaza Francia, en el Centro de Lima.

Colectivos ciudadanos se han manifestado en contra de Jerí y de su gestión luego de este incidente y convocaron a otra marcha el 25 de octubre, una manifestación que se desarrolló de manera pacífica. Ahora la Generación Z se prepara para organizar una nueva protesta para el próximo 14 de noviembre, también en contra del presidente José Jerí.

Temas Relacionados

José JeríCongresoIEPSomos Perúperu-politica

Más Noticias

Los 25 millones de soles de ‘El Jorobado’: así operaba la red de lavado y extorsión en conciertos de Lima Norte

La organización criminal utilizó empresas fachada, testaferros y conciertos multitudinarios para mover dinero ilícito, intimidar a productores y controlar los escenarios más rentables del norte de Lima

Los 25 millones de soles

Perú hace historia y proyecta exportaciones de uva fresca por más de US$1.900 millones en 2025: Chile, EEUU e Italia quedán atrás

Imparable. El país consolida su título mundial en envíos de uva de mesa, respaldado por un incremento sostenido en producción y diversificación de mercados internacionales estratégicos con precios récord

Perú hace historia y proyecta

José Jerí intercambia palabras con un precandidato presidencial: Yonhy Lescano llamó dictadura al actual gobierno

El presidente de la República respondió al excongresista que busca llegar a Palacio de Gobierno luego de las elecciones generales de 2026

José Jerí intercambia palabras con

23 cafeterías peruanas entre las 100 mejores de Sudamérica: Cuáles son y dónde se encuentran

Establecimientos de seis regiones del Perú aparecen en la lista de las más destacadas del continente. La calidad del café, servicio al cliente e incluso las prácticas sostenibles fueron parte de los criterios de calificación

23 cafeterías peruanas entre las

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

El plantel y cuerpo técnico del club ‘crema’ desbordaron de alegría tras la victoria ante ADT en Tarma, que les permitió conseguir su tercer título nacional consecutivo

“Sigan llorando, les ganamos hasta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí intercambia palabras con

José Jerí intercambia palabras con un precandidato presidencial: Yonhy Lescano llamó dictadura al actual gobierno

“Yo peché”, dice Juan José Santiváñez sobre el desarrollo del actual estado de emergencia

Congresista Lucinda Vásquez forzó a sus trabajadores a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Corte de uñas en el Congreso: ¿Quién es Lucinda Vásquez, la congresista captada en plena sesión de pedicura?

Carlos Álvarez supera a Keiko Fujimori y sube al segundo puesto en encuesta, mientras Rafael López Aliaga sigue en primer lugar

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz será precandidata a

Susy Díaz será precandidata a diputada en 2026 por Somos Perú: Patricia Li lo anunció

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuándo señores”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

“Stray Kids” encabezan el ranking de los artistas que dominan el top 10 de K-pop en iTunes en Perú

Top 10 Netflix Perú: “El elixir de la inmortalidad” se roba el ranking de las películas favoritas del momento

DEPORTES

“Sigan llorando, les ganamos hasta

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

Jean Ferrari celebró el histórico tricampeonato de Universitario con sutil mensaje: “Lo veo de lejos y me llena de orgullo”