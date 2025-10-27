Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Kygo en Lima

El productor, músico y DJ noruego Kygo anunció su presentación en Sudamérica dentro de su más reciente gira internacional, que acontece tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio. Considerado uno de los máximos exponentes del tropical house, el artista logró transformar la escena de la música electrónica con su característico enfoque melódico, aportando nuevas dimensiones al género que lo catapultaron al reconocimiento internacional.

Los sencillos y álbumes de Kygo han conseguido cifras sobresalientes en plataformas de audio y video, superando los 23.000 millones de reproducciones globales. Su capacidad para colaborar con reconocidos músicos y producir canciones que conectan con audiencias diversas solidificó su posición entre los productores de mayor influencia y proyección en el panorama contemporáneo.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Kygo?

El concierto se llevará a cabo el 14 de marzo de 2026 en Costa 21, un recinto ubicado frente al mar en Lima, que ha servido de escenario para propuestas artísticas internacionales y experiencias multitudinarias.

Esta fecha forma parte del calendario de la gira mundial de Kygo, que sigue al lanzamiento de su reciente producción discográfica. Después de extensas giras por Europa, América del Norte y Asia, el regreso de Kygo a escenarios latinoamericanos genera altas expectativas en la región.

El espectáculo en Lima será uno de los eventos más esperados del circuito electrónico y reunirá a seguidores que han crecido con su repertorio y a nuevos públicos interesados en el fenómeno de la electrónica global.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa de entradas se inicia los días 30 y 31 de octubre desde las 10:00 a. m., exclusiva para compras realizadas con tarjetas Interbank a través de la plataforma Teleticket. Durante esta etapa, los asistentes podrán acceder a un descuento de hasta 15 % sobre el precio final de los boletos.

Hasta el momento no se han anunciado los costos de las entradas, por lo que la preventa representa la mejor oportunidad para asegurar el ingreso al evento bajo condiciones preferenciales, antes de que se habilite la venta general. Las entradas podrán adquirirse únicamente de forma digital en el portal de la ticketera.

¿Quién es Kygo?

Kyrre Gørvell-Dahll, conocido artísticamente como Kygo, nació en Noruega y saltó a la fama internacional en 2013 gracias a producciones que fusionan la electrónica con melodías introspectivas y arreglos de inspiración tropical. Su catálogo incluye algunos de los mayores éxitos del género en la última década, como “It Ain’t Me”, tema grabado junto a Selena Gomez, que superó los 2.900 millones de reproducciones a nivel global. También destaca “Higher Love”, con la voz de Whitney Houston, que rebasó los 1.400 millones de streams y alcanzó el primer puesto en la radio dance internacional.

En 2020 lanzó el álbum “Golden Hour”, que sumó otros temas de repercusión internacional como “Like It Is” (con Zara Larsson y Tyga), “Lose Somebody” (con OneRepublic) y “I’ll Wait” (con Sasha Alex Sloan), acumulando en conjunto más de 2.600 millones de reproducciones. Kygo también ha presentado versiones de clásicos como “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner y “Hot Stuff” de Donna Summer, reforzando el vínculo entre la música electrónica y el legado de figuras históricas del pop.

El lanzamiento de su quinto álbum, KYGO, lo consolidó nuevamente entre los líderes de la música electrónica, encontrando posiciones destacadas como el segundo puesto en el Billboard Top Dance/Electronic Albums y colaboraciones con artistas como Ava Max en el sencillo “Whatever”. La suma de estos trabajos reafirma el impacto y la proyección global de Kygo, cuyo estilo sigue evolucionando y expandiéndose a nuevos públicos con cada producción y gira mundial.