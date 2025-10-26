Perú

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada

José Luis Aguilar, productor del circo de La Chilindrina en Lima, salió al frente tras las declaraciones de María Antonieta de las Nieves, quien aseguró que no recibió un buen trato en Perú pese su delicada salud.

Luego de que María Antonieta de las Nieves, reconocida mundialmente por interpretar a La Chilindrina en la serie El Chavo del 8, revelara en un podcast mexicano que vivió momentos complicados durante su visita al Perú, el productor José Luis Aguilar decidió romper su silencio y ofrecer su versión de los hechos.

La actriz mexicana contó que durante su última gira circense en Lima comenzó a sentir malestares físicos, sin tener la ayuda respectiva. Estas declaraciones causaron sorpresa entre los seguidores del entrañable personaje, quienes se mostraron preocupados por la salud de la artista, pero también intrigados por las condiciones en las que habría trabajado durante su estadía.

Ante esas afirmaciones, el productor peruano José Luis Aguilar, responsable del espectáculo circense que trajo a La Chilindrina al Perú, salió al frente para aclarar la situación. En declaraciones al programa “Todo se filtra”, el empresario explicó que María Antonieta llegó en perfectas condiciones al país y que, en ningún momento previo a levantar la carpa, se reportó algún problema de salud.

Productor peruano responde tras fuertes
Productor peruano responde tras fuertes acusaciones de La Chilindrina.

“Mira, para comenzar, hay un contrato firmado que lo firma la misma señora María Antonieta de las Nieves. Yo he trabajado muchísimos años con la señora y nunca he tenido problemas. Desde el 2011 he venido trabajando y no solamente en el Perú, sino en diferentes partes de América, y nunca he tenido problema", dijo en principio el productor.

“Un mes antes de venir (a Perú), hicimos un enlace vía Zoom con la Chola Chabuca, y la señora estaba en perfecto estado, no tenía ningún problema del tema de la boca, estaba perfecta. Cuando ella ha llegado a Lima, me dijo su mánager: “Está cansada, que descanse y ya mañana vamos a la conferencia, no hay ningún problema”. Me dijo que estaba tomando unas pastillas para la depresión, que le secaban la garganta y por eso que ella hablaba así. Esa fue la respuesta de la mánager", explicó Aguilar.

El productor destacó además que sí notó a María Antonieta de las Nieves, en algunas ocasiones, “decaída, estaba ida”, pero su mánager siempre le decía que estaba cansada. Respecto a la acusación de que se le puso trabas para cancelar los shows porque no estaba bien de salud, José Luis Aguilar indicó que no fue así.

Ellos decidían si ella hacía función o no, porque muchas veces cancelaron las funciones y nosotros asumimos la responsabilidad total ante el público. El pago de temporada fue del 90%, se pagó en efectivo antes de que ella llegue. Quedaba un pequeño saldo de dos funciones que se les pagó acá. Es más, hasta con ese pago les compramos un paquete a Machu Picchu, que ella no fue, por eso que el hijo vino, porque el hijo vino para ir a Machu Picchu”, relató.

Un trabajo intenso y exigente

Según relató Aguilar, la artista mexicana tenía una rutina laboral bastante demandante durante su temporada en Lima. Cada día realizaba presentaciones dentro del circo y, además, atendía largas filas de fanáticos que buscaban fotografiarse con ella.

María Antonieta de las Nieves
María Antonieta de las Nieves ya no volverá a interpretar a La Chilindrina (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Según indicó el productor, María Antonieta se tomaba más de cien fotos diarias con sus seguidores. Había niños, adultos y familias enteras que esperaban su turno. Cada persona pagaba alrededor de 90 soles por una instantánea con La Chilindrina.

“Hasta doscientas fotos hacía por función. Yo le decía a su mánager y a su coreógrafo que debería descansar y no tomarse fotos un día, y ellos me decían: “Pero la señora Tony ha dicho que sí se va a tomar fotos, que está bien”, contó el productor.

Esa carga de trabajo pudo haber afectado el bienestar de la actriz. Sin embargo, Aguilar reiteró que cuando llegó al Perú “estaba en perfecto estado”.

Una figura muy querida por el público peruano

La visita de La Chilindrina al Perú fue todo un acontecimiento. Su circo reunió a miles de personas que crecieron viendo El Chavo del 8 y que encontraron en la actriz mexicana un símbolo de nostalgia y alegría. En cada presentación, la intérprete demostró su talento, carisma y profesionalismo, recibiendo el cariño incondicional del público.

Maria Antonieta de las Nieves
Maria Antonieta de las Nieves interpretó por última vez a La Chilindrina en Perú. (Foto: RS)

En respuesta a las versiones que sugerían posibles malos tratos o incomodidades, Aguilar fue tajante al asegurar que la actriz siempre fue tratada con el mayor respeto.

“Lo único que quiero dejar en claro es que en ningún momento nosotros le hemos explotado, porque cuando nos dijeron que ellos se iban, (dijimos) okay, está bien, solamente le pedimos que nos den un certificado médico para llevar a la etiquetera y decirle que por qué estamos cancelando las funciones. Es más, pagamos una penalidad por todo este daño, que la asumimos nosotros”, remarcó.

Ya no interpretará a La Chilindrina

A pesar de la controversia, la figura de María Antonieta de las Nieves sigue siendo muy querida por el público peruano. La actriz, hoy de 78 años, cuenta con una larga trayectoria artística. Debido a su resquebrajada salud, anunció que ya no volverá a interpretar a La Chilindrina.

Maria Antonieta de las Nieves habla de su estadía en Perú. YouTube Matilde Obregón

