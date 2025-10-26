Oktoberfest Perú 2025: orquestas, actividades y horarios del festival cervecero. Joinnus.

El espíritu bávaro vuelve a tomar Lima con la 23.ª Edición del Oktoberfest Perú, que se celebrará en octubre y noviembre. El evento se consolida como la fiesta alemana más grande e importante del país, reuniendo tradición, música, danzas típicas, gastronomía y diversión en un solo lugar.

Más de 26 mil personas disfrutarán este año de cinco jornadas cargadas de cultura austro-germano-peruana, en las que la cerveza, la música y la buena comida serán las grandes protagonistas.

Durante el festival, el público podrá degustar platos típicos como nudo de cerdo, panceta, pollo Oktoberfest, popurrí de salchichas, pretzels y postres bávaros, todo acompañado de una amplia variedad de cervezas industriales, alemanas y artesanales.

Oktoberfest Perú 2025: orquestas, actividades y horarios del festival cervecero

Los organizadores también han preparado una zona pet-friendly, con juegos, desfiles de moda canina y accesorios inspirados en la cultura bávara. Asimismo, habrá una exhibición de autos alemanes clásicos, concursos de fuerza y actividades para toda la familia.

Esta edición del Oktoberfest trae novedades. Por primera vez, habrá una zona exclusiva de cócteles, ideal para quienes prefieren tragos a base de pisco, ron o gin. El área “Biergarten Cocktail” ofrecerá mezclas refrescantes como chilcano, cuba libre y gin tonic, mientras que el Biergarten Chelero permitirá disfrutar de ocho variedades de cerveza en un ambiente elevado y con acceso total a todas las zonas del festival.

Evento lleno de cultura y música

El evento fue inaugurado por los embajadores de Alemania y Austria, junto al alcalde de San Miguel, quienes darán inicio a la programación musical y cultural del festival.

El ambiente se llenará de ritmo con presentaciones de la banda alemana Zugspitzmusik de Baviera, además de reconocidas agrupaciones nacionales como Karibe Band, Septeto Acarey, Agi-tc (antes de usar) y Randy Feijo y su orquesta, que pondrán el toque tropical y festivo.

¿Cuándo y dónde será el Oktoberfest Perú 2025?

El festival cervecero más importante del Perú se realizará los días 24, 25, 26 y 31 de octubre, y 1 de noviembre, en Arena 1 – Costa Verde, San Miguel.

Horarios del Oktoberfest

El festival se realizará en Arena 1 – Costa Verde en las siguientes fechas y horarios:

Viernes 24 de octubre – Inauguración (actividad privada para invitados)

Sábado 25 de octubre: 4:00 p.m. – 3:00 a.m.

Domingo 26 de octubre: 12:00 m. – 11:00 p.m.

Jueves 31 de octubre: 8:00 p.m. – 3:00 a.m.

Sábado 1 de noviembre: 4:00 p.m. – 3:00 a.m.

Programación y actividades

Sábado 25 de octubre

La jornada iniciará con una expoferia, juegos y concursos con el público, además de activaciones de marcas y presentaciones del DJ TextBeat. El baile típico de la Asociación Pozucina pondrá el toque tradicional, seguido del desfile de bandas.Por la noche, se presentarán Randy Feijo con su orquesta, el Septeto Acarey y nuevamente el DJ TextBeat hasta el cierre.

Oktoberfest Perú 2025: actividades y horarios del 25 de octubre.

Domingo 26 de octubre – Día Familiar Pet-Friendly

Desde el mediodía hasta las 6:00 p.m., el evento abrirá sus puertas a las familias y sus mascotas.Las actividades incluyen zona styling, vet check, zona de adopciones, música en vivo y sorteos cada hora. Sobre el escenario se realizarán concursos con el público, bailes típicos y la presentación de Agi-tc y DJ Toruz, cerrando la jornada con energía.

Oktoberfest Perú 2025: actividades y horarios del 26 de octubre, Pet-Friendly

Viernes 31 de octubre

La noche del 31 estará dedicada a la diversión con concursos cerveceros, desfiles de banda y coreografías típicas.La música en vivo estará a cargo de Septeto Acarey y el reconocido DJ Toruz, quien animará la fiesta hasta las primeras horas de la madrugada.

Oktoberfest Perú 2025: actividades y horarios del 31 de octubre.

Sábado 1 de noviembre

El cierre del Oktoberfest Perú 2025 promete ser explosivo.La banda Zugspitzmusik de Baviera abrirá la noche con un espectáculo tradicional de música bávara, seguido de concursos, juegos y presentaciones de Agi-tc, DJ TextBeat y DJ Toruz, quienes darán el broche de oro a cinco días de pura celebración.

Oktoberfest Perú 2025: actividades y horarios del 1 de noviembre

Entradas y precios oficiales

Las entradas ya están disponibles en Joinnus, Yape Oficial y en la boletería del evento, con precios accesibles para todos los públicos.

Entrada Oktoberfest (Zona General): S/ 40

Zona Biergarten Chelera: S/ 176 (Incluye acceso VIP + 8 cervezas de todas las variedades)

Zona Biergarten Cocktail: S/ 166 (Incluye acceso VIP + 6 tragos: Chilcano, Cuba Libre y Gin Tonic)

Oktober Pack x2: S/ 105 (2 entradas generales + 2 cervezas Oktoberfest + 1 popurrí de salchichas)

Pack Bárbaro: S/ 96(1 entrada general + 4 cervezas de cualquier variedad del festival)

Tener en cuenta que debes tener habilitada las compras por internet para poder realizar tus compras de las entradas. Revisa tus cuentas y verifica que tengas saldo suficiente para realizar la compra. Por motivos de seguridad, tu banco emisor podría pedirte un código de verificación.

Oktoberfest Perú 2025: precios oficiales en Joinnus.