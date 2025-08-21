Perú

Suheyn Cipriani arremete contra César Vega: “Él va cambiando la versión de acuerdo a lo que le conviene”

La modelo respondió a las recientes declaraciones del salsero, quien negó haberla agredido y calificó el video como un “forcejeo”

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

César Vega niega agresión a Suheyn Cipriani y ella lo desmiente: "Primero dice que no recuerda y ahora sí".

La polémica entre Suheyn Cipriani y César Vega volvió a encenderse luego de que la modelo decidiera romper su silencio tras escuchar la entrevista que el salsero ofreció en televisión. En medio de un enlace en vivo con el programa de Magaly Medina, Suhey arremetió con firmeza contra su expareja, acusándolo de querer “limpiar su imagen” con mentiras y de ir acomodando su versión según sus conveniencias.

La modelo no ocultó su molestia y dejó en claro que no cree en el arrepentimiento que el cantante ha querido mostrar frente a las cámaras. Desde el inicio de la conversación, Suhey fue tajante en sus palabras: “Él va cambiando la versión de acuerdo a lo que le conviene”, declaró con un tono de indignación evidente.

Según explicó, lo que más le sorprende es cómo César Vega modificó su discurso con el paso de los días. Primero, en el programa Día D, apareció para ofrecer disculpas, pero posteriormente, en una nueva entrevista, negó hechos que en su momento habían sido expuestos y señalados como innegables. Para ella, esa falta de coherencia solo refleja que el cantante no está diciendo la verdad.

Suhey Cipriani sobre César Vega:
Suhey Cipriani sobre César Vega: “No solo es alcohólico, también es narcisista”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La modelo detalló que no puede aceptar unas disculpas que considera poco sinceras y oportunistas. “Ahora ya otra vez dice que tiene cosas qué aclarar, porque las disculpas vinieron después de que yo hablé en El valor de la verdad. Cuando ya hay cosas que son innegables, él recién ahora pide disculpas”, expresó con firmeza. Para Suhey, la actitud de Vega refleja un patrón de evasión y manipulación que le resulta ofensivo, sobre todo porque el cantante primero aseguró que no recordaba lo que había sucedido el día de la agresión y luego se rectificó, señalando que sí tiene memoria de lo ocurrido.

En su relato, Cipriani no dudó en calificarlo como una persona con tendencias narcisistas, más allá de su problema con el alcohol.

“Yo lo he dicho públicamente, yo acepté sus disculpas, pero que se ponga a mentir otra vez sí me molesta (…) Él también es narcisista, no solo alcohólico. Entonces, perfectamente sabiendo todo lo que hemos pasado, supuestamente no se acuerda nada de lo que me hizo, pero ahora dice que sí se acuerda”, agregó, marcando así una clara distancia frente a la versión que intenta imponer su expareja.

Suhey Cipriani sobre César Vega:
Suhey Cipriani sobre César Vega: “No solo es alcohólico, también es narcisista”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué respondió César Vega a Suheyn Cipriani?

Del otro lado, el cantante de salsa ofreció su propia versión en una entrevista con el programa Ponte en la cola. Allí, aseguró que lleva medio año sobrio y que está en un proceso de rehabilitación personal, reconociendo que su adicción al alcohol lo llevó a cometer muchos errores en el pasado. Sin embargo, lo que más generó indignación fue que negara tajantemente haber agredido físicamente a Suheyn cuando esta se encontraba embarazada.

César Vega afirmó que jamás le dio una patada en el estómago, aunque reconoció que hubo un video grabado de aquel momento. Según su explicación, no se trató de una agresión, sino de un simple forcejeo que fue malinterpretado. “Yo no soy una persona que pueda reaccionar como agarrar y patear la barriga. Yo recuerdo muy bien la grabación de ese video, de hecho no sabía que me estaba grabando, pero yo recuerdo muy bien y eso fue un forcejeo, no la pateé en la barriga tal cual sale ahí”, sostuvo frente a cámaras.

El salsero también manifestó que hay temas en los que prefiere no profundizar, aunque reconoció la gravedad de su problema con la bebida. “Espero que en algún momento haya la oportunidad para enmendar mis errores. Yo le pido perdón hoy, después de medio año de rehabilitarme y estoy muy contento, sobre todo con eso, porque para mí era imposible dejar de beber”, señaló.

César Vega rompe su silencio
César Vega rompe su silencio y admite errores del pasado con Suheyn Cipriani en Día D. Infobae Perú / Captura TV - ATV.

