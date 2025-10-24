Perú

Suheyn Cipriani llora ante el rechazo familiar y Magaly Medina se solidariza: “No te avergüences de tu verdad, libérate de esa gente”

La conductora expresó su apoyo a la modelo luego de que revelara entre lágrimas que una tía le pidió salir del chat familiar por contar su historia de abuso en televisión. Magaly le aconsejó cortar lazos con parientes que no aportan a su paz emocional

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Magaly Medina sobre la familia de Suheyn Cipriani: “Los peores tóxicos, a veces, están dentro de casa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la emisión de “Magaly TV La Firme” del 24 de octubre, Magaly Medina dedicó un espacio a comentar el duro momento que atraviesa Suheyn Cipriani, exintegrante del programa “El valor de la verdad”, quien rompió en llanto al confesar que fue rechazada por su propia familia tras contar públicamente el abuso que sufrió en su infancia.

La conductora introdujo el tema señalando que Suheyn había compartido un video muy emotivo en sus redes sociales, donde narraba cómo una de sus tías le pidió que abandonara el chat familiar de WhatsApp, alegando que su testimonio había causado “incomodidad” entre los miembros de la familia.

“Hace unos minutos, Suheyn Cipriani apareció bastante llorosa contándole a su público que había recibido una comunicación de su tía para decirle que lo mejor sería que se saliera del chat familiar. Y esto viene a raíz de todo lo que ella contó en ‘El valor de la verdad’: el drama que vivió siendo una niña que no fue apoyada por quienes debieron defenderla”, expresó Magaly con visible indignación.

¿Qué dijo Suheyn Cipriani?

En el video difundido por la propia Cipriani, la modelo relató entre lágrimas:

“Hoy me escribió una persona de mi familia, tenía un grupo en WhatsApp, para decirme: ‘No estoy de acuerdo con cómo expones tu vida. Te pido, sobrina, con todo el cariño del mundo, que te retires del grupo de la familia. No queremos sacarte, pero queremos que entiendas nuestra posición’”.

Entre sollozos, Suheyn confesó que se sentía profundamente herida, pero reafirmó su decisión de no callar más.

“Nunca dejes que nadie los calle, ¿OK? Porque este tipo de cosas es lo que hace que la gente se calle. Prácticamente, me quedé sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia, pero han llegado personas nuevas a mi vida que sí me suman”, dijo con la voz entrecortada.

Magaly Medina se solidariza con Suheyn Cipriani

Al escuchar estas declaraciones, Magaly Medina se mostró visiblemente indignada. Para la periodista, el mensaje de la tía era “vergonzoso” y demostraba la falta de empatía de una familia que había fallado en proteger a una niña víctima de abuso.

“Qué feo, ¿no? Y le dice: ‘Con todo el cariño del mundo’. Si de verdad la quisiera, no le pediría que se salga del chat. Esa fue una niña abusada, a la que nadie defendió, ni siquiera su propia madre. Y ahora, la familia le dice que lo que contó en público ‘incomoda’. Es increíble. Si les incomoda, ¿qué te importa, Sugey? A ellos no les incomodó cuando tú eras una criatura que necesitaba protección”, sentenció Magaly.

La conductora también reflexionó sobre lo que denominó “familias tóxicas”, afirmando que, aunque una persona no elige a sus parientes, sí tiene el derecho de alejarse de quienes atentan contra su estabilidad emocional.

“Uno no escoge a la familia con la que nace. Pero si esa familia te daña, lo mejor es cuidarte y proteger tu salud mental. Hay parientes que son anclas, que te jalan hacia abajo y no te dejan avanzar. A veces los peores tóxicos están dentro de la familia”, expresó la ‘Urraca’.

Con tono más empático, Magaly Medina envió un mensaje directo a Suheyn Cipriani, instándola a seguir adelante sin culpa ni miedo, y recordándole que su testimonio puede servir para que otras víctimas rompan el silencio.

“Suheyn, deja de llorar. No debes avergonzarte de contar tu verdad. Debes avergonzarte de tener familiares tan poco empáticos. Aprende a quererte, a liberarte de esa gente. Haz tu familia con quienes te aman de verdad: tus hijos, tu padre, las personas que te suman. Algún día encontrarás un hombre que te cuide y te respete. Pero primero, quiérete tú”, le dijo con firmeza.

La periodista también destacó que este tipo de reacciones familiares son comunes en casos de violencia o abuso, cuando el entorno prefiere callar por miedo o vergüenza antes que enfrentar la verdad.

“Hay amores muy tóxicos, y muchos se visten de cariño. Pero el amor real no te pide que te calles ni que cargues con la culpa de los demás. El amor sano te acompaña, te defiende y te da paz”, concluyó Magaly Medina

