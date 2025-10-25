Sector textil: exportaciones subirían 11,4% y prendas de vestir 5,5% este año

César Tello, titular de Adex, resaltó que las exportaciones registradas hasta agosto sobrepasaron los USD 1.150 millones. Foto: difusión

El sector textil peruano proyecta un cierre de año con resultados alentadores. Las exportaciones de textiles y confecciones mantienen un ritmo sostenido de crecimiento, impulsadas por la recuperación de los mercados internacionales y una mayor demanda de productos con valor agregado. De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Exportadores (Adex), el 2025 concluiría con un incremento de 11,4% en las exportaciones textiles y de 5,5% en las prendas de vestir, cifras que marcan un punto de inflexión para la industria.

El presidente de Adex, César Tello, destacó que hasta agosto las ventas al exterior superaron los USD 1.150 millones, un avance de 7% en comparación con el mismo periodo del 2024. “Este avance significativo consolida al sector como uno de los motores clave de la reactivación, pero requerimos estabilidad política, seguridad y trabajo conjunto”, afirmó.

Generación de empleo y retos pendientes

El sector textil mantiene un papel relevante en la generación de empleo formal. Según Tello, la actividad industrial da trabajo directo a más de 90 mil personas y, si se consideran los puestos indirectos, la cifra supera los 278.000 empleos a nivel nacional. Sin embargo, advirtió que los buenos resultados no eliminan los desafíos estructurales, entre ellos la volatilidad del tipo de cambio, la baja productividad laboral y la incertidumbre política.

Pese a los retos, Tello resaltó la fortaleza del rubro y su potencial de expansión internacional. “El sector textil peruano tiene buenos fundamentos. Puede aprovechar el nearshoring (la producción más cerca a los mercados) y consolidar su marca global como sinónimo de diseño responsable y competitividad en el mercado mundial”, puntualizó.

La industria textil continúa siendo una de las principales fuentes de trabajo formal en el país. Foto: ComexPerú

Expotextil Perú 2025 refuerza el optimismo del sector

La edición número 18 de la Feria Expotextil Perú 2025 se inauguró oficialmente con la presencia de autoridades, empresarios y representantes del ámbito diplomático, quienes coincidieron en destacar la resiliencia del sector.

En el evento participaron Ricardo Limo, presidente ejecutivo de Promperú; Juan José Córdova, gerente general de Textil del Valle y miembro del Consejo Consultivo de Expotextil; César Tello, titular de Adex; y Luisa Mesones, directora general de la feria. La cita marcó el inicio de una etapa optimista para la industria, que busca consolidarse como un referente regional en innovación y sostenibilidad.

Moda peruana brilló en Brasil

Brasil se ha convertido en el destino sudamericano más importante para las exportaciones peruanas de confecciones, según cifras recientes de Promperú. Entre enero y mayo de 2025, los despachos textiles hacia la región sumaron USD 73 millones, lo que representa un incremento de 6,9% frente al mismo lapso del año pasado.

El mercado brasileño fue el principal motor de este crecimiento, al registrar compras por USD 28 millones y un alza de 24,1%. La preferencia se concentró en prendas de algodón, como polos y camisetas, que impulsaron a Brasil a concentrar el 36% de los envíos regionales y a mostrar un avance interanual de 15,3%.

De enero a mayo de 2025, las exportaciones textiles con destino a países de la región sumaron un total de USD 73 millones. Foto: Andina

Para fortalecer la presencia de la industria peruana en la región, Promperú llevó a cabo la misión comercial Perú Moda Latam 2025 en São Paulo. El evento, que se desarrolló hasta el 8 de agosto, buscó generar oportunidades de negocio mediante reuniones directas con importadores de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.

En total, participaron 30 compañías exportadoras nacionales, que presentaron sus colecciones ante compradores internacionales interesados en prendas elaboradas con fibras peruanas de alta calidad y compromiso ambiental.