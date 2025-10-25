Perú

Midis lanza 63 vacantes de trabajo para secundaria completa, técnicos y profesionales: conoce los requisitos

Los puestos laborales disponibles se encuentran en Lima, con remuneraciones que van desde S/ 2.764 hasta S/ 10.264, dependiendo del nivel de formación y la responsabilidad del cargo

Por Tomás Ezerskii

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) abrió una nueva convocatoria laboral CAS correspondiente a octubre de 2025, ofreciendo un total de 63 vacantes dirigidas a profesionales, técnicos y personas con secundaria completa. Los puestos disponibles se encuentran en Lima, con remuneraciones que van desde S/ 2.764 hasta S/ 10.264, dependiendo del nivel de formación y la responsabilidad del cargo.

La oferta incluye plazas para especialistas, analistas, asistentes y choferes de alta dirección, distribuidas en diversas áreas del ministerio. De acuerdo con las bases publicadas, cada puesto tiene un plazo distinto de postulación, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente la fecha límite asignada a la plaza de su interés.

¿Qué vacantes ofrece el MIDIS en esta convocatoria CAS 2025?

El proceso contempla oportunidades para diferentes niveles académicos: secundaria completa, técnicos, bachilleres y titulados universitarios. Las áreas profesionales con mayor demanda incluyen Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería, Sociología, Psicología, Educación, Ciencias Políticas y Comunicación, entre otras.

A continuación, se detallan algunos de los principales cargos ofertados:

  • CAS N° 097: Chofer de Alta Dirección (4 vacantes) Requisito: Secundaria completa y licencia de conducir AII. Sueldo: S/ 4.264. Postulación hasta: 27 de octubre de 2025.
  • CAS N° 098: Analista en Contrataciones (2 vacantes) Requisito: Bachiller en Administración, Contabilidad, Derecho o Economía. Sueldo: S/ 6.264.
  • CAS N° 099 y 100: Especialistas en Contrataciones y Gestión Patrimonial (2 y 1 vacante, respectivamente) Requisito: Bachiller universitario en áreas de gestión o economía. Sueldo: S/ 7.264. Postulación hasta: 27 de octubre.
  • CAS N° 101: Especialista en Procedimientos de Selección Requisito: Título profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Derecho o Economía. Sueldo: S/ 9.264.
  • CAS N° 119 y 120: Especialista en Inversiones y Presupuesto Público Requisito: Título universitario en Economía o Ingeniería, con maestría en proyectos de inversión (para el puesto de Inversiones). Sueldo: Hasta S/ 10.264. Postulación hasta: 27 de octubre.

También se incluyen puestos técnicos como Asistente Técnico Administrativo, Asistente de Archivo, Auxiliar de Archivo, Asistente Notificador, Asistente de Soporte TI y Orientador de los Canales de Atención, con sueldos entre S/ 2.764 y S/ 4.764.

En el área de gestión pública destacan cargos como:

  • Especialista en Políticas Públicas (CAS 114) – S/ 8.264
  • Especialista en Gestión Pública (CAS 115) – S/ 9.264
  • Especialista en Programas Presupuestales (CAS 116) – S/ 9.264
  • Especialista en Implementación de Políticas Públicas (CAS 117) – S/ 9.264
  • Coordinador de Atención al Ciudadano (CAS 122) – S/ 9.264
  • Especialista en Sensibilización en Ética e Integridad (CAS 131) – S/ 10.264

Las fechas de cierre varían entre el 27 y el 31 de octubre de 2025, por lo que se recomienda revisar las bases de cada puesto en detalle.

Carreras requeridas y fechas de postulación

Entre las carreras profesionales más solicitadas por el Midis figuran Administración, Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Comunicación, Psicología, Educación, Ciencias Políticas, Sociología, Antropología y Estadística.

También se incluyen plazas técnicas en Computación e Informática, Archivística, Secretariado, Logística y Contabilidad, así como cargos auxiliares para personas con secundaria completa.

Las fechas límite para postular son:

  • Del 27 al 29 de octubre de 2025: mayoría de plazas administrativas, contables y legales.
  • Hasta el 31 de octubre de 2025: puestos de especialistas en TI, ética, gestión pública y coordinación regional.

¿Cómo postular a las vacantes del MIDIS?

El proceso de postulación es virtual y gratuito. Los interesados deben cumplir los siguientes pasos:

  1. Revisar las bases del puesto al que desean postular, disponibles en el portal institucional del Midis o en la sección de convocatorias CAS del Estado Peruano.
  2. Verificar los requisitos mínimos, formación académica, experiencia laboral y documentos exigidos (anexos, formatos y declaraciones juradas).
  3. Preparar la documentación en formato PDF, según las instrucciones de la convocatoria.
  4. Enviar la postulación virtual dentro del plazo indicado en las bases de cada puesto.
  5. Esperar la publicación de resultados de evaluación curricular y, posteriormente, de la entrevista personal.

El ministerio ha precisado que no se recibirán postulaciones fuera del plazo establecido y que cada postulante puede aplicar solo a un cargo por convocatoria.

