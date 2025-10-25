John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad | ATV

El cantante de cumbia John Kelvin volvió a estar en el centro de la controversia tras un incidente ocurrido en la noche del miércoles 22 de octubre, cuando fue retirado de un local ubicado en San Martín de Porres luego de perder el control por el exceso de alcohol. Testigos y videos que circularon en redes sociales muestran al artista en evidente estado etílico, incapaz de sostenerse en pie sin ayuda y protestando con frases cargadas de incredulidad.

El episodio se inició cerca de las 11:30 p.m. en un recinto que funcionaba como lugar de esparcimiento nocturno. De acuerdo con las imágenes registradas y emitidas por ‘Magaly TV La Firme’, el intérprete de cumbia había sobrepasado su límite de consumo, lo que derivó en incomodidades para el resto de asistentes y motivó la intervención de personal de seguridad. Las imágenes lo muestran apoyado en la pared para evitar caerse, mientras se dirige a varias personas en tono desafiante.

Mientras lo escoltaban fuera del local, Kelvin reclamaba a su manera por la situación y cuestionaba la decisión tomada por el establecimiento. “Nunca me han botado, no. Yo no he hecho nada, me han sacado, normal, no hay problema, no importa. No me interesa, yo me río”, insistía el cantante, cuya reacción fue grabada por algunos asistentes.

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

El incidente generó sorpresa por la imagen pública que venía intentando reconstruir John Kelvin tras sus anteriores episodios polémicos. En varias apariciones había declarado encontrarse en tratamiento, sostenía un discurso centrado en el perdón y la superación personal, y afirmaba haber “conocido a Dios”. Dichas afirmaciones, contrastadas con el reciente video viral, provocaron una nueva ola de comentarios y críticas tanto en redes como en programas de entretenimiento.

Magaly Medina expone el caso y lanza críticas directas

El tema cobró mayor relevancia mediática tras la difusión realizada por la conductora Magaly Medina la noche del viernes 24 de octubre. En su espacio televisivo, compartió y analizó las imágenes en las que se observa claramente el estado de ebriedad de Kelvin y el momento en que es retirado del local de manera firme por los trabajadores de seguridad.

Medina, reconocida por sus comentarios directos sobre figuras de la farándula local, enfatizó la contradicción entre el discurso de redención del cantante y su comportamiento en público.

“Él diciendo que está en tratamiento y es un hombre nuevo, que ya conoció a Dios, mírenlo ahora, esta imagen que nos mandaron al chismefono”, opinó al presentar el material.

A lo largo de su intervención, Magaly Medina subrayó lo notorio del estado en que se encontraba el cantante. “Está totalmente ebrio, tan ebrio y no sé qué escándalo haría o qué haría, que lo sacan de ahí, con seguridad. Y él está reclamando en este video: ‘Nunca me han botado’. Pero escuchen la voz, es un hombre que está en estado etílico de todas maneras”, recalcó la conductora.

En su análisis, Medina apuntó a la necesidad de que Kelvin asuma la gravedad de la situación y busque ayuda profesional. “Lo sacaron por haber estado haciendo, no sabemos qué, pero estaba en evidente estado de ebriedad, no puede ni caminar. Estaba en la calle ya y se tiene que apoyar, terrible. Tremendo. Este es el hombre que juró que era otro, pero él sabe que necesita psicólogo”, comentó, como llamado de atención.